Экономика

РамблерРамблерКоронавирус нанесет удар по ВВП России

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Опрошенные ТАСС эксперты считают, что рост ВВП России в 2020 году замедлится как минимум на 0,1-0,2 процента из-за вспышки нового коронавируса.
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Экономика России пострадает из-за китайского смертельного вируса

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Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
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Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
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Эксперты пришли к выводу, что напавший на председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову мужчина по имени Ахад Карабалаев (ранее СКР называл его Бахытом) на момент совершения преступления страдал хроническим психическим расстройством, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
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Начались съемки нового сезона сериала «Сваты»

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Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
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