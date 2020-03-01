Экономика
Эхо МосквыКоронавирус может оказать существенное влияние на российскую экономику
Коронавирус может оказать существенное влияние на российскую экономику. Эпидемия несет серьезный риск для роста ВВП, - предупреждает Центробанк. Главная угроза - снижение цен на нефть и сокращение экспорта нефти в Китай, - пишет газета "Ведомости".
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Происшествия
СК возбудил дело в отношении украинских полицейских
СК России возбудил уголовное дело против сотрудников правоохранительных органов Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце изменила татуировку, посвященную мужу
Год назад Павел Прилучный и Агата Муцениеце сделали татуировки на безымянных пальцах в виде колец в знак своей любви.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
Основатель TCS Group Holding Олег Тиньков действительно выплатил залог после того, как в Лондоне был выдан ордер на его задержание, говорится в сообщении группы TCS, размещенном на сайте Лондонской биржи.
Экономика
Российские банки резко сократили выдачу кредитных карт
Выдача кредитных карт в январе 2020 года снизилась на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Футбол
Артета: «Арсенал» находится в трудной финансовой ситуации
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета отметил, что клубу будет сложно работать на трансферном рынке предстоящим летом из-за финансовых потерь.
Общество
«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens
"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
Армия и оружие
Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Москва не оставит Сирию из-за террористической угрозы. Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Происшествия
В Хабаровске найден мертвым в своем кабинете руководитель угрозыска
Руководитель уголовного розыска отдела полиции в Хабаровске найден мертвым в своем кабинете. Предположительно офицер покончил с собой.
Политика
Путин сообщил о ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России в целом находится под контролем, заявил президент Владимир Путин.
Происшествия
16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром
Происшествия
В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком, пишут СМИ
В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребенком, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Общество
«Газпром нефть» рассказала о планах застройки участка в Петербурге
"Газпром нефть" признала японское архитектурное бюро Nikken Sekkei победителем международного конкурса на разработку общей концепции развития своего земельного участка на Охтинском мысе в Санкт-Петербурге, где есть охранная историческая зона, сообщает пресс-служба компании.
Происшествия
В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей
В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Происшествия
Пациента с подозрением на коронавирус госпитализировали в Москве
С начала года подозрение на коронавирус было у нескольких пациентов в Москве.
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Общество
Сеть магазинов «Красный куб» закрывается
Религия
75% православных поддерживают смену языка богослужения
Февральский опрос россиян показал, что большинство православных поддерживают идею перевести на современный русский язык отдельные места богослужения, высказанную Патриархом Кириллом в конце 2019 года.
Армия и оружие
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Кино
Фанаты Marvel отреагировали на слухи о том, что Генри Кавилл сыграет Росомаху
Прошло уже три года с тех пор, как зрители попрощались с Росомахой в исполнении Хью Джекмана, — австралийский актер воплощал этого супергероя в кино на протяжении без малого 20 лет.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Музыка
Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили
Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Политика
Путин направил поздравление с днём рождения Михаилу Горбачёву
Сегодня, 2 марта, президент РФ Владимир Путин поздравил Михаилу Горбачёву, президента Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований Михаила Горбачёва с днём рождения, сообщается на сайте Кремля.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры
Спортивную карьеру завершила российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.
Здоровье
В СПб усилили контроль за пациентами с подозрением на коронавирус
У поступивших пациентов оперативно берут все необходимые анализы и осуществляют постоянный контроль за их состоянием.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 66,22-66,7 руб.
Общество
Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы
На перерасчет платы за отопление могут рассчитывать жители некоторых регионов из-за теплой зимы.
Политика
«Ъ» назвал возможные сценарии выборов в Госдуму в 2021 году
Еще одним сценарием думских выборов специалисты назвали вариант, при котором списки "Единой России" возглавит глава государства Владимир Путин, как он уже делал в 2007 году.
Политика
Путин заявил о нежелании России воевать с другими странами
Президент России Владимир Путин заявил,что Россия не собирается вступать в военные конфликты и создает ситуацию, при которой у других стран такого желания тоже не возникает.
Происшествия
Несовершеннолетняя модель умерла в Подмосковье
Модель и участница конкурсов красоты была найдена мертвой в подъезде одного из домов в Котельниках в Московской области.