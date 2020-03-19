Коронавирус
Sostav.ruКоронавирус может стать причиной срыва поставок алкоголя в Россию
Алкогольные дистрибуторы уведомляют партнеров о возможных срывах поставок алкоголя из-за рубежа. Это сообщение прислал «Лудинг», например, ситуация связана с закрытием границ и изменением работы таможни из-за распространения коронавируса.
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с чего всё началось
Рестораны готовятся к срывам поставок спиртного Распространение коронавируса может негативно сказаться на поставках алкоголя в Россию. Крупные импортеры уже начали предупреждать контрагентов из числа рестораторов о возможных проблемах и требовать предоплату.Коммерсантъвчера в 18:37
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Общество
Число зараженных коронавирусом в РФ возросло до 199
По данным Роспотребнадзора, число инфицированных в Москве возросло на 12 человек, в Подмосковье — на пять.
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Общество
В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом
Общество
Госдума может ввести уголовную ответственность за нарушение карантина
С предложением закрепить в Уголовном кодексе РФ ответственность за нарушение требований карантина, создавшее условия для возникновения угрозы массового заражения или отравления, выступил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Андрей Исаев.
Здоровье
Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса
С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, когда закончится пандемия коронавируса в РФ
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников поделился прогнозом о дальнейшем развитии ситуации с коронавирусом.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
Общество
В Петербурге мошенники проводят поквартирные обходы из-за коронавируса
Никакие службы не проводят поквартирного обхода граждан в связи с коронавирусом.
Общество
Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом
Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
Экономика
Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира
Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Силуанов оценил последствия для экономики России от коронавируса
18 марта Силуанов призвал использовать средства Фонда национального благосостояния, чтобы компенсировать непредвиденные расходы, связанные с последствиями коронавируса и снижения цен на нефть.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Общество
Шереметьево закроет два терминала
Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.
Наука
В России расшифровали геном коронавируса
Общество
В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом
Алексей Дюмин сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области.
Общество
Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Космос
ИТ во время пандемии. Как директор по информационным технологиям должен изменить работу своей компании
Средняя готовность, высокая обеспокоенность В ходе опроса, проведенного на вебинаре Gartner по непрерывности бизнеса, прошедшего в начале марта, только 12% респондентов (из 1,5 тыс. участников мероприятия) выразили уверенность, что их компании хорошо подготовлены к эпидемии.
Здоровье
Ученые оценили эффективность карантина в борьбе с коронавирусом
Эпидемиологи из Имперского колледжа в Лондоне оценили эффективность различных стратегий сдерживания нового коронавируса, исследование опубликовано на сайте организации.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса скончалось рекордное число людей
В Италии количество летальных исходов, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, достигло 2 978 человек.
Общество
На Ставрополье выявлено первое подозрение на заражение коронавирусом
Ставрополь, 19 марта 2020, 15:22 — REGNUM Первое подозрение на заболевание новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано на Ставрополье.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.
Здоровье
Врач объяснил бессмысленность массовой сдачи тестов на коронавирус
Денис Проценко, главный врач городской больницы №40 в Коммунарке – медучреждения, в которое привозят людей с подозрением на коронавирус – заявил, что массовая сдача теста на COVID-2019 «не только бессмысленна, но и вредна».
Культура
«Крепкому орешку» Брюсу Уиллису исполняется 65
Все знают: где хороший боевик, там Брюс Уиллис. Главному "крепкому орешку" и обладателю десятков наград 19 марта исполняется 65 лет.
Шоу-бизнес
64-летняя Лариса Долина восхитила поклонников новым образом
Певица Лариса Долина поразила поклонников своим "резким омоложением" на съемках шоу "Привет, Андрей".
Культура
«КиноПоиск» покажет сериал о Ельцине и президентских выборах 1996 года
Проект расскажет о политических событиях и действующих лицах России середины 1990-х годов, о президентских выборах 1996 года, о Борисе Ельцине, его соратниках и политических противниках.
Происшествия
Адвокат сообщил о возможной компенсации семье убитой Соколовым девушки
Армия и оружие
Экипажи крупнейших американских авианосцев и кораблей оказались заражены коронавирусом COVID-19
Как именно коронавирусная инфекция попала на американские военные корабли – неизвестно, однако, учитывая тот факт, что на морских судах отсутствуют условия, позволяющие вести борьбу с COVID-19, специалисты оценивают ситуацию как крайне тяжёлую.