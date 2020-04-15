Коронавирус
Российская газетаУ 668 членов экипажа авианосца «Шарль де Голль» выявлен коронавирус
По итогам тестирования экипажа французского авианосца "Шарль де Голль" коронавирус обнаружен у 668 человек, сообщили в Министерстве вооруженных сил республики.
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Общество
В Москве умерли еще семь пациентов с коронавирусом
За прошлые сутки прирост по числу умерших пациентов с коронавирусом стал рекордным — скончались 28 человек, только 11 из них в Москве.
РБК 16:46
Общество
Соловьев отказался от баттла с Уткиным
Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина.
РБК 07:46
Политика
Захарова назвала махинацией ситуацию с застрявшими в США школьниками
Захарова отметила, что на все запросы российских дипломатов предоставить имеющуюся информацию американцы не сообщили "ни одной фамилии, ни одного контактного телефона, ни одного города", где находятся учащиеся из России.
Российская газета 16:31
Спорт
В США спортсмены начнут сдавать допинг-тесты дистанционно
По информации издания, спортсмены, допинг-пробами которых заинтересуется Американское антидопинговое агентство (USADA), должны будут самостоятельно сдать анализы мочи и крови дома.
Lenta.ru 16:15
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Политика
Дональд Трамп лишил денег Всемирную организацию здравоохранения
Дональд Трамп лишил денег Всемирную организацию здравоохранения Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) перестанет получать финансирование от крупнейшего донора — США.
Коммерсантъ 05:00
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Общество
Алиханов прояснил порядок передвижения калининградцев на транспорте
Жители Калининградской области смогут передвигаться на личном автотранспорте и велосипедах, а для перемещения на автобусах и троллейбусов необходимо иметь справку для работы.
Невские Новости 12:35
Общество
Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавирусной инфекции
Православие и Мир 02:49
Здоровье
Назван симптом коронавируса, при котором срочно нужно вызывать скорую
По словам представителей ведомства, вообще к симптомам COVID-19 относятся и сухой кашель, и повышенная температура, и головные боли.
31 канал Челябинска вчера в 12:12
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
Игры
На французском Amazon появилась страница Days Gone для PC
Похоже, вслед за Horizon Zero Dawn на РС может выйти и прошлогодняя Days Gone — страница зомби-боевика появилась на французском Amazon.
Игромания.ру 13:01
Армия и оружие
С новым ходом: легендарный крейсер «Москва» возвращается в море
Возвращение "Атланта" Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) "Москва" по плану должен был совершить свой первый выход в море после ремонта в середине мая, рассказали "Известиям" источники в Минобороны.
Известия вчера в 10:50
Происшествия
На Кубани ФСБ задержала сатанистов
Краснодар, 15 апреля 2020, 13:54 — REGNUM Последователей международной организации сатанистов задержали сотрудники ФСБ в Краснодаре, в отношении них возбуждено уголовное дело — задержанные обвиняются в призывах к экстремизму.
REGNUM 06:54
Путешествия
Спрогнозированы сроки начала продажи туров за рубеж
Ранее генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура заявил, что Россия возобновит авиасообщение с другими странами не раньше, чем через три месяца.
Lenta.ru 17:20
Общество
Браслеты для слежки за заражёнными закупает Мурманская область
Мурманск, 15 апреля 2020, 14:24 — REGNUM Две тысячи трекер-браслетов закупит Мурманская область для отслеживания передвижений зараженных коронавирусом.
REGNUM 07:24
Общество
Жителям Подмосковья пояснили, как оформить пропуск
Правительство Московской области пояснило, как жителям Подмосковья оформить цифровой пропуск для перемещения по территории городских округов.
Evo-rus.com 08:51
Кино
В седьмой сезон «Сватов» вернутся все звезды сериала
Актеры рассказали о причине приостановки съемок. Сериал «Сваты» снова появится на телеэкранах.
Popcornnews.ru 13 апреля в 02:23
Единоборства
Тренер Нурмагомедова не хочет, чтобы Хабиб дрался с Фергюсоном
ГЛАС.RU вчера в 10:44
Происшествия
Пенсионер во Франции случайно катапультировался из истребителя
Во Франции из боевого истребителя «Рафаэль» ошибочно катапультировался 64-летний мужчина.
ИнфоСМИ 16:28
Общество
«РИА Новости» обвинили «Медузу» во вранье из-за статьи о Борисе Джонсоне
«РИА Новости» рассматривают возможность подачи иска к «Медузе» из-за сообщения о якобы выдуманной новости по возможному подключению премьера Великобритании Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Rambler News Service 13:02
Происшествия
СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево
Следственный комитет завершил расследование дела о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в мае 2019 года, под суд пойдет командир экипажа Денис Евдокимов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 06:06
Экономика
«Газпром» может уменьшить размер дивидендов за 2019 год
"Газпром" может выплатить дивиденды за 2019 год в размере 15,24 руб. на акцию против 16,61 руб. за 2018 год.
Вести.Ru вчера в 09:57
Общество
Захарова: Российские дипломаты от усталости «засыпают стоя»
Вечерняя Москва 16:59
Гаджеты
Apple представила новый iPhone SE
Ведомости 11:35
Общество
Названы регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом
Число зараженных коронавирусом за сутки в России увеличилось на 3388. Случаи инфицирования зафиксированы в 65 российских регионах.
Газета.Ru 05:20
Политика
Мария Захарова ответила на русофобское заявление генсека НАТО
Мария Захарова ответила на русофобское заявление генсека НАТО Представитель российского внешнеполитического ведомства сравнила Североатлантический Альянс с детской машинкой на садящихся батарейках.
Экспресс газета 17:31
Экономика
МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году
«Исходя из предположения, что пандемия завершится во второй половине 2020 года, а меры, предпринимаемые странами по всему миру, окажутся эффективными для предотвращения массового банкротства фирм, продолжительной безработицы и глобальных финансовых проблем, мы прогнозируем рост глобальной экономики на 5,8% в 2021 году», — говорится в докладе.
Известия вчера в 09:22
Политика
Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с коронавирусом
В парламент Крыма поступило видеообращение от норвежского политика, главы общественной организации "Народная дипломатия - Норвегия" Хендрика Вебера, который желает жителям полуострова стойко перенести невзгоды, связанные с коронавирусом.
Российская газета 03:53