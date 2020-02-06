Происшествия
Вести.RuРоссияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы
Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24". На борту почти четыре тысячи человек из 50 стран.
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В Японии на круизном лайнере изолированы более 3700 человек: на борту - коронавирус
КП - Беларусьвчера в 10:55
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Происшествия
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Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
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Армия и оружие
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Армия и оружие
Эрдоган: Турция не хочет обострять отношения с Россией
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ранее рассказал о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе в ходе авиационного удара.
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Армия и оружие
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Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
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Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
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Первой звездой дня признан капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин: в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (4:2) русский форвард оформил 27-й хет-трик за карьеру в НХЛ.
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Генерал-майор юстиции Александр Булаев назначен на должность руководителя Следственного управления Следственного комитета по Ивановской области на новый срок.