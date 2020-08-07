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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Коронавирус нанес экономике США самый жестокий удар за всю ее историю

Как известно, американская экономика всегда быстро восстанавливается, но сейчас ей предстоит пережить самый затяжной кризис в истории. Такое мнение высказано в статье в датском издании Berlingske, сообщает ToDay News Ufa. Коронавирус нанес серьезный удар по США, пишет автор статьи Ульрик Харальд Би.В источнике
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РИА Новости

Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США

РИА Новостивчера в 22:05
Комсомольская правда

По экономике США нанесён жесточайший удар, заявили в Дании

Комсомольская правдавчера в 03:49
Взгляд.ру

СМИ сообщили о «жесточайшем ударе» по экономике США

Взгляд.рувчера в 01:22
Телеканал 360°

Журналист заявил, что экономику США ждет тяжелейший кризис в истории

Телеканал 360°вчера в 11:43
Московский Комсомолец

В Дании заговорили о крушении экономики США

Московский Комсомолецвчера в 20:54
Lenta.ru

По крупнейшей экономике мира нанесен жесточайший в истории удар

Lenta.ruвчера в 19:15
ИноСМИ

Berlingske (Дания): крупнейшая экономика мира в свободном падении (Berlingske)

ИноСМИ5 августа в 07:14

В РФС считают, что изменения правил фиксации игры рукой помогут арбитрам VAR

Изменения в правилах, касающиеся фиксации нарушения при игре рукой, принятые Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), помогут с определением игры рукой судьям, которые будут работать с системой видеоассистента рефери (VAR).
ТАСС Спортвчера в 07:04

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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Самедов: сыграл в Кубке России, получается, что возобновил карьеру

5 августа "Знамя" в матче 1/256 финала Кубка России обыграло "Знамя труда" (Орехово-Зуево) со счетом 1:0. Единственный гол забил экс-форвард "Спартака", английского "Тоттенхэма" и сборной России Роман Павлюченко.
РИА Новости06:49

Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ru05:52
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUMвчера в 06:32
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Свердловчан предупредили о граде, сильных дождях и ветре в выходные

8 и 9 августа в регионе ожидаются очень сильные дожди, крупный град и усиление ветра до 25-27 м / с. Спасатели просят свердловчан отказаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно - при управлении автомобилем тщательно соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Областная газета07:20
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