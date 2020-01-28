Общество

Российская газетаРоссийская газетаКоронавирус может отложить выпуск iPhone

Вспышка коронавируса в Китае может оказать влияние на сроки начала выпуска новых моделей iPhone. Аппараты американского производителя собираются на нескольких крупных китайских фабриках.
Читать в источнике
Комментировать33
с чего всё началось
Как отметил аналитик Bloomberg
 Мэтью Кантерман, увеличивается число подтвержденных случаев заболевания в провинции Хэнань, что может привести к закрытию завода по решению местных властей.
Телеканал 360°05:06

Подробнее о событии

Начало производства нового iPhone могут отложить из-за коронавируса в Китае

ТАСС04:25

Коронавирус может парализовать производство iPhone

Телеканал 360°05:06

Коронавирус может сорвать планы Apple по увеличению производства iPhone в Китае

Коммерсантъ04:45

Коронавирус может отложить выпуск iPhone

Российская газета06:08

СМИ: Вирус в Китае может подорвать производство iPhone

Фонтанка.Ру03:16

СМИ сообщили об угрозе производству Apple из-за коронавируса в Китае

РБК03:14

Коронавирус может нарушить планы Apple по наращиванию производства iPhone

News.ru02:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 09:58, Ашберн
Происшествия

В Воронеже госпитализировали двоих с подозрением на коронавирус

Два человека госпитализированы в воронежскую больницу с подозрением на коронавирус. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.
BFM.ru 09:50
Политика

Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации

Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 09:44
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила выступления

Интересант 05:45
Здоровье

Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
РБК вчера в 07:00
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

В Кремле заявили о "категорическом несогласии" со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.
РИА Новости 05:55
Политика

ЕС ввёл санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму

Евросоюз добавил в санкционный список по Украине семерых россиян, ответственных, по его мнению, за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
RT на русском 09:05
Общество

Легенда НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета

Печальные новости пришли сегодня из Лос-Анджелеса: трагически оборвалась жизнь баскетболиста, легенды «Лейкерс» и всего НБА Коби Брайнта - потерпел крушение вертолет, на борту было 5 человек - никто не выжил.
Prognozist 26 января в 15:31
Общество

Пик распространения нового коронавируса может наступить через неделю

Пик распространения нового типа коронавируса наступит через семь-десять дней, сообщил глава специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Коммерсантъ 08:18
Общество

Немецкие СМИ заявили о резком подъеме сельского хозяйства в России

В последние годы российское сельское хозяйство пережило «невероятный подъем». Об этом написало немецкое издание Der Tagesspiegel.
Известия 00:37
Происшествия

В Ростовской области убили депутата и его супругу

Вести.Ru 09:45
Футбол

«Интер» объявил о переходе Эриксена

Евро-футбол.ру 08:08
Политика

В рабочей группе допустили внесение поправок в преамбулу Конституции

Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, член Госдумы Павел Крашенинников заявил «Интерфаксу», что в преамбулу Основного закона могут быть внесены изменения.
РБК 09:31
Здоровье

Минтруд упростил процедуру установления инвалидности

С 1 января 2020 года смягчены критерии установления инвалидности, в том числе при онкологической патологии.
SM News вчера в 05:07
Общество

Один из подозреваемых по делу МН17 обратился за защитой

Один из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 под Донецком будет участвовать в судебном процессе, сообщила РИА Новости координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк.
РИА Новости 09:09
Общество

СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
ТАСС 03:54
Кино

Для российского «Холопа» вводятся дополнительные сеансы в США и Канаде

Российская комедия "Холоп", показавшая рекордные достижения на родине, теперь празднует и точечный триумф в зарубежном прокате: прокатчики ленты Клима Шипенко вводят для нее дополнительные киносеансы в США и Канаде.
Российская газета 04:32
Экономика

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей

Прожиточный минимум предложено установить в размере 10 609 рублей за IV квартал 2019 года.
Известия 07:27
Политика

Нетаньяху обсудит «сделку века» с Путиным в Москве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 января вылетит в Москву, чтобы рассказать президенту России Владимиру Путину о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
Известия 08:10
Кино

Боевик «Плохие парни навсегда» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости вчера в 03:07
Здоровье

Учёные рассказали, кому нужно регулярно пить кофе

ToDay News Ufa 26 января в 13:54
Армия и оружие

Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе

РИА Новости 09:12
Футбол

Агент Кокорина опроверг перевод футболиста в дубль «Зенита»

Кирилл Логинов, агент и отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина, отреагировал на заявление жены футболиста Дарьи Валитовой о том, что игрок до конца сезона будет тренироваться и играть с дублирующим составом петербургского клуба.
РБК 08:49
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Кино

Уроженка Ижевска стала обладателем «Порно-Оскара»

Izhlife 04:51
Хоккей

«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ

RT на русском 00:14
Происшествия

Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым

Российская газета 09:49
Общество

В Белоруссии задержали директоров всех сахарных заводов

На прошлой неделе силовики задержали руководителей всех четырёх сахарных заводов Белоруссии, пишет «Интерфакс» со ссылкой на портал tut.by.
Ореанда-Новости 09:08
Общество

В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку

REGNUM вчера в 03:32
Армия и оружие

Стало известно о гибели отвечавшего за атаку на Сулеймани офицера ЦРУ

Известия 07:04
Общество

Бизнесмен с Украины купил особняк бывшего короля Бельгии

Самый богатый бизнесмен Украины Ринат Ахметов приобрел роскошный особняк Les Cedres на побережье Средиземного моря во Франции, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Москва 24 01:59
Как работают Яндекс.Новости?
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное