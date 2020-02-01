Экономика

ФедералПрессФедералПрессКоронавирус негативно сказывается на российской экономике и промышленности

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Замглавы ФНЭБ Алексей Гривач считает, что коронавирус скажется и на росте промышленности и экономики в КНР. По его словам, это может повлиять на спрос газа.
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Гаджеты

Смартфоны Blackberry снимут с продажи

Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.
REGNUM 11:54
Происшествия

Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
ТАСС 08:12
Спорт

Президиум ВФЛА подал в отставку по рекомендации ОКР и Минспорта

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает пресс-служба Министерства спорта.
РБК 14:52
Культура

Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»

Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург 12:50
Армия и оружие

Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии

РБК 06:02
Наука

Объявлены лауреаты премии президента РФ в области науки

РЕН ТВ 11:02
Политика

Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией

Сенатор Алексей Пушков 3 февраля на своей странице в Twitter прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 13:40
Общество

Белоруссия начала ремонт нефтепровода «Дружба»

Газета.Ru 12:37
Культура

В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»

В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 09:44
Происшествия

Неизвестный застрелил пластического хирурга в центре Киева

По данным телеканала «Громадське ТВ», в центре Киева погиб пластический хирург Андрей Сотник.
Известия вчера в 15:56
Армия и оружие

«Панцирь» уничтожил летевший на российскую базу Хмеймим беспилотник

Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
РБК 12:44
Хоккей

Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче КХЛ

Хоккеисты московского "Динамо" добились волевой победы над ярославским "Локомотивом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 14:03
Кино

Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм

Исторической драме "1917" американского режиссера Сэма Мендеса присвоена премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:18
Происшествия

Полицейские нашли автора объявления о продаже девочки в Челябинске

КП - Челябинск 00:31
Шоу-бизнес

Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
WomanHit.ru 08:32
Общество

Поклонская предстала в «голливудском» облике

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская решила вспомнить о своем статусе крымской «няш-мяш».
Журналистская правда вчера в 10:01
Шоу-бизнес

Милла Йовович в третий раз стала мамой

Голливудская актриса Милла Йовович стала мамой в третий раз. У 44-летней актрисы родилась дочь.
МИР 24 02:16
Энергетика

WSJ узнала о требовании Эр-Рияда сократить добычу нефти из-за вируса

Саудовская Аравия настаивает на значительном сокращении добычи нефти в странах — участницах ОПЕК в краткосрочной перспективе, чтобы избежать падения спроса на нефть из-за вспышки коронавирусной инфекции нового типа в Китае.
РБК 13:05
Политика

В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»

В Киеве прошла встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Газета.Ru 13:10
Единоборства

Федор Емельяненко ответил фанатам на критику боя против Джексона

Федор Емельяненко высказался в ответ на критику боя с Джексоном от поклонников.
ИнфоСМИ 14:14
Культура

Собчак запустит шоу на Первом канале

Inc-news.ru 02:12
Происшествия

Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде

"Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.
Интерфакс 13:45
Политика

ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию

Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
РИА Новости вчера в 21:35
Происшествия

«Убьют — выедем»: отец убитой дочери засудил полицейских

Башкатова выехать на вызов отказалась и заявила: «Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем, не переживайте!»
Рамблер 12:31
Общество

В Крыму арестован директор сафари-парка «Тайган»

В Крыму на два месяца арестован директор местного сафари-парка "Тайган" Олег Зубков.
Газета.Ru 10:40
Экономика

Росстат: ВВП России в 2019 году вырос на 1,3%

Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%, сообщил Росстат. Это соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития.
Вести.Ru 08:50
Политика

Пушилин рассказал о проверках в ДНР граждан с украинскими паспортами

На территории Донецкой народной республики (ДНР) проходили дополнительные проверки местных жителей с украинскими паспортами, а также номерами машин.
Московский Комсомолец 05:36
Футбол

Геннадий Орлов опроверг слухи о закрытии «Футбольной столицы»

Ведущий телепередачи «Футбольная столица» на канале «НТВ-Петербург» и известный комментатор Геннадий Орлов опроверг заявление шеф-редактора программы Олега Солода о закрытии передачи.
Петербургский дневник 12:16
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Общество

Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщила ТАСС адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Коммерсантъ 09:54
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