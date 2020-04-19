Коронавирус
Эхо МосквыУ заместителя губернатора Нижегородской области обнаружен коронавирус
Игорь Носов переносит заболевание в легкой форме, сообщил глава региона Глеб Никитин.
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Нижегородский замгубернатора заболел коронавирусом в лёгкой форме - Никитин
АиФ Нижний Новгородвчера в 18:09
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