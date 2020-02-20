Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RUКоронавирус нанесет удар по производителям СПГ

Эксперты отмечают, что производители могут понести значительные убытки, если ситуация не изменится. Отметим, что из-за эпидемии коронавируса ухудшилась ситуация с поставками энергоносителей. Китайские заводы постепенно сокращают объемы экспорта промышленной продукции.
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Shell оценивает рост мирового рынка СПГ в 2019 г. на 12,5%

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Shell прогнозирует рост мирового спроса на СПГ в два раза к 2040 году

Вести.Ru20 февраля в 06:51

Спрогнозирован резкий рост мирового рынка СПГ

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Избыток предложения и коронавирус стали кошмаром для производителей СПГ

ПРАЙМ20 февраля в 01:13

Коронавирус нанесет удар по производителям СПГ

ГЛАС.RU20 февраля в 03:01

Shell: К 2040 году мировой спрос на СПГ увеличится в два раза

МонаВиста01:11

Предложение превыше спроса? Мировой рынок СПГ «пухнет» от перепроизводства

BaltNews.eeвчера в 14:00
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В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Lenta.ru вчера в 13:31
Политика

«Вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому

Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых украинский лидер Владимир Зеленский назвал «вирусологами в спортивных костюмах», записали видеообращение к президенту Украины, передаёт «СТРАНА.ua».
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Веривший в теорию плоской Земли инженер погиб при запуске ракеты в США

Известный инженер-любитель, летавший на самодельных ракетах, Майк Хьюс по прозвищу Безумный Майк погиб во время одного из своих экспериментов в субботу в США, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на его агента.
РИА Новости 01:23
Интернет

Microsoft усложнил процесс установки Windows 10

Немецкий сайт DrWindows обратил внимание, что при установке ОС на компьютер операционная система требует ввода логина и пароля от учетной записи.
Astera вчера в 09:29
Общество

Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань

Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
RT на русском вчера в 19:56
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Берни Сандерс победил на кокусах в Неваде

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Общество

Климатолог анонсировал умеренное лето после теплой зимы

После аномально теплой зимы россиянам не стоит ждать жаркого лета.
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Две панели корпуса Xigmatek Hero 3F выполнены из закалённого стекла

Новинка полностью выполнена в чёрном цвете. Спереди и сбоку установлены панели из затемнённого закалённого стекла.
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LADA Granta получила мощный мотор и подорожала

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Китай планирует создать собственную орбитальную станцию

Китай планирует завершить формирование новой станции к 2023 году, потратив больше 10 миссий на доставку и сбор деталей в космосе.
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Главу Redmi наказали за раскрытие подробностей о Redmi K30 Pro

За преждевременное раскрытие подробностей о модели Лю Вейбингу (Lu Weibing) пришлось отправиться к Сюю Ейюну (Xu Jieyun), главному менеджеру отдела связей с общественностью Xiaomi Group, и заплатить штраф.
iXBT.com вчера в 06:10
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На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка

Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество

Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец дал прогноз о сроках наступления весны в Москве.
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Туроператоры просят Мишустина компенсировать убытки от коронавируса

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Коммерсантъ 21 февраля в 05:45
Биатлон

На чемпионате мира по биатлону пройдет женский масс-старт

На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце сегодня, 23 февраля, состоится женский масс-старт.
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Галкин извинился перед Гулькиной от лица Первого канала

Экс-солистка группы «Мираж» 55-летняя Наталья Гулькина заявила, что обратится в суд из-за программы «Сегодня вечером», в эфире которой её голос перепутали с другой певицей.
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Биатлон

Касперович принес извинения за случай с аккредитацией на ЧМ

Российский биатлонный тренер, личный наставник Александра Логинова Александр Касперович принес извинения за ситуацию с чужой аккредитацией на чемпионате мира по биатлону.
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Месси назвал имена шести игроков, которыми интересуется его сын

Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что его семилетний сын Тиаго регулярно говорит о шести футболистах, одним из которых является его давний соперник Криштиану Роналду.
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Украинский педиатр Комаровский: людьми в Санжарах манипулируют все

По словам Комаровского, главная вина лежит на государственных чиновниках, которые должны разъяснить местным жителям состояние приехавших на карантин людей.
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Оззи Осборн выпустил первый за 10 лет сольный альбом

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Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

Музыкальная группа Go-A представит Украину на конкурсе «Евровидение-2020», который пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме.
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Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке

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Трампа возмутило возвращение в США зараженных коронавирусом сограждан

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разозлился на своих советников за то, что они решили 14 американцам с коронавирусом вернуться из Японии в США.
Газета.Ru вчера в 06:14
Кино

Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии

Народные новости 20 февраля в 15:25
Армия и оружие

Новейшая техника и вооружения: чем армия сможет защитить Россию

Боевая готовность российских Вооруженных сил растет год от года, армия получает новейшие образцы вооружений и военной техники, часть из которых не имеет мировых аналогов, а количество проводимых учений вселяет уверенность в надежной защите мирного населения страны от вероятной агрессии.
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Россиян хотят штрафовать за борщевик

Совет Федерации направил в министерство юстиции РФ предложения к новой редакции Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках, передает РИА Новости.
Вести.Ru 21 февраля в 07:52
Армия и оружие

Эрдоган назвал войной происходящее в Идлибе

Турецкий президент Тайп Эрдоган считает, что происходящие в сирийском городе Идлиб можно назвать войной, передает Reuters.
Газета.Ru 21 февраля в 07:19
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