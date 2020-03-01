Коронавирус
КМВ НовостиКоронавирус обнаружен во всех штатах США
В американском штате Западная Вирджиния нашли первый случай заражения коронавирусом Таким образом, новая болезнь уже проникла во все штаты США. Информацию о первом зараженном в Западной Вирджинии подтвердил губернатор штата Джим Джастис. Теперь там закрывают все бары, рестораны и казино.
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Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Экономика
Организаторы выставок и конгрессов оценили свои убытки в 50 млрд руб
В своем письме организаторы выставок и конгрессов приводят оценку потерь отрасли от запрета на проведение массовых мероприятий и ограничений поездок — более 50 млрд руб.
Общество
Коронавирус распространился на 26 регионов России
Почти половина всех случаев зарегистрирована в Москве.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Общество
Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания
Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе
«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Биатлон
Россиянин Халили обратился к Фуркаду
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику
Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Происшествия
В Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин
Сотрудники МВД задержали шестерых мужчин за нападение на автосалон на юго-востоке Москвы.
Общество
Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе
Как отмечает издание, на Ишгль как на возможный очаг распространения коронавируса в Европе указывает множество свидетельств.
Авто
В РФ появится новый автомобильный документ
Общество
Режим повышенной готовности вводится в Оренбургской области
Особый режим начинает действовать со среды, 18 марта.
Происшествия
На самоизоляции из-за коронавируса находятся почти 600 новосибирцев
Новосибирск, 17 марта 2020, 09:46 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 17 марта, 583 человека, вернувшиеся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, находятся на самоизоляции.
Единоборства
Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски
Здоровье
Раскрыт худший сценарий развития пандемии коронавируса
Худшим вариантом развития пандемии COVID-19 станет превращение инфекции коронавируса в сезонное заболевание, рассказал японский врач-инфекционист, эпидемиолог Сато Акихиро.
Финансы
Курс доллара превысил 76 рублей
Курс доллара превысил 76 рублей впервые с февраля 2016 года. Курс доллара вырос на 89 копеек и составил 76,33 рубля.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Культура
Первый канал приостановил съемки шоу «Dance Революция»
Первый канал объявил о приостановке съемок шоу «Dance Революция».
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России достигло 114
Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло с 93 до 114 в 26 российских регионах, пятеро выздоровели, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.
Происшествия
Вице-мэра Барнаула задержали за крупную взятку
По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, в отношении заместителя главы администрации Барнаула возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Политика
Пригожин: «Конкорд» подаст против властей США иск на $50 миллиардов
Группа компаний "Конкорд" намерена добиваться возмещения ущерба за незаконное преследование в США, поскольку решение американского суда о прекращении дела о вмешательстве "Конкорда" в американские выборы указывает на ложность обвинений, заявил владелец "Конкорда" Евгений Пригожин.
Экономика
Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%
Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Здоровье
В Италии протестируют препарат от коронавируса
В Италии с четверга, 19 марта, врачи начнут тестировать препарат «тоцилизумаб», который применяют при ревматоидном артрите, для лечения коронавируса, пишет РИА Новости.
Общество
Почти 14 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки
В мире за последние сутки у 13 903 человек был выявлен коронавирус. При этом 862 человека скончались.
Общество
Семьи смогут получить выплаты на детей от 3 до 7 лет без сбора справок
Российские семьи смогут получить пособие на детей от 3 до 7 лет без каких-либо справок.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Наука
В МГУ могут создать вакцину от коронавируса за три месяца
Вакцина от коронавируса нового типа может быть разработана в России за три месяца, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кафедры вирусологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.
Происшествия
В Липецкой области три человека погибли при пожаре в деревне
"При разборе завалов на месте пожара в частном жилом доме по улице Садовая в деревне Малые Извалы найдены тела трех погибших", - сказал собеседник агентства.
Общество
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности
Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.