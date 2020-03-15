Экономика
Национальное Аграрное АгентствоКоронавирус не помешает торговым отношениям России и Китая
В 2019 году товарооборот между двумя странами увеличился на 3,4%, до $110,7 млрд, сообщали ранее китайские таможенники. Согласно данным ФТС, в 2019 году несырьевой неэнергетический экспорт из России в Китай в денежном выражении вырос на 19% по сравнению с предыдущим годом и составил $14,5 млрд.
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Коронавирус не помешает торговым отношениям России и Китая
Национальное Аграрное Агентствовчера в 07:01
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Экономика
Путин может направить средства ФНБ на поддержку ряда категорий граждан
Президент России Владимир Путин не исключил, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть направлены на поддержку ряда категорий граждан.
Армия и оружие
Индия решила купить 400 российских танков Т-90С
Происшествия
Житель Первоуральска в суде убил женщину и ранил пристава
Общество
Черногория предъявила требования для вывоза россиян из страны
«У России все готово для вывоза россиян, все документы оформлены», — сказал дипломат. Тогда как черногорские граждане не систематизированы.
Финансы
Курс доллара превысил 79 рублей
Курс доллара к рублю в первые минуты торгов на Московской бирже вырос на 5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 79,22 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
Армия и оружие
США обвинили Россию в гибели турецких военнослужащих в Идлибе
Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за убийство "десятков турецких военных" в Сирии на Россию.
Происшествия
Расследование дела в отношении историка Соколова завершено
Расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, завершено.
Происшествия
В Михайловском саду нашли гвардейца с простреленной головой
Как стало известно, старшина отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Адмиралтейскому району был обнаружен около полуночи на стационарном посту №11 в Михайловском саду.
Футбол
РФС отменил все соревнования до 10 апреля
"В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции, Бюро Исполкома РФС приняло решение приостановить с 17 марта по 10 апреля проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС" - сообщается на официальном сайте.
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции на фоне пандемии нового коронавируса.
Общество
Каникулы объявят в российских школах с 23 марта по 12 апреля
Каникулы будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил в среду, 18 марта, министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе первого заседания рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования.
Общество
Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания
Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Гаджеты
Обновлены предварительные спецификации беззеркальной камеры Canon EOS R6
Источник повторил и несколько дополнил ранее опубликованные предварительные спецификации беззеркальной камеры Canon EOS R6.
Здоровье
Первый перенесший коронавирус в России мужчина поделился опытом
Гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России перенес коронавирус, посоветовал гражданам соблюдать меры профилактики и не паниковать.
Гаджеты
Новый бюджетный смартфон Realme 6i представили российским геймерам
Китайский производитель смартфонов Realme представил новую бюджетную модель — Realme 6i с HD+ дисплеем и диагональю 6,5 дюйма.
Армия и оружие
РЭБ заблокировали разведку кораблей НАТО у берегов Крыма
Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) заблокировали разведывательную деятельность кораблей НАТО в Черном море в районе Крыма.
Политика
Дерипаска и Минфин США согласовали дальнейшие шаги по спору о санкциях
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и Олег Дерипаска согласовали дальнейшие процессуальные шаги по спору в Федеральном суде округа Колумбии вокруг включения российского бизнесмена в санкционные списки.
Политика
FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
В докладе говорится, что с 22 января в Евросоюзе выявлено почти 80 случаев дезинформации о коронавирусе нового типа.
Наука
Вакцину от коронавируса могут создать за три месяца в МГУ
Три месяца может потребоваться России, чтобы создать прототип дешевой в изготовлении вакцины от коронавирусной инфекции, сообщили на кафедре вирусологии биологического факультета МГУ.
Экономика
Россияне сократили посещения торговых центров из-за коронавируса
Посещаемость торговых центров в крупных городах России снизилась на 10–15% из-за коронавируса и ослабления рубля, сообщила "Известиям" директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Спорт
Минспорт рекомендует отменить все соревнования в России с 21 марта
Руководители ведомства рекомендовали отменить их с 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина
На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Энергетика
Путина удивил рост цен на бензин в России
Президент обратил внимание на увеличение стоимости АИ-92 Российский лидер Владимир Путин указал кабинету министров на рост стоимости бензина марки АИ-92 в России, сообщает РИА "Новости".
Авто
Обновленный китайский «УАЗ» BJ212 поступил в продажу
Китайский автогигант BAW объявил старт продаж обновленной версии внедорожника BJ212.
Политика
Подавляющее большинство жителей Крыма приветствуют воссоединение с РФ
Подавляющее большинство жителей Крыма (93%) положительно оценили воссоединение с Россией шесть лет назад, следует из опроса ВЦИОМ.
Общество
Российская студентка рассказала о жизни в Чехии во время карантина
Мария Татуевская, российская студентка из чешской Пардубице, побеседовала с сайтом телеканала «Звезда» и рассказала об обстановке в городе во время карантина.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.