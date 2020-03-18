Ранее в американской прессе сообщали, что до недавнего времени незатронутыми коронавирусом штатами, кроме Западной Вирджинии, оставались Айдахо, Монтана и Алабама. На сегодняшний день в США зафиксировали 6420 случаев заражения коронавирусом, 108 человек погибли, еще 17 — вылечились.

Коронавирус обнаружен во всех штатах США

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Кино Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.

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Финансы Bloomberg сообщил о возможном росте курса доллара до 97 рублей Курс доллара может вырасти до 97 рублей, если коронавирус приведет к краху американских фондовых рынков по аналогии с кризисом 2008 года, сообщает Bloomberg.