Коронавирус может оказать существенное влияние на российскую экономику. Эпидемия несет серьезный риск для роста ВВП, - предупреждает Центробанк. Главная угроза - снижение цен на нефть и сокращение экспорта нефти в Китай, - пишет газета "Ведомости".

Коронавирус может оказать существенное влияние на российскую экономику

Происшествия СК возбудил дело в отношении украинских полицейских СК России возбудил уголовное дело против сотрудников правоохранительных органов Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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