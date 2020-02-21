Финансы

Плюс один +1Плюс один +1Коронавирус может вызвать резкий рост курса доллара

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По данным аналитиков Bloomberg, пока доллар становится практически единственным защитным активом и демонстрирует рост — параллельно утрачивает свое влияние японская иена. Из-за эпидемии ей предрекают падение с нынешних 112 иен за доллар всего до 120.
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Доллар готовится к прыжку

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Коронавирус может вызвать резкий рост курса доллара

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Коронавирус отправляет доллар на ралли

Коммерсантъ FM08:26
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Глава государства отметил, что речь идет об "известных миру вирусологах в спортивных костюмах".
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В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

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Общество

Симптомы ОРВИ наблюдаются у китаянки, госпитализированной в Брянске

Признаки ОРВИ наблюдаются у жительницы КНР, снятой с поезда в Брянской области и госпитализированной в инфекционное отделение с подозрениями на коронавирус, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.
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Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском 12:50
Политика

Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

Официальный представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора полиции.
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Происшествия

Правоохранители требуют арестовать шестерых участников протестов под Полтавой

Украинская полиция попросит суд взять под стражу шестерых участников протестных акций в поселке Новые Санжары под Полтавой, где разместили эвакуированных из Китая украинцев.
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Общество

Генпрокурор Рябошапка: Дела Майдана не расследовались потому что не было политической воли

Выступая в эфире одного из украинских ток-шоу, Руслан Рябошапка попытался объяснить, кто именно виновен в том, что расследование дела Майдана столько лет спускали на тормозах.
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Судя по всему, переговоры прошли быстро и Рами подписал с южанами контракт. Рами - чемпион мира-2018 в составе французской сборной.
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На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
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Политика

США обвиняют Россию в помощи кандидату в президенты Сандерсу

Американские чиновники сообщили кандидату Демократической партии США Берни Сандерсу на президентских выборах 2020 года о поддержки его предвыборной кампании со стороны России, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 16:59
Экономика

Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

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Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы

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Экономика

Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования

Один из крупнейших американских банков Wells Fargo сообщил в пятницу в пресс-релизе, что заплатит штраф в 3 миллиарда долларов за урегулирование претензий властей.
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В Харькове неизвестные напали на гражданина Португалии

Уголовное дело было возбуждено сотрудниками полиции по факту избиения гражданина Португалии неизвестными в украинском городе Харькове.
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Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии для модного журнала

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии для модного журнала L'Officiel Italia.
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В Москве арестовали бывшего главу Инвестбанка

Полицейские задержали в Москве главу столичной федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка.
РБК 14:01
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В Конституции могут закрепить определение предпринимательства

Глава ВЭБа Игорь Шувалов в ходе пленарного заседания международной конференции "Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика" выступил с предложением закрепить в Конституции определение предпринимательства.
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Бавария — Падерборн 3:2

«Бавария» дома победила «Падерборн» (3:2) в 23-м туре Бундеслиги.
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В Иране начались парламентские выборы

Нынешние выборы в Иране – первые после выхода США из ядерного соглашения с Тегераном и начала нового кризиса в отношениях между Ираном и Западом, - сообщает газета "Коммерсантъ".
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США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России

США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует уведомление Минторга США.
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