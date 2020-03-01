Коронавирус

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В американском штате Западная Вирджиния нашли первый случай заражения коронавирусом Таким образом, новая болезнь уже проникла во все штаты США. Информацию о первом зараженном в Западной Вирджинии подтвердил губернатор штата Джим Джастис. Теперь там закрывают все бары, рестораны и казино.
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Коронавирус охватил все штаты США

Lenta.ruвчера в 19:56

Коронавирус обнаружили во всех штатах США

РБКвчера в 19:11

Коронавирус COVID-19 выявлен во всех американских штатах

Российская газетавчера в 20:45

Во всех штатах США обнаружен коронавирус

Коммерсантъвчера в 19:39

В Западной Виргинии выявили первый случай заражения коронавирусом

РИА Новостивчера в 19:15

В США во всех штатах зафиксирован коронавирус

РЕН ТВвчера в 19:51

Коронавирус выявлен в последнем штате США

Газета.Ruвчера в 19:07
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Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
Экономика

Организаторы выставок и конгрессов оценили свои убытки в 50 млрд руб

В своем письме организаторы выставок и конгрессов приводят оценку потерь отрасли от запрета на проведение массовых мероприятий и ограничений поездок — более 50 млрд руб.
РБК 00:00
Общество

Коронавирус распространился на 26 регионов России

Почти половина всех случаев зарегистрирована в Москве.
Эхо Москвы вчера в 12:00
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости вчера в 10:36
Общество

Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания

Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Вести.Ru 01:35
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе

«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Известия вчера в 22:56
Биатлон

Россиянин Халили обратился к Фуркаду

Газета.Ru 14 марта в 20:05
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику

Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Известия вчера в 06:28
Происшествия

В Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин

Сотрудники МВД задержали шестерых мужчин за нападение на автосалон на юго-востоке Москвы.
RT на русском 01:35
Общество

Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе

Как отмечает издание, на Ишгль как на возможный очаг распространения коронавируса в Европе указывает множество свидетельств.
Lenta.ru 01:24
Авто

В РФ появится новый автомобильный документ

32CARS.ru вчера в 07:32
Общество

Режим повышенной готовности вводится в Оренбургской области

Особый режим начинает действовать со среды, 18 марта.
Эхо Москвы в Оренбурге вчера в 10:46
Происшествия

На самоизоляции из-за коронавируса находятся почти 600 новосибирцев

Новосибирск, 17 марта 2020, 09:46 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 17 марта, 583 человека, вернувшиеся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, находятся на самоизоляции.
REGNUM вчера в 02:46
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Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

Газета.Ru вчера в 10:46
Здоровье

Раскрыт худший сценарий развития пандемии коронавируса

Худшим вариантом развития пандемии COVID-19 станет превращение инфекции коронавируса в сезонное заболевание, рассказал японский врач-инфекционист, эпидемиолог Сато Акихиро.
Известия вчера в 22:28
Финансы

Курс доллара превысил 76 рублей

Курс доллара превысил 76 рублей впервые с февраля 2016 года. Курс доллара вырос на 89 копеек и составил 76,33 рубля.
RT на русском 03:04
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Народные новости вчера в 09:46
Культура

Первый канал приостановил съемки шоу «Dance Революция»

Первый канал объявил о приостановке съемок шоу «Dance Революция».
Культуромания вчера в 16:57
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Общество

Число заболевших коронавирусом в России достигло 114

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло с 93 до 114 в 26 российских регионах, пятеро выздоровели, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 09:25
Происшествия

Вице-мэра Барнаула задержали за крупную взятку

По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, в отношении заместителя главы администрации Барнаула возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Российская газета 16 марта в 09:04
Политика

Пригожин: «Конкорд» подаст против властей США иск на $50 миллиардов

Группа компаний "Конкорд" намерена добиваться возмещения ущерба за незаконное преследование в США, поскольку решение американского суда о прекращении дела о вмешательстве "Конкорда" в американские выборы указывает на ложность обвинений, заявил владелец "Конкорда" Евгений Пригожин.
Вести.Ru вчера в 05:51
Экономика

Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 16 марта в 01:42
Здоровье

В Италии протестируют препарат от коронавируса

В Италии с четверга, 19 марта, врачи начнут тестировать препарат «тоцилизумаб», который применяют при ревматоидном артрите, для лечения коронавируса, пишет РИА Новости.
Невские Новости вчера в 18:50
Общество

Почти 14 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки

В мире за последние сутки у 13 903 человек был выявлен коронавирус. При этом 862 человека скончались.
ФАН 16 марта в 22:14
Общество

Семьи смогут получить выплаты на детей от 3 до 7 лет без сбора справок

Российские семьи смогут получить пособие на детей от 3 до 7 лет без каких-либо справок.
КТВ-Луч вчера в 13:55
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Evo-rus.com 01:00
Наука

В МГУ могут создать вакцину от коронавируса за три месяца

Вакцина от коронавируса нового типа может быть разработана в России за три месяца, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кафедры вирусологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.
Газета.Ru вчера в 21:17
Происшествия

В Липецкой области три человека погибли при пожаре в деревне

"При разборе завалов на месте пожара в частном жилом доме по улице Садовая в деревне Малые Извалы найдены тела трех погибших", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 02:23
Общество

В Свердловской области ввели режим повышенной готовности

Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
Российская газета 02:38
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