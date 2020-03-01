В американском штате Западная Вирджиния нашли первый случай заражения коронавирусом Таким образом, новая болезнь уже проникла во все штаты США. Информацию о первом зараженном в Западной Вирджинии подтвердил губернатор штата Джим Джастис. Теперь там закрывают все бары, рестораны и казино.

Коронавирус обнаружен во всех штатах США

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