Экономика
Lenta.ruКоронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа
Коронавирус стал причиной самого сильного падения цен на нефть из-за эпидемиологической ситуации с 2003 года, обогнав по этому показателю даже свиной грипп в 2009 году.
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Общество
Лидерами по доступности бензина стали регионы Крайнего Севера и Москва
Больше всего бензина на среднюю зарплату могут себе позволить жители Крайнего Севера и Москвы, следует из рейтинга «РИА Новости».
Политика
В Госдуму внесли поправку о расширении программы материнского капитала
Поправка, направленная на реализацию инициатив президента РФ Владимира Путина по расширению программы материнского капитала, поступила в понедельник в профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сообщила ТАСС председатель комитета Тамара Плетнева.
Экономика
Экономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка
Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Политика
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Общество
Билл Гейтс приобрел экологичную яхту за $644 млн
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заплатил $644 млн за покупку яхты Sinot Aqua, работающей на водородном топливе, передает Mashable.
Шоу-бизнес
Больной раком актрисе Евгении Симоновой вырезали легкое
Партнер актрисы по фильму «Обыкновенное чудо» Александр Абдулов умер от рака 12 лет назад, а теперь с онкологией столкнулась и Евгения Симонова.
Кино
«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Экономика
Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году
Аудиторы займутся и проверкой реализации в 2019 – 2020 годах концепции наследия чемпионата мира по футболу, который Россия принимала в 2018 году.
Хоккей
Сборная России проиграла на шведских играх три матча из трёх
Сборная России в заключительном матче шведских игр уступила сборной Чехии (3:4, Б). Россияне трижды вели в счёте, но всякий раз упускали преимущество.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Общество
МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице
Завтра, 11 февраля, в Москве ожидается метель, мокрый снег и гололедица, предупредили в Гидрометцентре.
Экономика
Путин встретится с главой Минстроя Якушевым
Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой Минстроя Владимиром Якушевым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Лавров: Украина отказалась от разведения сил в Донбассе из-за США
В декабре прошлого Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил в Донбассе и средств по всей линии соприкосновения, поскольку у него «связаны руки».
Общество
Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Технологии
Во время тестирования Рунета на устойчивость обнаружились проблемы
Интернет-операторы отчитались перед Минкомсвязи о результатах тестирования Рунета на устойчивость.
Космос
Япония успешно запустила спутник-шпион на ракете-носителе Н2А
Спутник-шпион "Когаку-7" ("Оптика-7"), предназначенный для сбора информации, был успешно выведен на орбиту ракетой-носителем Н2А в воскресенье, сообщило японское аэрокосмическое агентство (JAXA).
Футбол
Васильев: пример Головина ломает стереотипы о российских футболистах
Пример Саши Головина ломает эти стереотипы. Чемпионат мира в России был блестяще проведён.
Политика
Трамп сообщил о «супербыстрых ракетах» США для противостояния России
Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть «супербыстрые ракеты» для противостояния России и Китаю.
Кино
Российский прокат возглавили «Хищные птицы»
На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.
Футбол
СМИ назвали нового титульного спонсора Российской премьер-лиги
По данным издания "Чемпионат", банк станет титульным спонсором уже со следующего сезона, сумма спонсорского соглашения составит около 300 млн руб. РБК направил запрос в пресс-службы банка "Тинькофф" и РПЛ.
Футбол
Ибрагимович за 4 дерби в составе «Милана» набрал 5 очков по «гол+пас»
"Милан" проиграл в дерби "Интеру", ведя в два мяча по ходу встречи 23-го тура Серии А. Форвард "Россонери" Златан Ибрагимович отметился забитым голом и одной голевой передачей.
Общество
В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову
В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Происшествия
Уголовное дело по «Свидетелям Иеговы» расследуют в Забайкалье
Уголовное дело по признакам организации деятельности запрещенной судом организации «Свидетели Иеговы» возбуждено в Забайкалье.
Происшествия
Врачей в Петербурге накажут за проверку ребенка на коронавирус
Женщина рассказала, что в ее отсутствие к ним домой пришли люди в защитных масках и потребовали, чтобы ее 10-летняя дочь, ранее выезжавшая в Китай, сдала анализ на коронавирус.
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин установил два клубных рекорда
Шестеркин, проводивший шестой матч в карьере в НХЛ, установил сразу два клубных рекорда «Рейнджерс».
Происшествия