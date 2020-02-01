Замглавы ФНЭБ Алексей Гривач считает, что коронавирус скажется и на росте промышленности и экономики в КНР. По его словам, это может повлиять на спрос газа.

Коронавирус негативно сказывается на российской экономике и промышленности

Гаджеты Смартфоны Blackberry снимут с продажи Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.

Культура Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул» Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.

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Энергетика WSJ узнала о требовании Эр-Рияда сократить добычу нефти из-за вируса Саудовская Аравия настаивает на значительном сокращении добычи нефти в странах — участницах ОПЕК в краткосрочной перспективе, чтобы избежать падения спроса на нефть из-за вспышки коронавирусной инфекции нового типа в Китае.

Происшествия Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде "Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.

Политика ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.