Экономика
РамблерКоронавирус нанесет удар по ВВП России
Опрошенные ТАСС эксперты считают, что рост ВВП России в 2020 году замедлится как минимум на 0,1-0,2 процента из-за вспышки нового коронавируса.
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Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
Футбол
Правительство Приморья поможет реабилитировать «Луч»
Правительство Приморского края предоставит футбольному клубу "Луч" субсидии, которые позволят погасить задолженность перед игроками и сотрудниками клуба, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства.
Культура
Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Шоу-бизнес
Дочь Успенской назвала Малахова настоящим мужчиной
Дочь российской певицы Любови Успенской 30-летняя Татьяна Плаксина назвала настоящим мужчиной телеведущего Андрея Малахова, который поспособствовал, чтобы в звёздной семье воцарился мир.
Здоровье
В Воронеже при внематочной беременности родился здоровый ребенок
Футбол
Арабский телеканал сообщил об отстранении сборной России от ЧМ-2022
Арабский телеканал beIN SPORTS в своем Twitter-аккаунте сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило сборную России от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Армия и оружие
Турция захотела защититься в Сирии от Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна имеет право защититься в сирийском Идлибе от атак со стороны армии сирийского президента Башара Асада.
Политика
В Кремле заявили о масштабной работе по защите россиян от коронавируса
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в России ведётся масштабная и системная работа по защите от распространения коронавируса.
Общество
В украинском учебнике по истории нашли фотографию Киану Ривза
Известный голливудский актер Киану Ривз попал в украинский учебник по истории. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды».
Общество
В Кремле не следят за ситуацией с каналом «Футляр от виолончели»
В Кремле не следят за ситуацией с Telegram-каналом "Футляр от виолончели", чьих авторов, по сообщениями СМИ, допросили в ФСБ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова подогрела слухи о беременности
34-летняя ведущая и певица Ольга Бузова спровоцировала новую волну слухов о возможной беременности.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Политика
Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Армия и оружие
Эрдоган: Турция не хочет обострять отношения с Россией
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ранее рассказал о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе в ходе авиационного удара.
Экономика
Лукашенко заявил о желании покупать нефть у Москвы по мировым ценам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова покупать российскую нефть по мировым ценам, но в Москве, по его словам, настаивают на премиальных надбавках сверх того.
Политика
ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
Политика
Зарплату украинских министров привяжут к средней по стране
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что размер зарплаты министров и их заместителей будет привязан к средней по стране.
Происшествия
Напавшего на Памфилову отправили на принудительное лечение
Эксперты пришли к выводу, что напавший на председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову мужчина по имени Ахад Карабалаев (ранее СКР называл его Бахытом) на момент совершения преступления страдал хроническим психическим расстройством, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
Происшествия
Задержали водителя, который устроил смертельное ДТП в Твери
В Твери вечером 3 февраля задержали водителя Kia, который спровоцировал ДТП с погибшим. Об этом сообщает региональное МВД.
Шоу-бизнес
Сати Казанова всю жизнь стыдилась своей болезни
Политика
Минкомсвязь определит перечень интернет-ресурсов с бесплатным доступом
Минкомсвязь РФ к концу февраля определит перечень интернет-ресурсов, к которым будет обеспечен бесплатный доступ, заявил журналистам глава ведомства Максут Шадаев.
Культура
Начались съемки нового сезона сериала «Сваты»
Очередные эпизоды седьмого сезона популярного сериала "Сваты" снимают в Белоруссии.
Общество
Игорь Артамонов проводит большую пресс-конференцию
Большая пресс-конференция губернатора Липецкой области Игоря Артамонова проходит 5 февраля в администрации региона.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Здоровье
Во всех школах Якутска введен карантин с 6 по 16 февраля
С 6 по 16 февраля во всех школах Якутска из-за ОРВИ введен полный карантин, сообщили ЯкутияDаіlу в столичном управлении образования.
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.