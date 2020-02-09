Общество

КоммерсантъКоммерсантъКоронавирус обнаружен у украинца на судне Diamond Princess

Информация об одном инфицированном гражданине Украины подтверждена, передает УНН. Судно c понедельника находится в водах рядом с портом Йокогама. Карантин был объявлен из-за того, что среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили коронавирус.
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с чего всё началось
На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в районе порта Йокогама, зарегистрированы пять новых случаев коронавируса, говорится в сообщении
 агентства Kyodo, которое ссылается на данные Минздрава Японии.
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