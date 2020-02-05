Происшествия
РБККоронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии
Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Японии.
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Общество
В Симферополе начнут подавать воду по графику
Аномально засушливая осень и значительный недобор осадков в зимние месяцы заставил власти Симферополя вводить ограничения в водоснабжении.
Происшествия
В аэропорту Стамбула разбился самолет
Самолет турецкого лоукостера Pegasus Airlines при посадке выехал за пределы ВПП в аэропорту «Сабиха Гекчен» в Стамбуле.
Общество
Жители Тюмени запустили флешмоб в поддержку эвакуированных из Китая
Как сообщил местный оперативный штаб по профилактике коронавируса, флешмоб должен привлечь внимание к проблеме неточной информации и разводимой в социальных сетях панике из-за эвакуированных граждан в тюменском санатории.
Армия и оружие
National Interest составил список самых грозных видов оружия СССР
Рейтинг был опубликован журналом National Interest 2 февраля. Первое место досталось автомату Калашникова, сконструированному в 1947 году.
Армия и оружие
Завершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»
Завершились государственные испытания российского танка Т-90М "Прорыв".
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Общество
Второй борт с россиянами из Уханя прибыл в Тюмень
Второй борт из Уханя с россиянами прибыл в Тюмень, передает РИА "Новости".
Происшествия
Прокуратура извинилась перед Голуновым за уголовное преследование
Прокуратура ЗАО Москвы принесла журналисту издания Meduza Ивану Голунову извинения за незаконное уголовное преследование, сообщили РБК в пресс-службе Генпрокуратуры.
Общество
Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре
Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, пять лет живущей в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", и передал органам опеки ребенка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Футбол
ФИФА отреагировала на сообщения о недопуске России к ЧМ-2022
Международная федерация футбола (ФИФА) не располагает новыми данными об участии сборной России в чемпионате мира по футболу 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФИФА.
Политика
В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями
Россия и Соединенные Штаты скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам.
Единоборства
Олег Кашин обвинил Хабиба в дискредитации России
Публицист Олег Кашин считает, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не должен представлять Россию на мировой арене.
Общество
«Яндекс» устранил сбой в работе сервисов
"Яндекс" полностью восстановил работу сервисов после произошедшего сбоя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Шоу-бизнес
У Тарасова родилась третья дочь
Милана, первая дочь Дмитрия и Анастасии, родилась 10 июля 2018 года. Также у Тарасова есть дочь от первого брака — Ангелина.
Футбол
Все клубы РПЛ официально выдвинули Прядкина на пост президента лиги
17 марта перед началом голосования представлю руководителям клубов отчет о работе Лиги под моим руководством за последние пять лет и ключевые направления программы развития РПЛ на следующий пятилетний период, – сказал Сергей Прядкин, слова которого приводит официальный сайт РПЛ.
Хоккей
Самсонов избежал серьезной травмы после щелчка Овечкина
Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов избежал серьезной травмы после броска одноклубника Александра Овечкина, информирует пресс-служба «Кэпиталз».
Происшествия
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына
В Московской области психически больной мужчина зарезал ножом собственного 13-летнего сына.
Интернет
Компания Google признала массовую утечку данных пользователей
Компания Google признала утечку данных пользователей сервиса Takeouts, передает портал 9to5google.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Политика
США намерены расширить санкции против «Северного потока-2»
Вашингтон намерен расширить санкции против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает немецкое деловое издание Handelsblatt.
Происшествия
В Ялте шторм унес жизни двух человек
В Крыму в районе пляжа "Ласточкино гнездо" высокой волной смыло в море находившихся на причале двух человек, которым не удалось спастись.
Политика
В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией
За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4 до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Происшествия
Число погибших при сходе лавины в Турции возросло до 23 человек
Число погибших при сходе лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 23 человек, заявил губернатор Вана Мехмет Эмин Бильмез.
Общество
Лукашенко объяснил задержание директоров всех сахарных заводов страны
Разницу взятками отдавали директорам заводов, сказал Александр Лукашенко журналистам во время посещения бумажной фабрики в Гомельской области.
Транспорт
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике
Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
Армия и оружие
Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии
Истребитель четвертого поколения Су-35 оказался более успешным, чем изначально предполагали российские военные, и пока затмевает перспективный истребитель пятого поколения Су-57.