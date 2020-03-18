Коронавирус

REGNUMREGNUMКоронавирус обнаружен во всех штатах США

Ранее в американской прессе сообщали, что до недавнего времени незатронутыми коронавирусом штатами, кроме Западной Вирджинии, оставались Айдахо, Монтана и Алабама. На сегодняшний день в США зафиксировали 6420 случаев заражения коронавирусом, 108 человек погибли, еще 17 — вылечились.
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Коронавирус охватил все штаты США

Lenta.ru19:56

Коронавирус выявлен в последнем штате США

Газета.Ru19:07

Во всех штатах США обнаружен коронавирус

Коммерсантъ19:39

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех штатах США

News.ru19:17

В Западной Виргинии выявили первый случай заражения коронавирусом

РИА Новости19:15

Коронавирус обнаружили во всех штатах США

РБК19:11

В США во всех штатах зафиксирован коронавирус

РЕН ТВ19:51
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Общество

«Инвитро» начнёт проводить тесты на коронавирус

В течение 30 дней компания «Инвитро» запустит тест, с помощью которого любой желающий сможет провериться на коронавирус.
Ореанда-Новости 05:57
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

Ведомости 13:32
Кино

Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса

Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Evo-rus.com 07:07
Общество

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 20:22
Политика

Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Известия 14:28
Экономика

Коронавирус парализует поездки по стране

Коронавирус парализует поездки по стране Вслед за туроператорами выездного и въездного туризма с проблемами могут столкнуться игроки внутреннего рынка.
Коммерсантъ 19:07
Общество

Число заболевших коронавирусом в России возросло до 114

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число заболевших коронавирусом в России возросло до 114, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:59
Здоровье

В Италии протестируют препарат от коронавируса

В Италии с четверга, 19 марта, врачи начнут тестировать препарат «тоцилизумаб», который применяют при ревматоидном артрите, для лечения коронавируса, пишет РИА Новости.
Невские Новости 18:50
Здоровье

Эпидемиолог рассказал о худшем сценарии развития пандемии коронавируса

Популярный японский врач-инфекционист и эпидемиолог, подготовивший в 2018 году пособие для Токио по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе Сато Акихиро объяснил РИА Новости, почему превращение нового типа коронавируса в сезонное заболевание является наихудшим сценарием, а также рассказал, какие шаги следует предпринять семьям с пожилыми людьми.
РИА Новости 20:42
Общество

Российским магазинам поручили перейти на онлайн-заказы

Минпромторг поручил всем российским торговым сетям проработать вопрос о переходе на онлайн-заказы.
Lenta.ru 20:50
Космос

Эксперт заявил о необходимости поселений на Марсе из-за COVID-19

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее заявил, что из-за распространения COVID-19 российско-европейская миссия на Марс переносится на 2022 год.
Москва 24 20:43
Общество

Путин призвал россиян не покупать продукты впрок

Президент Владимир Путин выразил надежду, что россияне не будут скупать еду из-за пандемии.
РИА Новости 16:50
Наука

Риск заразиться коронавирусом зависит от группы крови

Риск заразиться коронавирусом зависит от группы крови Группа китайских ученых решила выяснить, есть ли связь между группой крови и восприимчивостью к коронавирусу.
Экспресс газета 10:37
Общество

В Минфине США оценили ситуацию с коронавирусом для авиакомпаний

Последствия пандемии коронавируса оказались для гражданской авиации более серьёзными, чем последствия терактов 11 сентября 2001 года.
News.ru 13:11
Шоу-бизнес

Собчак показала, как встречает Константина Богомолова с работы

В личном Instagram-аккаунте Ксения Собчак показала, как готовит супругу ужин, а затем с нетерпением ждет его возвращения с работы.
RuNews24.ru 07:09
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Ведомости 10:36
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
SMINEWS в Подольске 12:22
Политика

Крым закрыл границу с Украиной до 1 мая

Въезд на территорию Крыма через государственную границу Российской Федерации ограничен из-за коронавируса.
Независимое телевидение Севастополя 11:44
Политика

Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины

Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Журналистская правда вчера в 07:59
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:29
Гаджеты

Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X

Astera вчера в 16:07
Финансы

Bloomberg сообщил о возможном росте курса доллара до 97 рублей

Курс доллара может вырасти до 97 рублей, если коронавирус приведет к краху американских фондовых рынков по аналогии с кризисом 2008 года, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 03:17
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской рассказала о своих обидах к матери

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала о накопившихся к матери обидах и призналась, что больше ее не любит.
iReactor 16:42
Общество

Министр культуры приказала закрыть из-за вируса театры, музеи и цирки

Первый приказ об изменении порядка работы учреждений культуры в условиях пандемии COVID-19 Любимова подписала 16 марта.
РБК 10:50
Общество

Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
78.ru 11:13
Общество

Вьетнам ограничивает въезд для россиян

Вьетнам решил ограничить въезд в страну иностранцев.
Profi.travel 10:59
Общество

Врио главы ЕАО Гольдштейн застрял в лифте при проверке больницы

Сегодня, 17 марта, глава региона застрял в лифте при проверке детской больницы в Биробиджане.
RuNews24.ru 08:36
Общество

Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных

В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
Ведомости 18:20
Наука

В Иране обнаружен древний петроглиф с изображением богомола

В Иране исследователи из Исламского университета обнаружили древний петроглиф, на котором разглядели изображение богомола.
Российский Вестник вчера в 15:04
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
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