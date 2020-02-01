Экономика
ФедералПрессКоронавирус негативно сказывается на российской экономике и промышленности
Замглавы ФНЭБ Алексей Гривач считает, что коронавирус скажется и на росте промышленности и экономики в КНР. По его словам, это может повлиять на спрос газа.
Читать в источнике
Оценить
Гаджеты
Смартфоны Blackberry снимут с продажи
Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
Спорт
Президиум ВФЛА подал в отставку по рекомендации ОКР и Минспорта
Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает пресс-служба Министерства спорта.
Культура
Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»
Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
Политика
Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией
Сенатор Алексей Пушков 3 февраля на своей странице в Twitter прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Общество
Белоруссия начала ремонт нефтепровода «Дружба»
Культура
В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»
В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
Происшествия
Неизвестный застрелил пластического хирурга в центре Киева
По данным телеканала «Громадське ТВ», в центре Киева погиб пластический хирург Андрей Сотник.
Армия и оружие
«Панцирь» уничтожил летевший на российскую базу Хмеймим беспилотник
Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Хоккей
Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче КХЛ
Хоккеисты московского "Динамо" добились волевой победы над ярославским "Локомотивом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Кино
Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм
Исторической драме "1917" американского режиссера Сэма Мендеса присвоена премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм, передает ТАСС.
Происшествия
Полицейские нашли автора объявления о продаже девочки в Челябинске
Шоу-бизнес
Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
Общество
Поклонская предстала в «голливудском» облике
Депутат Госдумы России Наталья Поклонская решила вспомнить о своем статусе крымской «няш-мяш».
Шоу-бизнес
Милла Йовович в третий раз стала мамой
Голливудская актриса Милла Йовович стала мамой в третий раз. У 44-летней актрисы родилась дочь.
Энергетика
WSJ узнала о требовании Эр-Рияда сократить добычу нефти из-за вируса
Саудовская Аравия настаивает на значительном сокращении добычи нефти в странах — участницах ОПЕК в краткосрочной перспективе, чтобы избежать падения спроса на нефть из-за вспышки коронавирусной инфекции нового типа в Китае.
Политика
В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»
В Киеве прошла встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Единоборства
Федор Емельяненко ответил фанатам на критику боя против Джексона
Федор Емельяненко высказался в ответ на критику боя с Джексоном от поклонников.
Культура
Собчак запустит шоу на Первом канале
Происшествия
Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде
"Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.
Политика
ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию
Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
Происшествия
«Убьют — выедем»: отец убитой дочери засудил полицейских
Башкатова выехать на вызов отказалась и заявила: «Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем, не переживайте!»
Общество
В Крыму арестован директор сафари-парка «Тайган»
В Крыму на два месяца арестован директор местного сафари-парка "Тайган" Олег Зубков.
Экономика
Росстат: ВВП России в 2019 году вырос на 1,3%
Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%, сообщил Росстат. Это соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития.
Политика
Пушилин рассказал о проверках в ДНР граждан с украинскими паспортами
На территории Донецкой народной республики (ДНР) проходили дополнительные проверки местных жителей с украинскими паспортами, а также номерами машин.
Футбол
Геннадий Орлов опроверг слухи о закрытии «Футбольной столицы»
Ведущий телепередачи «Футбольная столица» на канале «НТВ-Петербург» и известный комментатор Геннадий Орлов опроверг заявление шеф-редактора программы Олега Солода о закрытии передачи.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщила ТАСС адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.