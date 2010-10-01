Экономика
Национальное Аграрное АгентствоКоронавирус не помешает торговым отношениям России и Китая
Ущерб торговле Китая с другими странами нанесли прежде всего вспышка коронавирусной инфекции, продление праздничных выходных дней по случаю Нового года по лунному календарю, а также торговая война с США.
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Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
Общество
Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось
У географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось состояние.
Общество
Семьи смогут получить выплаты на детей от 3 до 7 лет без сбора справок
Российские семьи смогут получить пособие на детей от 3 до 7 лет без каких-либо справок.
Происшествия
На самоизоляции из-за коронавируса находятся почти 600 новосибирцев
Новосибирск, 17 марта 2020, 09:46 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 17 марта, 583 человека, вернувшиеся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, находятся на самоизоляции.
Общество
На 78-м году жизни скончался Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни скончался писатель, политик, лидер партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов. Он умер в частной клинике в Москве.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе
«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Футбол
АПЛ может провести оставшиеся матчи без зрителей на нейтральном поле
Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) рассматривает возможность сыграть оставшиеся матчи чемпионата Англии при закрытых трибунах и на нейтральном поле.
Политика
Пригожин: «Конкорд» подаст против властей США иск на $50 миллиардов
Группа компаний "Конкорд" намерена добиваться возмещения ущерба за незаконное преследование в США, поскольку решение американского суда о прекращении дела о вмешательстве "Конкорда" в американские выборы указывает на ложность обвинений, заявил владелец "Конкорда" Евгений Пригожин.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Здоровье
ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Игры
Презентация Sony PlayStation 5 состоится 18 марта
Про PlayStation 5 в 19:00 по МСК расскажет главный разработчик консоли. О консоли уже есть некоторые данные.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Политика
Сотрудников администрации президента стали проверять на коронавирус
Ранее сообщалось, что представителей СМИ, контактирующих с президентом, также проверили на коронавирус.
Общество
Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе
Как отмечает издание, на Ишгль как на возможный очаг распространения коронавируса в Европе указывает множество свидетельств.
Политика
Путин допустил трату средств ФНБ на поддержку населения
Средства Фонда национального благосостояния могут быть направлены на поддержку определенных категорий граждан.
Кино
Universal проведет премьеры фильмов в онлайн-режиме
Шоу-бизнес
Певица Нюша продемонстрировала результат бьюти-преображения
Общество
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности
Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
Общество
«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян
«Аэрофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
Армия и оружие
Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения
Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения.
Кино
Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса
Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Общество
Часть ресторанов в Москве приостановит работу из-за коронавируса
«Большинство членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в документе.
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Происшествия
Украинский боксер Дмитрий Лисовой погиб в ДТП
В результате автокатастрофы погиб многократный призер чемпионата Украины по боксу Дмитрий Лисовой.
Наука
От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом
Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Происшествия
В Екатеринбурге коронавирус подтвердился еще у пяти человек
В Екатеринбурге стало известно еще о пяти случаях заражения коронавирусом.