Коронавирус
РБККоронавирус обнаружили во всех штатах США
В Западной Вирджинии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте местного департамента здравоохранения и человеческих ресурсов. Таким образом новую коронавирусную инфекцию обнаружили во всех 50 штатах США, а также в округе Колумбия, отмечает The Washigton Post.
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с чего всё началось
"Мне сообщили представители медицинских ведомств, что теперь у нас есть случай заражения", - сообщил Джастис в ходе видеообращения, которое было опубликовано в Twitter.РИА Новостивчера в 19:15
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Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Здоровье
В Италии протестируют препарат от коронавируса
В Италии с четверга, 19 марта, врачи начнут тестировать препарат «тоцилизумаб», который применяют при ревматоидном артрите, для лечения коронавируса, пишет РИА Новости.
Футбол
Федерация футбола Испании против повальной проверки игроков на коронавирус
Президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес прокомментировал намерение Ла Лиги проверить игроков всех профессиональных клубов первого и второго дивизионов на коронавирус.
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 5%
Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
Кино
В США объявлены лауреаты антипремии «Золотая малина»
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Гаджеты
Состоялась презентация смартфона Realme 6i
Политика
Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию
В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.
Политика
Песков: сотрудники администрации президента сдают тесты на коронавирус
"Да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сдают ли тесты на COVID-19 сотрудники администрации президента.
Здоровье
Дезинфекцию посетителей вводят в общественных местах Барнаула
С 17 марта в здании Алтайского краевого законодательного собрания в Барнауле ввели меры профилактики для борьбы с инфекцией коронавируса.
Экономика
Аркадий Ротенберг стал единственным разбогатевшим на обвале рынков российским бизнесменом
Аркадий Ротенберг стал единственным российским бизнесменом, состояние которого показало значительный прирост на фоне обвала акций 16 марта.
Общество
Врач назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии СOVID-19
Сато объяснил, что если несколько десятков тысяч человек соберутся на улице и расстояние между ними будет 1,5–2 м, то такое мероприятие будет безопасней, чем сбор в непроветриваемом помещении, тем более на более близком расстоянии.
Космос
Россия запустит аппарат на Луну
По сообщению главы отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова, 1 октября 2021 года ожидается запуск российского космического аппарата на Луну.
Общество
Путин попросил россиян не покупать продукты впрок
Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.
Хоккей
КХЛ приостановила плей-офф Кубка Гагарина
Матчи плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина будут остановлены на одну неделю. С таким заявлением выступила Континентальная хоккейная лига.
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Шоу-бизнес
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало Гоген Солнцев признался, что в таком состоянии его супруга находится последние два дня.
Политика
Путин разрешил дистанционно продавать безрецептурные лекарства
Президент подписал указ, который позволяет о дистанционно торговать безрецептурными препаратами Путин рассказал об этом на совещании с членами Правительства страны.
Наука
Новый метод покажет, как РНК влияет на активность генома
Чтобы понимать, как регулируется активность генов и как это влияет на специализацию клетки, необходимо знать, какие некодирующие РНК с какими участками связываются.
Общество
Коронавирус зафиксирован во всех странах Европы
По словам премьера Черногории Душко Марковича, первые два случая были зафиксированы у женщин, которые вернулись в страну из-за границы.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать
В новом выпуске «Пусть говорят» наследница Успенской призналась, что конфликт между ней и звездной матерью длится уже много лет.
Общество
Первые испытания вакцины от коронавируса провели в США
Как сообщает РИА Новости, в Америке стартовали мероприятия по проведению первых клинических испытаний препарата, разработанного для борьбы с коронавирусом.
Общество
Случаи коронавируса зарегистрированы за сутки в 15 регионах России
Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 были зафиксированы за сутки в 15 регионах России.
Наука
В МГУ допустили создание вакцины от коронавируса за три месяца
В России за три месяца может быть создан прототип вакцины от коронавируса.
Общество
Гость в эфире Соловьёва обозвал украинца и пригрозил дать по голове
Сергиенко упрекнул оппонента в том, что тот просто сжирает время на передаче и занимается клоунадой, обозвав украинского эксперта подонком и ублюдком, а также пригрозил дать по голове.
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
Энергетика
Министр нефти Ирака призвал собрать экстренную встречу членов ОПЕК+
Министр нефти и вице-премьер Ирака Тамир аль Гадбан призвал организовать экстренную встречу стран ОПЕК+ для принятия необходимых мер по сбалансированию нефтяного рынка.