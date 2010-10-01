Экономика

Национальное Аграрное АгентствоНациональное Аграрное АгентствоКоронавирус не помешает торговым отношениям России и Китая

1 фото
Ущерб торговле Китая с другими странами нанесли прежде всего вспышка коронавирусной инфекции, продление праздничных выходных дней по случаю Нового года по лунному календарю, а также торговая война с США.
Читать в источнике
Комментировать2
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Общество

Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось

У географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось состояние.
РИА Новости 00:13
Общество

Семьи смогут получить выплаты на детей от 3 до 7 лет без сбора справок

Российские семьи смогут получить пособие на детей от 3 до 7 лет без каких-либо справок.
КТВ-Луч вчера в 13:55
Происшествия

На самоизоляции из-за коронавируса находятся почти 600 новосибирцев

Новосибирск, 17 марта 2020, 09:46 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 17 марта, 583 человека, вернувшиеся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, находятся на самоизоляции.
REGNUM вчера в 02:46
Общество

На 78-м году жизни скончался Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни скончался писатель, политик, лидер партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов. Он умер в частной клинике в Москве.
Эхо Москвы вчера в 15:02
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе

«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Известия вчера в 22:56
Футбол

АПЛ может провести оставшиеся матчи без зрителей на нейтральном поле

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) рассматривает возможность сыграть оставшиеся матчи чемпионата Англии при закрытых трибунах и на нейтральном поле.
Газета.Ru 01:31
Политика

Пригожин: «Конкорд» подаст против властей США иск на $50 миллиардов

Группа компаний "Конкорд" намерена добиваться возмещения ущерба за незаконное преследование в США, поскольку решение американского суда о прекращении дела о вмешательстве "Конкорда" в американские выборы указывает на ложность обвинений, заявил владелец "Конкорда" Евгений Пригожин.
Вести.Ru вчера в 05:51
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Народные новости вчера в 09:46
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости вчера в 10:36
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
Здоровье

ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Российская газета вчера в 11:25
Игры

Презентация Sony PlayStation 5 состоится 18 марта

Про PlayStation 5 в 19:00 по МСК расскажет главный разработчик консоли. О консоли уже есть некоторые данные.
Astera 02:44
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК вчера в 10:54
Политика

Сотрудников администрации президента стали проверять на коронавирус

Ранее сообщалось, что представителей СМИ, контактирующих с президентом, также проверили на коронавирус.
Компания 02:15
Общество

Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе

Как отмечает издание, на Ишгль как на возможный очаг распространения коронавируса в Европе указывает множество свидетельств.
Lenta.ru 01:24
Политика

Путин допустил трату средств ФНБ на поддержку населения

Средства Фонда национального благосостояния могут быть направлены на поддержку определенных категорий граждан.
РБК 02:48
Кино

Universal проведет премьеры фильмов в онлайн-режиме

Adindex.ru вчера в 05:12
Шоу-бизнес

Певица Нюша продемонстрировала результат бьюти-преображения

RuNews24.ru вчера в 07:37
Общество

В Свердловской области ввели режим повышенной готовности

Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
Российская газета 02:38
Общество

«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян

«Аэрофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
РБК вчера в 17:21
Армия и оружие

Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения

Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения.
Российская газета 02:04
Кино

Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса

Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Evo-rus.com вчера в 07:07
Общество

Часть ресторанов в Москве приостановит работу из-за коронавируса

«Большинство членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в документе.
РБК вчера в 17:21
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК вчера в 10:07
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Evo-rus.com 01:00
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
Происшествия

Украинский боксер Дмитрий Лисовой погиб в ДТП

В результате автокатастрофы погиб многократный призер чемпионата Украины по боксу Дмитрий Лисовой.
Известия вчера в 17:49
Наука

От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Live24 вчера в 08:01
Происшествия

В Екатеринбурге коронавирус подтвердился еще у пяти человек

В Екатеринбурге стало известно еще о пяти случаях заражения коронавирусом.
Вечерние Ведомости 02:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Китайский Новый год
Который после 1911 года в дословном переводе называется Праздник весны, с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии. Традиционный Новый год приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшемуся после зимнего солнцестояния. В григорианском календаре это соответствует одному из дней между 21 января и 21 февраля.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное