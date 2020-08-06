Berlingske: экономике США нанесли жесточайший в истории удар

Коронавирус нанес самый сильный удар по экономике США за всю ее историю. В этом убежден обозреватель датского издания Berlingske Ульрик Харальд Би. Он, будучи уверенным в том, что быстрого восстановления на сей раз не будет, напророчил Штатам затяжной экономический кризис.