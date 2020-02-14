Наука

РидусРидусКоронавирус может поразить 2/3 населения Земли

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Масштабы эпидемии заболевания COVID-19, которое вызывает новый коронавирус, теоретически могут стать ужасающими. Болезнь способна поразить 2/3 населения Земли, предположил советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), инфекционист из США Айра Лонджини, пишет Bloomberg.
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В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Милан» и «Ювентус» сыграли вничью.
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Ниал Фергюсон
Британский историк
Британский историк, писатель и журналист, профессор истории в Гарвардском университете и старший научный сотрудник Оксфордского университета, Гуверовского института и Стэнфордского университета. Его научные исследования посвящены всемирной истории, экономической истории, а также британскому и американскому империализму.
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