Наука
РидусКоронавирус может поразить 2/3 населения Земли
Масштабы эпидемии заболевания COVID-19, которое вызывает новый коронавирус, теоретически могут стать ужасающими. Болезнь способна поразить 2/3 населения Земли, предположил советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), инфекционист из США Айра Лонджини, пишет Bloomberg.
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Политика
Лукашенко рассказал о причинах закупки нефти в других странах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика продолжит закупать нефть в других странах даже в том случае, если она окажется дороже российской.
Политика
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
Энергетика
«Газпром» планирует увеличить объемы поставок газа в Европу
Экспорт планируется увеличить на «десятки млрд. куб. м.». Поставки будут наращивать на фоне сокращения производства топлива в Европе.
Здоровье
В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса
Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Политика
В Кремле отреагировали на угрозы российскому послу в Турции
В Кремле уверены, что Анкара примет все меры для безопасности российского посла, а также других российских граждан, заявил Песков, отреагировав на сообщения об угрозах российскому послу.
Кино
Роберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена
В коротком ролике, залитом мрачным красным светом, актер предстал не в полный рост, из-за чего разглядеть костюм во всей красе сложно, но некоторые детали, вроде маски и символа летучей мыши на груди, видны отчетливо.
Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Тамбовской области
Пять человек погибли в ДТП в Тамбовской области утром 14 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.
Футбол
«Зенит» не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Петербургский "Зенит" не подтвердил информацию о том, что нападающий Александр Кокорин уйдет в аренду в "Сочи", передает "Чемпионат.com".
Политика
Офис Зеленского подаст в суд за программу о его встрече с Патрушевым
Офис президента Украины Владимира Зеленского подает в суд на программу «Схемы» с требованием опровергнуть информацию о встрече главы государства с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Омане, передает «РБК-Украина».
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Происшествия
В анализах арестованного боксера Кушиташвили обнаружили кокаин
Прокуратура в суде заявила, что результаты медицинского освидетельствования показали наличие следов кокаина в организме двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, обвиняемого в хранении наркотиков и применении насилия к сотруднику правоохранительных органов.
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки
Шоу-бизнес
Правду о состоянии Анастасии Заворотнюк расскажет Малахову её дочь
Родные Анастасии с первого дня выбрали политику молчания и не комментируют ее состояние, чем лишь порождают многочисленные слухи Андрей Малахов предложил старшей дочери Анастасии Анне принять участие в шоу и рассказать о состоянии актрисы, об этом сообщает "Экономика сегодня".
Происшествия
В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу
"Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.
Происшествия
В Челябинске произошло обрушение в горящем цехе
Обрушение произошло в горящем цехе по производству пищевой пленки в Челябинске на площади 800 квадратных метров, площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко назвал размер своей пенсии
Лещенко признался, что помимо пенсии он также получает различные надбавки как народный артист, а также гражданин, имеющий четыре ордена всех степеней — государственную награду «За заслуги перед Отечеством».
Здоровье
Онищенко призвал не пугать людей коронавирусом
Число заболевших коронавирусом не достигнет 60-80% мирового населения, как об этом написал ряд СМИ, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, призвав «не пугать людей».
Биатлон
Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на ЧМ-2020
Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на чемпионате мира - 2020.
Политика
Путин поручил увеличить финансирование развития сельских территорий
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об увеличении финансирования госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Футбол
Милан — Ювентус 1:1
В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Милан» и «Ювентус» сыграли вничью.
Гаджеты
Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально
Культура
Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе
Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.
Хоккей
Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Милявской обманом давал ей вредные БАДы
Сегодня адвокат артистки Сергей Жорин сообщил, что, оказывается, экс-супруг исполнительницы во время брака обманом давал ей некие БАДы, которые нанесли вред ее здоровью.
Общество
Росстат не ожидает срывов поставок планшетов для проведения переписи
Росстат ожидает, что поставка электронных устройств для проведения Всероссийской переписи населения, которая должна пройти в текущем году с 1 по 31 октября, будет осуществлена в срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Киберспорт
Half-Life: Alyx выйдет 23 марта
Общество
В России начали сборку первого серийного Ил-114-300
Специалисты начали сборку фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.