Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Японии.

Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии

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