Экономика
Время ПрессКоронавирус обрушил мировые рынки
По итогам недели ситуация на фондовых рынках выглядит как начало нового мирового финансового кризиса. Коронавирус обрушил мировые рынки. Падение мировых акций приблизилось к максимальному за все годы после кризиса 2008 года.
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Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Авто
Под налог на роскошь в этом году попали массовые автомобили
В категорию автомобилей по цене от 3 до 5 млн рублей попали 632 модели и их версии, это на 54 наименования больше, чем в прошлом году.
Общество
В США зафиксирована первая смерть от коронавируса
Человек скончался в штате Вашингтон от коронавируса COVID-19, сообщает AP со ссылкой на представителей здравоохранения штата.
Политика
Уничтожение России оказалось смертельно опасным для США
Пирс заключает, что уничтожение одной ядерной державой другой, например, безответная атака США на Россию или Китай, может быть смертельно опасным для первой, что объясняется, в частности, выбросом в верхние слои атмосферы сажи, которая способна спровоцировать глобальное похолодание и, как следствие, снижение продуктивности сельскохозяйственных культур.
Политика
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии
20 февраля Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и Макрон обсудили в ходе телефонного разговора обострение ситуации в сирийском Идлибе.
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом»
Футбол
Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире
Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Политика
США подписали мирное соглашение с движением «Талибан»
Представители США и афганского движения «Талибан» (запрещено в России) подписали историческое соглашение, сообщает Reuters.
Происшествия
Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве
Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Футбол
Тедеско признался, что «Спартаку» немного повезло в матче с «Динамо»
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас дал дочери русское имя
Певец признался, что имя дочери выбрала его супруга.
Космос
Прототип Starship Илона Маска разорвало при испытаниях в Техасе
В Сети опубликовали видео с неудачных испытаний прототипа космического корабля Starship в штате Техас.
Происшествия
МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
Экономика
Коронавирус принес в Китай рецессию
Только на провинцию Хубэй, находящуюся в центре эпидемии коронавируса, приходится более 4% ВВП Китая.
Транспорт
В мире появилась первая страна с бесплатным общественным транспортом
Люксембург стал первой страной в мире с бесплатным общественным транспортом.
Единоборства
Кадыров оценил удар Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как прошла схватка с российским бойцом Александром Емельяненко.
Политика
Турция открыла границы с ЕС для сирийских беженцев
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев.
Биатлон
Биатлонист Матвей Елисеев стал чемпионом Европы в спринте
Лучшим стал наш соотечественник Матвей Елисеев, он отлично прошел дистанцию, допустил только один промах.
Армия и оружие
Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35
У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Политика
Украинский писатель предупредил, что страна «станет русской»
Как заявил литератор, он недоволен тем, что "пропаганда и просвещение" последних лет не дали нужных результатов.
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Футбол
Хоффенхайм — Бавария 0:6
Футбольный матч 24-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" – "Бавария" был прерван из-за беспорядков, возникших на трибуне болельщиков мюнхенского клуба, сообщается в официальном Twitter "Баварии".