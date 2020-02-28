По итогам недели ситуация на фондовых рынках выглядит как начало нового мирового финансового кризиса. Коронавирус обрушил мировые рынки. Падение мировых акций приблизилось к максимальному за все годы после кризиса 2008 года.

Происшествия Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.

Авто Под налог на роскошь в этом году попали массовые автомобили В категорию автомобилей по цене от 3 до 5 млн рублей попали 632 модели и их версии, это на 54 наименования больше, чем в прошлом году.

Общество В США зафиксирована первая смерть от коронавируса Человек скончался в штате Вашингтон от коронавируса COVID-19, сообщает AP со ссылкой на представителей здравоохранения штата.

Политика Уничтожение России оказалось смертельно опасным для США Пирс заключает, что уничтожение одной ядерной державой другой, например, безответная атака США на Россию или Китай, может быть смертельно опасным для первой, что объясняется, в частности, выбросом в верхние слои атмосферы сажи, которая способна спровоцировать глобальное похолодание и, как следствие, снижение продуктивности сельскохозяйственных культур.

Политика Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии 20 февраля Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и Макрон обсудили в ходе телефонного разговора обострение ситуации в сирийском Идлибе.

Происшествия МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.

Экономика Коронавирус принес в Китай рецессию Только на провинцию Хубэй, находящуюся в центре эпидемии коронавируса, приходится более 4% ВВП Китая.

Единоборства Кадыров оценил удар Емельяненко Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как прошла схватка с российским бойцом Александром Емельяненко.