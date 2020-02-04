Российская экономика может пострадать от коронавируса в первую очередь из-за подешевевшей нефти, пишут аналитики Citi.

с чего всё началось

Если вирус продолжит распространяться, то новые расходы могут стать лишь контрциклической поддержкой экономической активности, заключают аналитики Citi. По оценкам Citi, китайский импорт нефти сократится на 3 млн баррелей в сутки из-за падения пассажиропотока на 70% и грузопотока на 40%.

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