На борту круизного лайнера Grand Princess, пришвартованного у побережья Калифорнии, был зафиксирован 21 положительный результат теста на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2. Всего на корабле находится более 3500 человек.

У 21 человека на лайнере Grand Princess диагностировали коронавирус

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