Общество
REGNUMГражданин Украины заразился коронавирусом на судне Diamond Princess
По данным ведомства, врачи вывили шесть новых случаев заражения коронавирусом. Среди заразившихся граждане США, Филиппин и Украины (один человек). У граждан РФ, находящихся на борту, на данный момент не был диагностирован вирус.
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Украинцев не оказалось среди зараженных коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess
Интерфакс06 февраля в 07:40
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