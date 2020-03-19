Коронавирус

Sostav.ruSostav.ruКоронавирус может стать причиной срыва поставок алкоголя в Россию

Алкогольные дистрибуторы уведомляют партнеров о возможных срывах поставок алкоголя из-за рубежа. Это сообщение прислал «Лудинг», например, ситуация связана с закрытием границ и изменением работы таможни из-за распространения коронавируса.
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с чего всё началось

Рестораны готовятся к срывам поставок спиртного

Рестораны готовятся к срывам поставок спиртного Распространение коронавируса может негативно сказаться на поставках алкоголя в Россию. Крупные импортеры уже начали предупреждать контрагентов из числа рестораторов о возможных проблемах и требовать предоплату.
Коммерсантъвчера в 18:37

Подробнее о событии

Рестораторы не исключают проблем с поставками импортного алкоголя из-за ослабления рубля

ТАСС08:08

«Ъ» сообщил о проблемах с импортом алкоголя из-за коронавируса

РИА Новости04:50

Коронавирус может негативно повлиять на поставки алкоголя в Россию

Газета.Ru02:42

СМИ: поставки алкоголя в Россию и-за коронавируса могут прекратиться

Московский Комсомолец02:26

Рестораны приготовились к срывам поставок алкоголя из-за коронавируса

Forbes01:55

«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя

РБК01:47

Рестораны готовятся к срывам поставок спиртного

Коммерсантъвчера в 18:37
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Общество

Число зараженных коронавирусом в РФ возросло до 199

По данным Роспотребнадзора, число инфицированных в Москве возросло на 12 человек, в Подмосковье — на пять.
Известия 09:14
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Piter.tv 08:55
Общество

В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

РИА Новости 08:56
Общество

Госдума может ввести уголовную ответственность за нарушение карантина

С предложением закрепить в Уголовном кодексе РФ ответственность за нарушение требований карантина, создавшее условия для возникновения угрозы массового заражения или отравления, выступил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Андрей Исаев.
Дума ТВ 07:01
Здоровье

Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
РИА Новости 06:42
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, когда закончится пандемия коронавируса в РФ

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников поделился прогнозом о дальнейшем развитии ситуации с коронавирусом.
ФАН 06:35
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 09:02
Общество

В Петербурге мошенники проводят поквартирные обходы из-за коронавируса

Никакие службы не проводят поквартирного обхода граждан в связи с коронавирусом.
РИА Новости 07:57
Общество

Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:33
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Экономика

Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира

Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.
REGNUM 00:20
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17 марта в 07:08
Экономика

Силуанов оценил последствия для экономики России от коронавируса

18 марта Силуанов призвал использовать средства Фонда национального благосостояния, чтобы компенсировать непредвиденные расходы, связанные с последствиями коронавируса и снижения цен на нефть.
Известия 05:21
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Общество

Шереметьево закроет два терминала

Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
Rambler News Service 08:40
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.
Piter.tv 01:52
Наука

В России расшифровали геном коронавируса

РИА Новости 07:17
Общество

В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом

Алексей Дюмин сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области.
MySLO.ru 09:04
Общество

Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 14:26
Космос

ИТ во время пандемии. Как директор по информационным технологиям должен изменить работу своей компании

Средняя готовность, высокая обеспокоенность В ходе опроса, проведенного на вебинаре Gartner по непрерывности бизнеса, прошедшего в начале марта, только 12% респондентов (из 1,5 тыс. участников мероприятия) выразили уверенность, что их компании хорошо подготовлены к эпидемии.
CNews 08:39
Здоровье

Ученые оценили эффективность карантина в борьбе с коронавирусом

Эпидемиологи из Имперского колледжа в Лондоне оценили эффективность различных стратегий сдерживания нового коронавируса, исследование опубликовано на сайте организации.
РБК 08:44
Общество

В Италии за сутки от коронавируса скончалось рекордное число людей

В Италии количество летальных исходов, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, достигло 2 978 человек.
Городовой 03:48
Общество

На Ставрополье выявлено первое подозрение на заражение коронавирусом

Ставрополь, 19 марта 2020, 15:22 — REGNUM Первое подозрение на заболевание новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано на Ставрополье.
REGNUM 08:22
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.
RT на русском 17 марта в 11:38
Здоровье

Врач объяснил бессмысленность массовой сдачи тестов на коронавирус

Денис Проценко, главный врач городской больницы №40 в Коммунарке – медучреждения, в которое привозят людей с подозрением на коронавирус – заявил, что массовая сдача теста на COVID-2019 «не только бессмысленна, но и вредна».
Взгляд.ру 09:05
Культура

«Крепкому орешку» Брюсу Уиллису исполняется 65

Все знают: где хороший боевик, там Брюс Уиллис. Главному "крепкому орешку" и обладателю десятков наград 19 марта исполняется 65 лет.
Российская газета 03:44
Шоу-бизнес

64-летняя Лариса Долина восхитила поклонников новым образом

Певица Лариса Долина поразила поклонников своим "резким омоложением" на съемках шоу "Привет, Андрей".
Pravda.Ru 08:08
Культура

«КиноПоиск» покажет сериал о Ельцине и президентских выборах 1996 года

Проект расскажет о политических событиях и действующих лицах России середины 1990-х годов, о президентских выборах 1996 года, о Борисе Ельцине, его соратниках и политических противниках.
ТАСС 08:45
Происшествия

Адвокат сообщил о возможной компенсации семье убитой Соколовым девушки

RT на русском 08:22
Армия и оружие

Экипажи крупнейших американских авианосцев и кораблей оказались заражены коронавирусом COVID-19

Как именно коронавирусная инфекция попала на американские военные корабли – неизвестно, однако, учитывая тот факт, что на морских судах отсутствуют условия, позволяющие вести борьбу с COVID-19, специалисты оценивают ситуацию как крайне тяжёлую.
Avia.pro вчера в 23:31
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