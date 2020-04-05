Коронавирус
REGNUMКоронавирус: на Урале расширили перечень разрешённых товаров
Екатеринбург, 6 апреля 2020, 06:15 — REGNUM В Свердловской области расширен перечень товаров, которые можно изготавливать и поставлять для последующей реализации населению. Распоряжение об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев.
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Куйвашев расширил перечень организаций, которые могут работать при самоизоляции
Московский Комсомолец Екатеринбургвчера в 06:45
Что можно купить в магазинах Екатеринбурга и Свердловской области: список
КП - Екатеринбургвчера в 05:24
В Свердловской области ослабили особый режим по коронавирусу. Кому губернатор разрешил работать?
Областная газетавчера в 05:18
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Общество
Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Религия
У трех священников Московской епархии обнаружили коронавирус
«По состоянию на 5 апреля 2020 года у [трех] священнослужителей Московской епархии тест на вирус COVID-19 дал положительный результат», — говорится в сообщении.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Общество
Роспотребнадзор объявил о начале домашнего тестирования на коронавирус
Москва, 6 апреля 2020, 04:25 — REGNUM Бесконтактное тестирование на CОVID-19 начнет проводить центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) для всех желающих с 6 апреля в Москве и Московской области, сообщается на сайте ведомства.
Происшествия
Подозреваемого в стрельбе в Тюменской области задержали в Тобольске
Сотрудники правоохранительных органов Тюменской области задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе по своим родственникам.
Общество
Власти Новосибирской области назвали условие для отмены карантина
В ходе оперативного совещания Травников поручил региональному Роспотребнадзору разработать рекомендации, как прекратить режим самоизоляции в Новосибирской области, ранее продленный до 30 апреля.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Политика
Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
Происшествия
В Петербурге четверо мужчин похитили продукты у курьера
Четверо подозреваемых в хищении продуктов у курьера службы доставки задержаны в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Футбол
Бернардески покинет «Ювентус» по окончании сезона
Туринский «Ювентус» по окончании сезона расстанется с нападающим Федерико Бернардески, сообщает инсайдер Джанлука Да Марцио.
Общество
Премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом
Британского премьер-министра Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом.
Происшествия
В Северске обвалилась часть фасада здания больницы
В Томской области произошло обрушение кирпичной кладки фасада перед входом в один из корпусов клинической больницы.
Общество
Депутаты Приморья утвердили штрафы для нарушителей самоизоляции
Депутаты законодательного собрания Приморья на внеочередном заседании в понедельник внесли изменения в краевой закон об административных правонарушениях, согласно которым нарушителей режима повышенной готовности могут оштрафовать от 3 до 5 тысяч рублей.
Общество
Соловьев раскритиковал жалующихся на нехватку масок людей
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
Общество
В Крыму зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Крыму зафиксирован очередной случай заболевания COVID-19, общее число заразившихся в республике таким образом достигло 21.
Происшествия
В Хакасии выросло число подтверждённых случаев COVID-19
Абакан, 6 апреля 2020, 09:49 — REGNUM Ещё два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией подтвердились в Хакасии.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Экономика
РБК сообщил о разработке стресс-тестов для системообразующих компаний
Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса на фоне карантинных мер и ситуации на сырьевых рынках, пишет РБК со ссылкой на документ Минпромторга.
Общество
В Приморье начнут работать пропуска для передвижения по городам
В Приморском крае с 7 апреля начнет действовать система электронных пропусков для жителей, продолжающих ездить на работу.
Общество
Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса
Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
Экономика
Экономисты оценили снижение реальных доходов населения из-за карантина
В 2019 году реальные доходы россиян показали незначительную положительную динамику (+0,8), но из-за глубокого падения в предыдущие годы доходы россиян по итогам 2019 года остаются ниже уровня 2014 года на 7,5%. В 2020 году реальные доходы населения вновь снизятся, прогнозируют эксперты.
Единоборства
Уайт заявил, что турнир UFC пройдёт без Нурмагомедова
Лас-Вегас, США, 6 апреля 2020, 08:24 — REGNUM Турнир UFC 249 пройдёт 18 апреля без российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19
Общество
Объяснили правила передвижения на автомобилях власти Подмосковья
В документе говорится, что жителям Подмосковья запрещено покидать места проживания, за исключением следования к ближайшему месту приобретения товаров, реализация которых не ограничена карантинным мерами, в том числе «с использованием личного транспортного средства».
Политика
В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Общество
Япония может ввести режим ЧС с 7 апреля
Японское правительство готовится ввести режим ЧС в некоторых городах страны из-за распространения коронавируса.
Космос
Ракету «Союз-2.1а» вывезли на старт для первого полета с экипажем
Ракету «Союз-2.1а» установили на стартовый комплекс космодрома Байконур для первого пилотируемого запуска на Международную космическую станцию (МКС), сообщается в понедельник, 6 апреля, в Twitter «Роскосмоса».
Происшествия
В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусом
В Иркутской области зафиксирован первый случай смерти пациента, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
Общество
Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
Общество
Как здоровый сон повысит иммунитет и поможет сохранить здоровье
Правильный режим сна позволяет не только отдохнуть и получить заряд бодрости, но и укрепляет иммунитет.