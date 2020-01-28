Общество

Русская ПланетаРусская ПланетаКоронавирус может подорвать производство iPhone в Китае

Азиатские поставщики Apple предупредили, что планы американской компании по увеличению производства iPhone могут быть нарушены. Причиной этому стала вспышка коронавируса, который стремительно распространяется по всему Китаю.
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Коронавирус может нарушить планы Apple по наращиванию производства iPhone

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Коронавирус может сорвать планы Apple по увеличению производства iPhone в Китае

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СМИ: Вирус в Китае может подорвать производство iPhone

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Вспышка коронавируса в Китае может сорвать производство новых iPhone

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Коронавирус способен сорвать планы Apple по расширению производства iPhone в Китае

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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 06:59, Ашберн
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Стало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ

В результате катастрофы американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал операции на Ближнем Востоке и, в частности, атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани.
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Коронавирус может отложить выпуск iPhone

Вспышка коронавируса в Китае может оказать влияние на сроки начала выпуска новых моделей iPhone.
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Бросивший двоих детей в Шереметьево отец объяснил свой поступок

Отец, бросивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок.
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Paramount Pictures разрабатывает два новых фильма в рамках франшизы «Трансформеры».
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В Москве молодой слесарь изнасиловал и жестоко убил пенсионерку

Инцидент произошел в марте 2019 года – ночью молодой человек ворвался в частный дом к пенсионерке, жестоко избил ее, а затем изнасиловал, после чего похитил все сбережения 83-летней сельчанки и покинул место преступления.
Газета.Ru 05:13
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Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске

Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево из-за технических проблем с механизмом закрылок.
РБК 06:20
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Назван еще один способ передачи коронавируса

По данным Роспотребнадзора, 8 заболевших выявили в Тайланде, 5 заболевших - в Австралии, еще 5 – в США, есть заразившиеся новым видом коронавируса в Малайзии, Республике Корея, Тайване, Сингапуре и Японии – по 4 человека, 3 заболевших зарегистрированы во Франции, 2 - во Вьетнаме, по 1 случаю - в Канаде и Непале.
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Дополнительные сеансы «Холопа» введены в США и Канаде

Картина вызвала такой интерес, что были введены дополнительные сеансы. До 2 февраля кино будет показано в Канаде и США.
ToDay News Ufa вчера в 13:47
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В Афганистане потерпел крушение самолет

Газета.Ru вчера в 07:28
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Зеленскому «подсунули» речь бывшего президента Украины — депутат Рады

«Была озвучена циничная ложь, подсунутая пиарщиками экс-президента [Украины], оскорбившая миллионы граждан внутри нашей страны», — отметил парламентарий.
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Общество

Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
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Толстого не избрали вице-спикером ПАСЕ в первом туре

Глава делегации РФ Петр Толстой не набрал достаточного числа голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы в первом туре, второй этап голосования пройдет во вторник, итоги были озвучены на пленарном заседании ПАСЕ.
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Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России

В последние годы в российском сельском хозяйстве произошел невероятный подъем, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
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Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике.
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Microsoft анонсировала обновление для Windows 7

Американская компания Microsoft выпустит обновление для своей операционной системы Windows 7, чтобы исправить ошибку с рабочим столом, которая возникла после последнего апдейта, выпущенного 14 января.
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Происшествия

Житель Пермского края из мести поджег бывшую жену на рабочем месте

В городе Соликамск в Пермском крае местный житель поджег свою бывшую супругу прямо на ее работе.
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Журналист Карпов рассказал, что Умярова пытались купить у «Чертаново» ЦСКА и «Уфа»

Журналист Иван Карпов рассказал, что год назад хавбек московского «Спартака» Наиль Умяров год назад мог оказаться в другой команде.
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В Алжире разбился истребитель Су-30

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В Японии коронавирусом заразился не ездивший в Китай мужчина

Коронавирус: Мурманский отель потерял уже полтора миллиона 28 01 2020 На 28 января в Китае от коронавируса нового типа умерли 106 человек.
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Происшествия

Звезду «Интернов» Илью Глинникова ограбили в Москве

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Общество

Роскомнадзор направил в «Красное & Белое» запрос по утечке баз данных

Роскомнадзор направил в компанию «Красное & Белое» запрос, чтобы выяснить причины и обстоятельства утечки баз данных 17 млн россиян.
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Гостиницу «Пекин» продали владельцу сочинского отеля «Жемчужина»

АО «Гостиничный комплекс "Жемчужина"» владеет одноименным отелем в Сочи.
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В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углем

Тридцать вагонов с углем, по уточненным данным, сошли с рельсов на станции Мегет Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
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Путин обновил состав президиума Госсовета

В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Вести.Ru вчера в 09:08
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Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

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Экономика

Минтруд предложил понизить прожиточный минимум

Величину прожиточного минимума за IV квартал 2019 года на душу населения в среднем по России предлагается установить в размере 10 609 рублей, для трудоспособного населения - в размере 11 510 рублей, для пенсионеров - в размере 8 788 рублей, для детей - 10 383 рублей.
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