Экономика

Время ПрессВремя ПрессКоронавирус обрушил мировые рынки

По итогам недели ситуация на фондовых рынках выглядит как начало нового мирового финансового кризиса. Коронавирус обрушил мировые рынки. Падение мировых акций приблизилось к максимальному за все годы после кризиса 2008 года.
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Индекс МосБиржи нащупал поддержку

Finam.Ru04:00

Фондовые торги в США закрылись падением индексов четвертый раз за неделю

ТАССвчера в 17:07

Чтобы ФРС и ЕЦБ перешли к решительным действиям, напряженность на рынках должна усилиться. Утренний обзор рынка акций, 28.02.2020

Глас Народавчера в 00:32

Ключевые индексы Европы падают девятый день подряд из-за коронавируса

Красная веснавчера в 14:14

Фондовые торги в США завершились сильным падением

Росбалтвчера в 01:10

Неожиданный эффект: инвесторы США считают убытки от коронавируса

ПРАЙМвчера в 01:02

Фондовые индексы США завершили торги без единой динамики

Финмаркет27 февраля в 00:54
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 14:29, Ашберн
Общество

В Ватикане опровергли слухи о заражении папы Римского коронавирусом

REGNUM 14:20
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 08:00
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo 12:37
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 08:34
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ вчера в 06:30
Авто

Под налог на роскошь в этом году попали массовые автомобили

В категорию автомобилей по цене от 3 до 5 млн рублей попали 632 модели и их версии, это на 54 наименования больше, чем в прошлом году.
Тарантас Ньюс вчера в 08:36
Общество

В США зафиксирована первая смерть от коронавируса

Человек скончался в штате Вашингтон от коронавируса COVID-19, сообщает AP со ссылкой на представителей здравоохранения штата.
Коммерсантъ 13:38
Политика

Уничтожение России оказалось смертельно опасным для США

Пирс заключает, что уничтожение одной ядерной державой другой, например, безответная атака США на Россию или Китай, может быть смертельно опасным для первой, что объясняется, в частности, выбросом в верхние слои атмосферы сажи, которая способна спровоцировать глобальное похолодание и, как следствие, снижение продуктивности сельскохозяйственных культур.
Lenta.ru 02:11
Политика

Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии

20 февраля Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и Макрон обсудили в ходе телефонного разговора обострение ситуации в сирийском Идлибе.
RT на русском 13:14
Футбол

«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом»

Известия 13:18
Футбол

Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире

Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:51
Политика

США подписали мирное соглашение с движением «Талибан»

Представители США и афганского движения «Талибан» (запрещено в России) подписали историческое соглашение, сообщает Reuters.
Ведомости 09:05
Происшествия

Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве

Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
РБК 10:23
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Российская газета вчера в 08:56
Футбол

Тедеско признался, что «Спартаку» немного повезло в матче с «Динамо»

Российская газета 11:30
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас дал дочери русское имя

Певец признался, что имя дочери выбрала его супруга.
MedikForum.ru 10:35
Общество

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Известия 07:54
Космос

Прототип Starship Илона Маска разорвало при испытаниях в Техасе

В Сети опубликовали видео с неудачных испытаний прототипа космического корабля Starship в штате Техас.
Радио Sputnik 02:51
Происшествия

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
RT на русском 07:30
Экономика

Коронавирус принес в Китай рецессию

Только на провинцию Хубэй, находящуюся в центре эпидемии коронавируса, приходится более 4% ВВП Китая.
Вести.Ru вчера в 11:41
Транспорт

В мире появилась первая страна с бесплатным общественным транспортом

Люксембург стал первой страной в мире с бесплатным общественным транспортом.
Вести.Ru 12:36
Единоборства

Кадыров оценил удар Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как прошла схватка с российским бойцом Александром Емельяненко.
КМВ Новости 09:51
Спорт

Большунов стал вторым в гонке на 15 километров на этапе Кубка мира

РИА Новости 07:48
Политика

Турция открыла границы с ЕС для сирийских беженцев

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев.
РИА Новости 04:32
Биатлон

Биатлонист Матвей Елисеев стал чемпионом Европы в спринте

Лучшим стал наш соотечественник Матвей Елисеев, он отлично прошел дистанцию, допустил только один промах.
ГЛАС.RU 05:57
Армия и оружие

Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
РБК 00:47
Космос

Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной

Pravda.Ru вчера в 08:40
Политика

Украинский писатель предупредил, что страна «станет русской»

Как заявил литератор, он недоволен тем, что "пропаганда и просвещение" последних лет не дали нужных результатов.
РИА Новости 12:32
Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политическая Экспертиза вчера в 09:06
Футбол

Хоффенхайм — Бавария 0:6

Футбольный матч 24-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" – "Бавария" был прерван из-за беспорядков, возникших на трибуне болельщиков мюнхенского клуба, сообщается в официальном Twitter "Баварии".
РИА Новости 11:30
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