Коронавирус

Сиб.фмСиб.фмКоронавирус обнаружен у сотрудника аппарата правительства России

У одного из сотрудников аппарата правительства России 25 марта диагностирован коронавирус. С 26 марта сотрудник не ходит на работу, заболевание у него протекает бессимптомно, сообщает «Медуза» со ссылкой на свои источники в правительстве.
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с чего всё началось
У одного из сотрудников аппарата российского правительства обнаружили коронавирус нового типа, сообщает
 «Медуза» со ссылкой на источник в правительстве.
Ведомости08:59

Подробнее о событии

«Медуза»: у сотрудника аппарата правительства России обнаружили коронавирус

Дождь08:48

У сотрудника аппарата правительства подозревают коронавирус

Коммерсантъ10:34

У сотрудника аппарата правительства обнаружили коронавирус

Ведомости08:59

Сотрудник правительства РФ заразился коронавирусом

URA.Ru09:22

СМИ: У сотрудника аппарата российского правительства выявили коронавирус

БИЗНЕС Online09:30

«Медуза»: у сотрудника аппарата правительства обнаружили коронавирус

Медиазона08:50

«Медуза» сообщила, что у сотрудника аппарата правительства обнаружили коронавирус

Piter.tv09:25
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Общество

Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса

Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Ведомости 14:08
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
RT на русском 11:48
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Live24 09:51
Общество

Сланцевой индустрии США предрекли долгий спад

В ближайшие несколько кварталов ожидается серьезный спад производства сланцевой нефти в США в связи с низкими ценами на нефть, считает глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.
Взгляд.ру 14:31
Общество

За нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей

Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.
РИА Новости 14:06
Здоровье

Минздрав рассказал о вероятности смертельного исхода при коронавирусе

Вероятность смерти или крайне тяжелого течения заболевания при заражении новой коронавирусной инфекцией у людей пожилого возраста может составлять от 3,3 до 20 %.
SMINEWS 14:51
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Происшествия

В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме

Коммерсантъ 12:29
Общество

Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

РИА Новости 03:10
Культура

Умер заразившийся коронавирусом актер Марк Блум

ТАСС 14:50
Политика

Путин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров

Президент России Владимир Путин на саммите G20, посвящённом пандемии коронавируса, призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.
RT на русском 11:12
Религия

РПЦ не собирается менять порядок богослужений

Русская православная церковь не планирует изменять порядок публичных богослужений в Москве.
Вести.Ru 07:50
Общество

Минздрав назвал сроки начала испытаний вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире Первого канала заявил, что клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 в стране начнутся через пять-шесть месяцев.
RT на русском 15:17
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Лещенко госпитализировали в клинику в Коммунарке с подозрением на коронавирус.
Inc-news.ru 09:54
Общество

Рост безработицы в США побил все рекорды

Количество поданных первичных заявок на пособие выросло на три миллиона, что почти в два раза выше уровня, который ожидали аналитики, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 11:47
Экономика

Налог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году

Ввести налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн рублей планируется только с 2021 года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс 11:15
Политика

Путин выступит с обращением к гражданам по ситуации с коронавирусом

В своем обращении президент страны обратится к россиянам касательно ситуации с коронавирусной инфекцией.
Голос времени вчера в 09:13
Общество

Правительство РФ представило перечень тех, кто не подпадает под «нерабочий режим»

Правительство РФ составило перечень категорий работников и организаций, на которых не будет распространяться режим нерабочей недели с 30 марта о 3 апреля.
Росбалт 14:58
Политика

Путин спрогнозировал улучшение ситуации с коронавирусом

Президент отметил, что сейчас на ситуацию влияют две проблемы: обрушение рынка нефти и других энергоресурсов, а также распространение коронавируса.
ТК Звезда 06:34
Здоровье

Путин подписал закон о возможности ограничения цен на лекарства

Президент России Владимир Путин подписал в четверг закон, который позволяет правительству ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при режиме ЧС и угрозе эпидемии.
Известия 14:57
Здоровье

Благодарные за русскую помощь итальянцы хотят Путина и диктатуру

Видеозапись колонны российской спецтехники и автобусов с военными вирусологами, прибывшими для помощи в пандемии COVID-19, вызвала у итальянцев настоящий взрыв благодарности.
MedikForum.ru 11:55
Экономика

Стало известно, какие отсрочки по налогам дадут малому бизнесу

Стали известны меры поддержки малого бизнеса, которые запланированы Правительством из-за ситуации с коронавирусом.
ИА Клерк.Ру 11:59
Театры

Большой театр покажет спектакли из «золотого фонда» онлайн

Компания 08:27
Политика

США отреагировали на запрет иностранцам владеть землей в Крыму

Посольство США в Украине заявило, что запрет иностранцам владеть землей на полуострове "усиливает основу для международных санкций" В ведомстве напомнили, что не признают Крым территорией России.
Московский Комсомолец 09:06
Киберспорт

В Epic Games Store началась раздача World War Z и двух инди-игр

В Epic Games Store началась новая раздача.
CyberSport.ru 11:47
Экономика

«Отказ от карантина — страшная ошибка»: экономист Сергей Гуриев — об обращении Путина, кризисе и пандемии

Сергей Гуриев: Почему государство не может потратить триллионы рублей, но продолжает отъем денег у населения Об отсутствии карантина в России Главное [в обращении Путина], конечно, это отказ от карантина.
Forbes вчера в 15:23
Здоровье

Во Франции объяснили, почему Макрон посещает заразившихся без маски

Президент Франции Эммануэль Макрон, посещая больницы, где лечат больных коронавирусом, никогда не надевает медицинскую маску.
News.ru вчера в 10:35
Общество

В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины

В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
RT на русском 06:01
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Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Российская газета 14:57
Как работают Яндекс.Новости?
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