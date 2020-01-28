Общество
Русская ПланетаКоронавирус может подорвать производство iPhone в Китае
Азиатские поставщики Apple предупредили, что планы американской компании по увеличению производства iPhone могут быть нарушены. Причиной этому стала вспышка коронавируса, который стремительно распространяется по всему Китаю.
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Коронавирус способен сорвать планы Apple по расширению производства iPhone в Китае
Аргументы недели05:24
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