с чего всё началось

Вирус COVID-19 может передаться от одного человека до другого на расстоянии 4 м, следует из исследования специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Речь идет о распространении вируса внутри медучреждений, где концентрация заразившихся выше, чем в других местах.

Коронавирус может передаваться между людьми на расстоянии 4 метров

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