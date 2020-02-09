с чего всё началось

Информация об одном инфицированном гражданине Украины подтверждена, передает УНН. Судно c понедельника находится в водах рядом с портом Йокогама. Карантин был объявлен из-за того, что среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили коронавирус.

Коронавирус обнаружен у украинца на судне Diamond Princess

Политика На Украине изменили возраст призыва в армию Власти Украины изменили возраст принудительного призыва в армию: с 2020 года срочная служба будет обязательной только с 20 лет.

Общество В России будет создан стратегический запас медицинских масок Сформировать стратегический запас средств индивидуальной защиты на случай распространения на территории России нового коронавируса поручило правительство РФ, сообщают 10 февраля «Известия».

Общество Бурятии выделили дополнительные 1,6 млрд из «дальневосточной» субсидии Сегодня ночью на своей странице в социальной сети глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в результате переговоров в Москве удалось получить ранее обещанные 1,6 млрд. рублей из средств «дальневосточной» субсидии.

Экономика Коронавирус изменил список миллиардеров Forbes Глава компании Canada Goose Дани Рейсс покинул список миллиардеров из-за коронавируса, пишет Forbes.