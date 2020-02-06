Происшествия

Вести.RuВести.RuРоссияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы

Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24". На борту почти четыре тысячи человек из 50 стран.
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Карантин в океане: на круизном лайнере в Японии уже 20 заболевших коронавирусом

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Посол России в Японии прокомментировал ситуацию с лайнером Diamond Princess

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Коронавирус нашли еще у 10 человек на корабле в Японии. Это не россияне

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Число зараженных коронавирусом на судне в Японии увеличилось до 20

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В Японии на круизном лайнере изолированы более 3700 человек: на борту - коронавирус

КП - Беларусьвчера в 10:55
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
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Транспорт

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На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
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Вице-премьер Дмитрий Кулеба заявил, что ничем нельзя оправдать унизительное отношение к украинскому языку, а тем более "оптимизацией бюджетов и повышением рейтингов".
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Как будет устроена сделка En + с ВТБ Для выкупа доли ВТБ, который был вторым по размеру акционером компании, после Дерипаски, En + привлекла кредит Сбербанка на сумму до 110,6 млрд руб. ($1,75 млрд по курсу ЦБ на 6 февраля).
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В Кремле ввели проверки тепловизором из-за коронавируса

В Кремле ввели проверки тепловизором из-за коронавируса, сообщает РИА "Новости".
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Сирийская армия взяла под полный контроль Саракиб в Идлибе

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Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

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Суд приговорил брата Тельмана Исмаилова к 17 годам колонии

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Корабль "Союз МС-13" с россиянином Александром Скворцовым, американкой Кристиной Кук и итальянцем Лукой Пармитано отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП).
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Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
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Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
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Троих приехавших из Уханя в Тюмень перевели в инфекционную больницу

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Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
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Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
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Президент переназначил главу СУ СК Ивановской области

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