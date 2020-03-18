с чего всё началось

В Западной Вирджинии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте местного департамента здравоохранения и человеческих ресурсов. Таким образом новую коронавирусную инфекцию обнаружили во всех 50 штатах США, а также в округе Колумбия, отмечает The Washigton Post.

Коронавирус обнаружили во всех штатах США

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