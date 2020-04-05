Екатеринбург, 6 апреля 2020, 06:15 — REGNUM В Свердловской области расширен перечень товаров, которые можно изготавливать и поставлять для последующей реализации населению. Распоряжение об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Общество Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей Правительство утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

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