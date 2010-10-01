Ущерб торговле Китая с другими странами нанесли прежде всего вспышка коронавирусной инфекции, продление праздничных выходных дней по случаю Нового года по лунному календарю, а также торговая война с США.

Коронавирус не помешает торговым отношениям России и Китая

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Общество В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.