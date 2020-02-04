Экономика
ВедомостиКоронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению
Если вирус продолжит распространяться, то новые расходы могут стать лишь контрциклической поддержкой экономической активности, заключают аналитики Citi. По оценкам Citi, китайский импорт нефти сократится на 3 млн баррелей в сутки из-за падения пассажиропотока на 70% и грузопотока на 40%.
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с чего всё началось
Российская экономика может пострадать от коронавируса в первую очередь из-за подешевевшей нефти, пишут аналитики Citi.Ведомостивчера в 09:07
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Новости за ночь: Аналитики оценили возможный ущерб экономике РФ от коронавируса
Национальная служба новостейвчера в 23:02
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