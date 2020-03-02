Сбербанк ведет работу по организации первичного публичного размещения акций (IPO) нескольких российских компаний на Московской бирже, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов в интервью «РИА Новости».

Сбербанк: коронавирус может отложить выход нескольких компаний на Мосбиржу

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