Коронавирус нанес экономике США самый жестокий удар
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Как известно, американская экономика всегда быстро восстанавливается, но сейчас ей предстоит пережить самый затяжной кризис в истории. Такое мнение высказано в статье в датском издании Berlingske, сообщает ToDay News Ufa. Коронавирус нанес серьезный удар по США, пишет автор статьи Ульрик Харальд Би.В источнике
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Berlingske (Дания): крупнейшая экономика мира в свободном падении (Berlingske)
ИноСМИ5 августа в 07:14