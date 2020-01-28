с чего всё началось

Вспышка коронавируса в Китае может оказать влияние на сроки начала выпуска новых моделей iPhone. Аппараты американского производителя собираются на нескольких крупных китайских фабриках.

Политика Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Общество Легенда НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета Печальные новости пришли сегодня из Лос-Анджелеса: трагически оборвалась жизнь баскетболиста, легенды «Лейкерс» и всего НБА Коби Брайнта - потерпел крушение вертолет, на борту было 5 человек - никто не выжил.

Общество Пик распространения нового коронавируса может наступить через неделю Пик распространения нового типа коронавируса наступит через семь-десять дней, сообщил глава специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Политика В рабочей группе допустили внесение поправок в преамбулу Конституции Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, член Госдумы Павел Крашенинников заявил «Интерфаксу», что в преамбулу Основного закона могут быть внесены изменения.

Здоровье Минтруд упростил процедуру установления инвалидности С 1 января 2020 года смягчены критерии установления инвалидности, в том числе при онкологической патологии.

Общество Один из подозреваемых по делу МН17 обратился за защитой Один из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 под Донецком будет участвовать в судебном процессе, сообщила РИА Новости координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк.

Общество СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Кино Для российского «Холопа» вводятся дополнительные сеансы в США и Канаде Российская комедия "Холоп", показавшая рекордные достижения на родине, теперь празднует и точечный триумф в зарубежном прокате: прокатчики ленты Клима Шипенко вводят для нее дополнительные киносеансы в США и Канаде.

Футбол Агент Кокорина опроверг перевод футболиста в дубль «Зенита» Кирилл Логинов, агент и отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина, отреагировал на заявление жены футболиста Дарьи Валитовой о том, что игрок до конца сезона будет тренироваться и играть с дублирующим составом петербургского клуба.

Общество В Белоруссии задержали директоров всех сахарных заводов На прошлой неделе силовики задержали руководителей всех четырёх сахарных заводов Белоруссии, пишет «Интерфакс» со ссылкой на портал tut.by.