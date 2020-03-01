Финансы
Эхо МосквыКоронавирус может оказать существенное влияние на российскую экономику
Коронавирус может оказать существенное влияние на российскую экономику. Эпидемия несет серьезный риск для роста ВВП, - предупреждает Центробанк. Главная угроза - снижение цен на нефть и сокращение экспорта нефти в Китай, - пишет газета "Ведомости".
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