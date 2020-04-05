Коронавирус

REGNUMREGNUMКоронавирус: на Урале расширили перечень разрешённых товаров

Екатеринбург, 6 апреля 2020, 06:15 — REGNUM В Свердловской области расширен перечень товаров, которые можно изготавливать и поставлять для последующей реализации населению. Распоряжение об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев.
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До 20 апреля включительно? Когда на самом деле нужно выходить на работу

Екатеринбург Онлайн03:10

Куйвашев расширил перечень организаций, которые могут работать при самоизоляции

Московский Комсомолец Екатеринбургвчера в 06:45

Что можно купить в магазинах Екатеринбурга и Свердловской области: список

КП - Екатеринбургвчера в 05:24

Губернатор открыл часть магазинов и мастерских, закрытых на карантикулы. Список

66.ruвчера в 04:52

В Свердловской области расширили список организаций, которым можно работать в карантин

URA.Ruвчера в 04:30

В Свердловской области ослабили особый режим по коронавирусу. Кому губернатор разрешил работать?

Областная газетавчера в 05:18

Куйвашев разрешил работу шиномонтажек, оптик и магазинов техники в Свердловской области

Znak.comвчера в 04:15
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Общество

Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 02:37
Религия

У трех священников Московской епархии обнаружили коронавирус

«По состоянию на 5 апреля 2020 года у [трех] священнослужителей Московской епархии тест на вирус COVID-19 дал положительный результат», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 14:39
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Общество

Роспотребнадзор объявил о начале домашнего тестирования на коронавирус

Москва, 6 апреля 2020, 04:25 — REGNUM Бесконтактное тестирование на CОVID-19 начнет проводить центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) для всех желающих с 6 апреля в Москве и Московской области, сообщается на сайте ведомства.
REGNUM вчера в 21:25
Происшествия

Подозреваемого в стрельбе в Тюменской области задержали в Тобольске

Сотрудники правоохранительных органов Тюменской области задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе по своим родственникам.
РБК 03:13
Общество

Власти Новосибирской области назвали условие для отмены карантина

В ходе оперативного совещания Травников поручил региональному Роспотребнадзору разработать рекомендации, как прекратить режим самоизоляции в Новосибирской области, ранее продленный до 30 апреля.
Известия 00:58
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Газета.Ru вчера в 12:41
Политика

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
ТАСС вчера в 07:23
Происшествия

В Петербурге четверо мужчин похитили продукты у курьера

Четверо подозреваемых в хищении продуктов у курьера службы доставки задержаны в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:50
Футбол

Бернардески покинет «Ювентус» по окончании сезона

Туринский «Ювентус» по окончании сезона расстанется с нападающим Федерико Бернардески, сообщает инсайдер Джанлука Да Марцио.
Чемпионат вчера в 22:51
Общество

Премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Британского премьер-министра Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 23:41
Происшествия

В Северске обвалилась часть фасада здания больницы

В Томской области произошло обрушение кирпичной кладки фасада перед входом в один из корпусов клинической больницы.
Известия 01:20
Общество

Депутаты Приморья утвердили штрафы для нарушителей самоизоляции

Депутаты законодательного собрания Приморья на внеочередном заседании в понедельник внесли изменения в краевой закон об административных правонарушениях, согласно которым нарушителей режима повышенной готовности могут оштрафовать от 3 до 5 тысяч рублей.
РИА Новости 01:21
Общество

Соловьев раскритиковал жалующихся на нехватку масок людей

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
Газета.Ru 03:17
Общество

В Крыму зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Крыму зафиксирован очередной случай заболевания COVID-19, общее число заразившихся в республике таким образом достигло 21.
РИА Новости Крым 03:02
Происшествия

В Хакасии выросло число подтверждённых случаев COVID-19

Абакан, 6 апреля 2020, 09:49 — REGNUM Ещё два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией подтвердились в Хакасии.
REGNUM 02:49
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:52
Экономика

РБК сообщил о разработке стресс-тестов для системообразующих компаний

Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса на фоне карантинных мер и ситуации на сырьевых рынках, пишет РБК со ссылкой на документ Минпромторга.
РИА Новости 03:20
Общество

В Приморье начнут работать пропуска для передвижения по городам

В Приморском крае с 7 апреля начнет действовать система электронных пропусков для жителей, продолжающих ездить на работу.
Известия 03:12
Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
15-news.ru вчера в 14:11
Экономика

Экономисты оценили снижение реальных доходов населения из-за карантина

В 2019 году реальные доходы россиян показали незначительную положительную динамику (+0,8), но из-за глубокого падения в предыдущие годы доходы россиян по итогам 2019 года остаются ниже уровня 2014 года на 7,5%. В 2020 году реальные доходы населения вновь снизятся, прогнозируют эксперты.
РБК 02:00
Единоборства

Уайт заявил, что турнир UFC пройдёт без Нурмагомедова

Лас-Вегас, США, 6 апреля 2020, 08:24 — REGNUM Турнир UFC 249 пройдёт 18 апреля без российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
REGNUM 01:24
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Российская газета 04 апреля в 20:35
Общество

Объяснили правила передвижения на автомобилях власти Подмосковья

В документе говорится, что жителям Подмосковья запрещено покидать места проживания, за исключением следования к ближайшему месту приобретения товаров, реализация которых не ограничена карантинным мерами, в том числе «с использованием личного транспортного средства».
Live24 вчера в 02:27
Политика

В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Российская газета вчера в 20:39
Общество

Япония может ввести режим ЧС с 7 апреля

Японское правительство готовится ввести режим ЧС в некоторых городах страны из-за распространения коронавируса.
Российская газета 01:29
Космос

Ракету «Союз-2.1а» вывезли на старт для первого полета с экипажем

Ракету «Союз-2.1а» установили на стартовый комплекс космодрома Байконур для первого пилотируемого запуска на Международную космическую станцию (МКС), сообщается в понедельник, 6 апреля, в Twitter «Роскосмоса».
Известия 01:19
Происшествия

В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусом

В Иркутской области зафиксирован первый случай смерти пациента, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
RT на русском 03:12
Общество

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
РБК 04 апреля в 06:35
Общество

Как здоровый сон повысит иммунитет и поможет сохранить здоровье

Правильный режим сна позволяет не только отдохнуть и получить заряд бодрости, но и укрепляет иммунитет.
Российская газета 02:47
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Евгений Владимирович Куйвашев
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
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