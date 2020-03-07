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На борту круизного лайнера Grand Princess, пришвартованного у побережья Калифорнии, был зафиксирован 21 положительный результат теста на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2. Всего на корабле находится более 3500 человек.
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