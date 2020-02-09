Общество

REGNUMREGNUMГражданин Украины заразился коронавирусом на судне Diamond Princess

По данным ведомства, врачи вывили шесть новых случаев заражения коронавирусом. Среди заразившихся граждане США, Филиппин и Украины (один человек). У граждан РФ, находящихся на борту, на данный момент не был диагностирован вирус.
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