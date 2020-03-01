Финансы

Эхо МосквыЭхо МосквыКоронавирус может оказать существенное влияние на российскую экономику

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Коронавирус может оказать существенное влияние на российскую экономику. Эпидемия несет серьезный риск для роста ВВП, - предупреждает Центробанк. Главная угроза - снижение цен на нефть и сокращение экспорта нефти в Китай, - пишет газета "Ведомости".
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Коронавирус становится главным риском для российской экономики в 2020 году

Ведомостивчера в 15:40

Коронавирус может оказать существенное влияние на российскую экономику

Эхо Москвы00:30
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