Коронавирус нанес экономике США самый жестокий удар за всю ее историю

Журналист датского издания Berlingske уверен, что пандемия коронавируса вызвала самый тяжелый кризис в истории США. Обычно американская экономика достаточно быстро приходит в себя, но после такого удара она оправится еще не скоро.