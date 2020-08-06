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Вечерний курьер

Berlingske: экономике США нанесли жесточайший в истории удар

Коронавирус нанес самый сильный удар по экономике США за всю ее историю. В этом убежден обозреватель датского издания Berlingske Ульрик Харальд Би. Он, будучи уверенным в том, что быстрого восстановления на сей раз не будет, напророчил Штатам затяжной экономический кризис.В источнике
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Журналист заявил, что экономику США ждет тяжелейший кризис в истории

Телеканал 360°вчера в 11:43
ИноСМИ

Berlingske (Дания): крупнейшая экономика мира в свободном падении (Berlingske)

ИноСМИ5 августа в 07:14
Взгляд.ру

СМИ сообщили о «жесточайшем ударе» по экономике США

Взгляд.рувчера в 01:22
РИА Новости

Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США

РИА Новостивчера в 22:05
Московский Комсомолец

В Дании заговорили о крушении экономики США

Московский Комсомолецвчера в 20:54
Lenta.ru

По крупнейшей экономике мира нанесен жесточайший в истории удар

Lenta.ruвчера в 19:15
Комсомольская правда

По экономике США нанесён жесточайший удар, заявили в Дании

Комсомольская правдавчера в 03:49

Ученые узнали, что каждый четвертый петербуржец переболел COVID-19

Не менее четверти населения Санкт-Петербурга имеет антитела к COVID-19, полученные после перенесенного заболевания, сообщил в пятницу "Интерфаксу" директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Арег Тотолян.
Интерфакс04:33

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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Трамп запретил компаниям США совершать сделки с владельцем TikTok

Вашингтон, 7 августа 2020, 04:48 — REGNUM Исполнительный указ «О борьбе с угрозой TikTok», предписывающий запретить на 45 дней в США сделки с китайской компанией ByteDance, которая владеет этим приложением, подписал американский президент Дональд Трамп, сообщается на сайте Белого дома.
REGNUM21:48
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Петербургского активиста задержали на выходе из спецприёмника. Встречавший его несовершеннолетний попал в больницу

Мусина ждали на Захарьевской после 20 дней административного ареста, которые он получил за растянутый на Невском проспекте баннер о сменяемости власти. https://www.fontanka.ru/2020/07/20/69376912/ После двадцати минут безрезультатного ожидания дежурный уточнил, что Мусина «встретили» сотрудники полиции.
Фонтанка.Ру04:53

В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия

Первое условие - ядерный удар будет нанесен в качестве ответной реакции, если система предупреждения о ракетном нападении предупредит военных, что территорию России или ее союзников атаковали баллистическими ракетами.
Газета.Ru02:43
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