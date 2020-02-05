Экономика

РамблерРамблерКоронавирус нанесет удар по ВВП России

Опрошенные ТАСС эксперты считают, что рост ВВП России в 2020 году замедлится как минимум на 0,1-0,2 процента из-за вспышки нового коронавируса.
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Экономика России пострадает из-за китайского смертельного вируса

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Эксперты прогнозируют замедление роста ВВП РФ из-за последствий вспышки коронавируса

ТАСС01:37

Коронавирус нанесет удар по экономике России: потери грозят промышленности и туротрасли

Новый День03 февраля в 01:21
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Общество

В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе с животными

РИА Новости 02:01
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru вчера в 12:05
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК вчера в 11:51
Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе

Российская газета вчера в 23:22
Экономика

Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами

Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
РИА Новости 01:02
Политика

На Украине решили создать Министерство по реинтеграции Донбасса

Правительство Украины во исполнение поручения президента Владимира Зеленского приняло решение о создании министерства, которое займется реинтеграцией Донбасса.
ТАСС 02:00
Армия и оружие

Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией

Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в Идлебе.
Деловое.ТВ вчера в 09:29
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

РИА Новости вчера в 23:53
Финансы

Рубль немного снизился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со слабого роста.
Вести.Ru 02:23
Экономика

Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
РБК 02:03
Общество

ЗакС поддержал отмену штрафов за остекленные до 11 января балконы

Петербургский ЗакС поддержал идею не штрафовать горожан, остекливших балконы до 11 января текущего года.
Piter.tv 03:00
Общество

Россиян из Китая вывезут на карантин в Тюменскую область

Россиян, которых вывезли самолетами ВКС из Уханя, поместят на карантин в Тюменской области, сообщает «Интерфакс».
Daily 00:33
Политика

Путин объяснил, почему уволил главу Чувашии

Президент России Владимир Путин рассказал, что правоохранительные органы не имеют претензий к уволенному главе Чувашии Игнатьеву.
Вечерний курьер вчера в 12:24
Общество

Завод «Карат» пригрозил перенести часть производства из России

Московский завод «Карат» (производитель плавленных сырков «Дружба» и «Янтарь») пригрозил перенести производство творожного сыра из России в Белоруссию в случае введения обязательной маркировки молочной продукции.
Ведомости 02:05
Общество

Рогозин прокомментировал шутку Урганта о космонавтах

RT на русском 03:17
Энергетика

Индия решила присоединиться к проекту «Восток ойл»

Индия приняла принципиальное решение участвовать в проекте "Восток Ойл".
Интерфакс 03:03
Происшествия

Сотрудники ФСБ помешали снять полмиллиарда рублей со счетов покойника

В одном из банков Санкт-Петербурга сотрудники ФСБ пресекли попытку четверых мужчин снять по подложным документам со счетов покойника 580 миллионов рублей.
Lenta.ru 02:02
Политика

Буттиджич сохранил лидерство в Айове после подсчета 71% голосов

Пит Буттиджич сохраняет лидерство среди кандидатов в президенты США от демократов в штате Айова, Джо Байден по-прежнему на четвертом месте после подсчета 71% голосов, сообщает в среду телеканал Fox News.
РИА Новости 00:38
Общество

В России может возникнуть дефицит чеснока из-за коронавируса

Специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) считают, что коронавирус может привести к дефициту чеснока в России, так как отечественные торговые сети отказываются от китайских продуктов.
Газета.Ru 00:24
Культура

Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Известия вчера в 16:32
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 03:21
Политика

Bloomberg: США задумались о выходе из соглашения ВТО по госзакупкам

Издание отмечает, что выход из соглашения может создать панику на рынке, так как это ограничит доступ иностранных компаний к рынку США на $837 млрд.
Телеканал RTVI 01:57
Общество

Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень

В тюменском аэропорту Рощино приземлился первый самолет с 80 россиянами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией вирусной пневмонии, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
РИА Новости 01:28
Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
RT на русском вчера в 15:03
Армия и оружие

Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

Ключевым отличием танка от прежних моделей является башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием, размещением боеукладки вне боевого отделения и с 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М — такой же, как у Арматы.
РИА Новости вчера в 19:02
Игры

С помощью эмулятора PS4 на ПК впервые запустили коммерческую игру

3DNews 01:35
Общество

Украинского министра уличили в фальсификации данных переписи населения

Украинский министр Дмитрий Дубилет, под руководством которого якобы проводилась электронная перепись населения Украины, представил результаты, полученные простым умножением на 0,888 цифр Государственной службы статистики.
REGNUM вчера в 20:55
Общество

В Симферополе запаса питьевой воды осталось на 100 дней

Симферополь обеспечен водой максимум на 100 дней — ситуация очень напряжённая.
REGNUM 02:59
Общество

В посольстве сообщили об успешной эвакуации россиян из Китая

Посольство России в Китае сообщило, что россиян успешно перевезли в аэропорт китайского города Ухань 4 февраля из 10 городов провинции Хубэй.
Daily Storm 01:11
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
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