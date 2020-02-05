Происшествия

РБКРБККоронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии

Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Японии.
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Застрявший на зараженном коронавирусом лайнере россиянин описал происходящее

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Посольство РФ в Японии решает вопрос о продлении виз россиян на борту карантинного лайнера

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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:32, Ашберн
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Самолет турецкого лоукостера Pegasus Airlines при посадке выехал за пределы ВПП в аэропорту «Сабиха Гекчен» в Стамбуле.
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Жители Тюмени запустили флешмоб в поддержку эвакуированных из Китая

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Телеканал 360° 09:13
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Рейтинг был опубликован журналом National Interest 2 февраля. Первое место досталось автомату Калашникова, сконструированному в 1947 году.
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Завершились государственные испытания российского танка Т-90М "Прорыв".
Вести.Ru вчера в 21:41
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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
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Второй борт из Уханя с россиянами прибыл в Тюмень, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:09
Происшествия

Прокуратура извинилась перед Голуновым за уголовное преследование

Прокуратура ЗАО Москвы принесла журналисту издания Meduza Ивану Голунову извинения за незаконное уголовное преследование, сообщили РБК в пресс-службе Генпрокуратуры.
РБК 03:40
Общество

Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре

Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, пять лет живущей в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", и передал органам опеки ребенка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:01
Футбол

ФИФА отреагировала на сообщения о недопуске России к ЧМ-2022

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РИА Новости 06:05
Политика

В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями

Россия и Соединенные Штаты скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам.
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Публицист Олег Кашин считает, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не должен представлять Россию на мировой арене.
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Гости шоу Соловьева едва не подрались из-за евреев

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В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына

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Российская газета 10:35
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Компания Google признала массовую утечку данных пользователей

Компания Google признала утечку данных пользователей сервиса Takeouts, передает портал 9to5google.
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Чеченского блогера убили во Франции

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США намерены расширить санкции против «Северного потока-2»

Вашингтон намерен расширить санкции против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает немецкое деловое издание Handelsblatt.
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В Ялте шторм унес жизни двух человек

В Крыму в районе пляжа "Ласточкино гнездо" высокой волной смыло в море находившихся на причале двух человек, которым не удалось спастись.
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Число погибших при сходе лавины в Турции возросло до 23 человек

Число погибших при сходе лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 23 человек, заявил губернатор Вана Мехмет Эмин Бильмез.
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Общество

Лукашенко объяснил задержание директоров всех сахарных заводов страны

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Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике

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Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии

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Юбилейный плеер Sony Walkman появится в России

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