Рестораны готовятся к срывам поставок спиртного Распространение коронавируса может негативно сказаться на поставках алкоголя в Россию. Крупные импортеры уже начали предупреждать контрагентов из числа рестораторов о возможных проблемах и требовать предоплату.

с чего всё началось

Алкогольные дистрибуторы уведомляют партнеров о возможных срывах поставок алкоголя из-за рубежа. Это сообщение прислал «Лудинг», например, ситуация связана с закрытием границ и изменением работы таможни из-за распространения коронавируса.

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