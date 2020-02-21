По данным аналитиков Bloomberg, пока доллар становится практически единственным защитным активом и демонстрирует рост — параллельно утрачивает свое влияние японская иена. Из-за эпидемии ей предрекают падение с нынешних 112 иен за доллар всего до 120.

Экономика и жизнь

Общество Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.

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Политика Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко.

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Происшествия Правоохранители требуют арестовать шестерых участников протестов под Полтавой Украинская полиция попросит суд взять под стражу шестерых участников протестных акций в поселке Новые Санжары под Полтавой, где разместили эвакуированных из Китая украинцев.

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