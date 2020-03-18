Коронавирус

РБКРБККоронавирус обнаружили во всех штатах США

В Западной Вирджинии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте местного департамента здравоохранения и человеческих ресурсов. Таким образом новую коронавирусную инфекцию обнаружили во всех 50 штатах США, а также в округе Колумбия, отмечает The Washigton Post.
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"Мне сообщили представители медицинских ведомств, что теперь у нас есть случай заражения", - сообщил Джастис в ходе видеообращения, которое было опубликовано в Twitter
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РИА Новостивчера в 19:15

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Коронавирус COVID-19 выявлен во всех американских штатах

Российская газетавчера в 20:45

Коронавирус охватил все штаты США

Lenta.ruвчера в 19:56

Коронавирус обнаружили во всех штатах США

РБКвчера в 19:11

Во всех штатах США обнаружен коронавирус

Коммерсантъвчера в 19:39

В Западной Виргинии выявили первый случай заражения коронавирусом

РИА Новостивчера в 19:15

В США во всех штатах зафиксирован коронавирус

РЕН ТВвчера в 19:51

Коронавирус выявлен в последнем штате США

Газета.Ruвчера в 19:07
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Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости вчера в 13:32
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Здоровье

В Италии протестируют препарат от коронавируса

В Италии с четверга, 19 марта, врачи начнут тестировать препарат «тоцилизумаб», который применяют при ревматоидном артрите, для лечения коронавируса, пишет РИА Новости.
Невские Новости вчера в 18:50
Футбол

Федерация футбола Испании против повальной проверки игроков на коронавирус

Президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес прокомментировал намерение Ла Лиги проверить игроков всех профессиональных клубов первого и второго дивизионов на коронавирус.
Матч ТВ вчера в 23:43
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
Коммерсантъ 16 марта в 22:58
Кино

В США объявлены лауреаты антипремии «Золотая малина»

RT на русском вчера в 08:21
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Гаджеты

Состоялась презентация смартфона Realme 6i

Live24 вчера в 09:44
Политика

Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию

В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.
Национальная служба новостей 16 марта в 07:46
Политика

Песков: сотрудники администрации президента сдают тесты на коронавирус

"Да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сдают ли тесты на COVID-19 сотрудники администрации президента.
РИА Новости вчера в 23:02
Здоровье

Дезинфекцию посетителей вводят в общественных местах Барнаула

С 17 марта в здании Алтайского краевого законодательного собрания в Барнауле ввели меры профилактики для борьбы с инфекцией коронавируса.
Толк вчера в 03:40
Экономика

Аркадий Ротенберг стал единственным разбогатевшим на обвале рынков российским бизнесменом

Аркадий Ротенберг стал единственным российским бизнесменом, состояние которого показало значительный прирост на фоне обвала акций 16 марта.
Компания вчера в 09:37
Общество

Врач назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии СOVID-19

Сато объяснил, что если несколько десятков тысяч человек соберутся на улице и расстояние между ними будет 1,5–2 м, то такое мероприятие будет безопасней, чем сбор в непроветриваемом помещении, тем более на более близком расстоянии.
Известия вчера в 21:10
Космос

Россия запустит аппарат на Луну

По сообщению главы отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова, 1 октября 2021 года ожидается запуск российского космического аппарата на Луну.
Expert.ru вчера в 05:45
Общество

Путин попросил россиян не покупать продукты впрок

Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.
РИА Новости вчера в 08:12
Хоккей

КХЛ приостановила плей-офф Кубка Гагарина

Матчи плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина будут остановлены на одну неделю. С таким заявлением выступила Континентальная хоккейная лига.
Peterburg2.ru вчера в 04:33
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru вчера в 10:01
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Ведомости вчера в 10:36
Шоу-бизнес

65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало

65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало Гоген Солнцев признался, что в таком состоянии его супруга находится последние два дня.
Вокруг ТВ 16 марта в 10:33
Политика

Путин разрешил дистанционно продавать безрецептурные лекарства

Президент подписал указ, который позволяет о дистанционно торговать безрецептурными препаратами Путин рассказал об этом на совещании с членами Правительства страны.
КМВ Новости вчера в 11:55
Наука

Новый метод покажет, как РНК влияет на активность генома

Чтобы понимать, как регулируется активность генов и как это влияет на специализацию клетки, необходимо знать, какие некодирующие РНК с какими участками связываются.
Naked Science 16 марта в 03:33
Общество

Коронавирус зафиксирован во всех странах Европы

По словам премьера Черногории Душко Марковича, первые два случая были зафиксированы у женщин, которые вернулись в страну из-за границы.
Газета.Ru вчера в 15:25
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать

В новом выпуске «Пусть говорят» наследница Успенской призналась, что конфликт между ней и звездной матерью длится уже много лет.
Вокруг ТВ 16 марта в 12:44
Общество

Первые испытания вакцины от коронавируса провели в США

Как сообщает РИА Новости, в Америке стартовали мероприятия по проведению первых клинических испытаний препарата, разработанного для борьбы с коронавирусом.
Live24 вчера в 02:43
Общество

Случаи коронавируса зарегистрированы за сутки в 15 регионах России

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 были зафиксированы за сутки в 15 регионах России.
RT на русском вчера в 15:12
Наука

В МГУ допустили создание вакцины от коронавируса за три месяца

В России за три месяца может быть создан прототип вакцины от коронавируса.
РБК вчера в 21:09
Общество

Гость в эфире Соловьёва обозвал украинца и пригрозил дать по голове

Сергиенко упрекнул оппонента в том, что тот просто сжирает время на передаче и занимается клоунадой, обозвав украинского эксперта подонком и ублюдком, а также пригрозил дать по голове.
News.ru вчера в 12:40
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Энергетика

Министр нефти Ирака призвал собрать экстренную встречу членов ОПЕК+

Министр нефти и вице-премьер Ирака Тамир аль Гадбан призвал организовать экстренную встречу стран ОПЕК+ для принятия необходимых мер по сбалансированию нефтяного рынка.
Известия вчера в 22:02
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