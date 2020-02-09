Общество
КоммерсантъКоронавирус обнаружен у украинца на судне Diamond Princess
Информация об одном инфицированном гражданине Украины подтверждена, передает УНН. Судно c понедельника находится в водах рядом с портом Йокогама. Карантин был объявлен из-за того, что среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили коронавирус.
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Россия и Турция завершили переговоры в Анкаре по поводу ситуации в сирийском Идлибе.