Экономика

Lenta.ruLenta.ruКоронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа

Коронавирус стал причиной самого сильного падения цен на нефть из-за эпидемиологической ситуации с 2003 года, обогнав по этому показателю даже свиной грипп в 2009 году.
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Коронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа в 2009 году

РБК14:19

Коронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа в 2009 году

РЕН ТВ14:50

Коронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа

Lenta.ru16:45

ЦБ РФ: коронавирус обрушил цены на нефть

Красная весна15:04
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Экономика

Экономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка

Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
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Билл Гейтс приобрел экологичную яхту за $644 млн

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Газета.Ru 07:50
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Больной раком актрисе Евгении Симоновой вырезали легкое

Партнер актрисы по фильму «Обыкновенное чудо» Александр Абдулов умер от рака 12 лет назад, а теперь с онкологией столкнулась и Евгения Симонова.
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«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»

В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Газета.Ru вчера в 22:32
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Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

Аудиторы займутся и проверкой реализации в 2019 – 2020 годах концепции наследия чемпионата мира по футболу, который Россия принимала в 2018 году.
РБК 16:00
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Сборная России проиграла на шведских играх три матча из трёх

Сборная России в заключительном матче шведских игр уступила сборной Чехии (3:4, Б). Россияне трижды вели в счёте, но всякий раз упускали преимущество.
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Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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Общество

МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице

Завтра, 11 февраля, в Москве ожидается метель, мокрый снег и гололедица, предупредили в Гидрометцентре.
Коммерсантъ 14:42
Экономика

Путин встретится с главой Минстроя Якушевым

Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой Минстроя Владимиром Якушевым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:15
Политика

Лавров: Украина отказалась от разведения сил в Донбассе из-за США

В декабре прошлого Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил в Донбассе и средств по всей линии соприкосновения, поскольку у него «связаны руки».
RuNews24.ru вчера в 17:30
Общество

Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей

Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Газета.Ru 13:00
Технологии

Во время тестирования Рунета на устойчивость обнаружились проблемы

Интернет-операторы отчитались перед Минкомсвязи о результатах тестирования Рунета на устойчивость.
Lenta.ru 10:05
Космос

Япония успешно запустила спутник-шпион на ракете-носителе Н2А

Спутник-шпион "Когаку-7" ("Оптика-7"), предназначенный для сбора информации, был успешно выведен на орбиту ракетой-носителем Н2А в воскресенье, сообщило японское аэрокосмическое агентство (JAXA).
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Васильев: пример Головина ломает стереотипы о российских футболистах

Пример Саши Головина ломает эти стереотипы. Чемпионат мира в России был блестяще проведён.
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть «супербыстрые ракеты» для противостояния России и Китаю.
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Коллеги Овечкина вспоминают самые курьезные случаи в карьере хоккеиста

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В центре Петербурга от полиции пытался скрыться пьяный водитель

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На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.
Российская газета 06:50
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СМИ назвали нового титульного спонсора Российской премьер-лиги

По данным издания "Чемпионат", банк станет титульным спонсором уже со следующего сезона, сумма спонсорского соглашения составит около 300 млн руб. РБК направил запрос в пресс-службы банка "Тинькофф" и РПЛ.
РБК 11:30
Футбол

Ибрагимович за 4 дерби в составе «Милана» набрал 5 очков по «гол+пас»

"Милан" проиграл в дерби "Интеру", ведя в два мяча по ходу встречи 23-го тура Серии А. Форвард "Россонери" Златан Ибрагимович отметился забитым голом и одной голевой передачей.
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В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову

В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Газета.Ru 16:16
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Уголовное дело по «Свидетелям Иеговы» расследуют в Забайкалье

Уголовное дело по признакам организации деятельности запрещенной судом организации «Свидетели Иеговы» возбуждено в Забайкалье.
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Врачей в Петербурге накажут за проверку ребенка на коронавирус

Женщина рассказала, что в ее отсутствие к ним домой пришли люди в защитных масках и потребовали, чтобы ее 10-летняя дочь, ранее выезжавшая в Китай, сдала анализ на коронавирус.
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Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин установил два клубных рекорда

Шестеркин, проводивший шестой матч в карьере в НХЛ, установил сразу два клубных рекорда «Рейнджерс».
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Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

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