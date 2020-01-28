Азиатские поставщики Apple предупредили, что планы американской компании по увеличению производства iPhone могут быть нарушены. Причиной этому стала вспышка коронавируса, который стремительно распространяется по всему Китаю.

Коронавирус может подорвать производство iPhone в Китае

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