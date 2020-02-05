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Политика Путин объяснил, почему уволил главу Чувашии Президент России Владимир Путин рассказал, что правоохранительные органы не имеют претензий к уволенному главе Чувашии Игнатьеву.

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Общество В России может возникнуть дефицит чеснока из-за коронавируса Специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) считают, что коронавирус может привести к дефициту чеснока в России, так как отечественные торговые сети отказываются от китайских продуктов.

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Общество Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень В тюменском аэропорту Рощино приземлился первый самолет с 80 россиянами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией вирусной пневмонии, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

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Общество Украинского министра уличили в фальсификации данных переписи населения Украинский министр Дмитрий Дубилет, под руководством которого якобы проводилась электронная перепись населения Украины, представил результаты, полученные простым умножением на 0,888 цифр Государственной службы статистики.

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