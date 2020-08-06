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Новостной фронт
Новостной фронт

Коронавирус нанес экономике США самый жестокий удар за всю ее историю

Журналист датского издания Berlingske уверен, что пандемия коронавируса вызвала самый тяжелый кризис в истории США. Обычно американская экономика достаточно быстро приходит в себя, но после такого удара она оправится еще не скоро.В источнике
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Телеканал 360°

Журналист заявил, что экономику США ждет тяжелейший кризис в истории

Телеканал 360°вчера в 11:43
Комсомольская правда

По экономике США нанесён жесточайший удар, заявили в Дании

Комсомольская правдавчера в 03:49
РИА Новости

Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США

РИА Новостивчера в 22:05
Взгляд.ру

СМИ сообщили о «жесточайшем ударе» по экономике США

Взгляд.рувчера в 01:22
Московский Комсомолец

В Дании заговорили о крушении экономики США

Московский Комсомолецвчера в 20:54
Lenta.ru

По крупнейшей экономике мира нанесен жесточайший в истории удар

Lenta.ruвчера в 19:15
ИноСМИ

Berlingske (Дания): крупнейшая экономика мира в свободном падении (Berlingske)

ИноСМИ5 августа в 07:14

В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия

Первое условие - ядерный удар будет нанесен в качестве ответной реакции, если система предупреждения о ракетном нападении предупредит военных, что территорию России или ее союзников атаковали баллистическими ракетами.
В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия
Газета.Ru02:43
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Брянский поэт вошел в лонг-лист премии «Мыслящий тростник»

Восьмой год конкурс собирает участников из многих регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья – авторов, пишущих на русском языке.В лонг-лист конкурса 2020 года вошли имена поэтов и эссеистов из России, Белоруссии, Австралии и Молдовы.
Брянская Губерния02:15
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СК проводит проверку после смерти девочки в «захваченном» монастыре

Свердловские следователи начали проверку после смерти девочки в Среднеуральском монастыре, данных о криминальном характере случившегося нет, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
РИА Новости03:49
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Трамп запретил компаниям США совершать сделки с владельцем TikTok

Вашингтон, 7 августа 2020, 04:48 — REGNUM Исполнительный указ «О борьбе с угрозой TikTok», предписывающий запретить на 45 дней в США сделки с китайской компанией ByteDance, которая владеет этим приложением, подписал американский президент Дональд Трамп, сообщается на сайте Белого дома.
REGNUM21:48
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В Крыму выявили 39 новых случаев коронавируса за сутки

На странице в социальной сети во во «ВКонтакте» глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил о том, что в последнее время полуостров стал новым очагом эпидемии – впервые в республике зафиксировали 39 эпизодов заражения COVID-19.
Live24вчера в 08:38
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