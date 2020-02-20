Энергетика
ГЛАС.RUКоронавирус нанесет удар по производителям СПГ
Эксперты отмечают, что производители могут понести значительные убытки, если ситуация не изменится. Отметим, что из-за эпидемии коронавируса ухудшилась ситуация с поставками энергоносителей. Китайские заводы постепенно сокращают объемы экспорта промышленной продукции.
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