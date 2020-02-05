Экономика
РамблерКоронавирус нанесет удар по ВВП России
Опрошенные ТАСС эксперты считают, что рост ВВП России в 2020 году замедлится как минимум на 0,1-0,2 процента из-за вспышки нового коронавируса.
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Коронавирус нанесет удар по экономике России: потери грозят промышленности и туротрасли
Новый День03 февраля в 01:21
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:34, Ашберн
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Политика
Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе
Экономика
Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами
Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
Политика
На Украине решили создать Министерство по реинтеграции Донбасса
Правительство Украины во исполнение поручения президента Владимира Зеленского приняло решение о создании министерства, которое займется реинтеграцией Донбасса.
Армия и оружие
Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией
Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в Идлебе.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Финансы
Рубль немного снизился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со слабого роста.
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
Общество
ЗакС поддержал отмену штрафов за остекленные до 11 января балконы
Петербургский ЗакС поддержал идею не штрафовать горожан, остекливших балконы до 11 января текущего года.
Общество
Россиян из Китая вывезут на карантин в Тюменскую область
Россиян, которых вывезли самолетами ВКС из Уханя, поместят на карантин в Тюменской области, сообщает «Интерфакс».
Политика
Путин объяснил, почему уволил главу Чувашии
Президент России Владимир Путин рассказал, что правоохранительные органы не имеют претензий к уволенному главе Чувашии Игнатьеву.
Общество
Завод «Карат» пригрозил перенести часть производства из России
Московский завод «Карат» (производитель плавленных сырков «Дружба» и «Янтарь») пригрозил перенести производство творожного сыра из России в Белоруссию в случае введения обязательной маркировки молочной продукции.
Общество
Рогозин прокомментировал шутку Урганта о космонавтах
Энергетика
Индия решила присоединиться к проекту «Восток ойл»
Индия приняла принципиальное решение участвовать в проекте "Восток Ойл".
Происшествия
Сотрудники ФСБ помешали снять полмиллиарда рублей со счетов покойника
В одном из банков Санкт-Петербурга сотрудники ФСБ пресекли попытку четверых мужчин снять по подложным документам со счетов покойника 580 миллионов рублей.
Политика
Буттиджич сохранил лидерство в Айове после подсчета 71% голосов
Пит Буттиджич сохраняет лидерство среди кандидатов в президенты США от демократов в штате Айова, Джо Байден по-прежнему на четвертом месте после подсчета 71% голосов, сообщает в среду телеканал Fox News.
Общество
В России может возникнуть дефицит чеснока из-за коронавируса
Специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) считают, что коронавирус может привести к дефициту чеснока в России, так как отечественные торговые сети отказываются от китайских продуктов.
Культура
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Политика
Bloomberg: США задумались о выходе из соглашения ВТО по госзакупкам
Издание отмечает, что выход из соглашения может создать панику на рынке, так как это ограничит доступ иностранных компаний к рынку США на $837 млрд.
Общество
Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень
В тюменском аэропорту Рощино приземлился первый самолет с 80 россиянами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией вирусной пневмонии, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
Армия и оружие
Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания
Ключевым отличием танка от прежних моделей является башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием, размещением боеукладки вне боевого отделения и с 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М — такой же, как у Арматы.
Общество
Украинского министра уличили в фальсификации данных переписи населения
Украинский министр Дмитрий Дубилет, под руководством которого якобы проводилась электронная перепись населения Украины, представил результаты, полученные простым умножением на 0,888 цифр Государственной службы статистики.
Общество
В Симферополе запаса питьевой воды осталось на 100 дней
Симферополь обеспечен водой максимум на 100 дней — ситуация очень напряжённая.
Общество
В посольстве сообщили об успешной эвакуации россиян из Китая
Посольство России в Китае сообщило, что россиян успешно перевезли в аэропорт китайского города Ухань 4 февраля из 10 городов провинции Хубэй.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.