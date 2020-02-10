Экономика

Lenta.ruLenta.ruКоронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа

Коронавирус стал причиной самого сильного падения цен на нефть из-за эпидемиологической ситуации с 2003 года, обогнав по этому показателю даже свиной грипп в 2009 году.
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Какой будет Россия «после нефти» — Верхняя Вольта с ракетами или цветущая демократия?

Комсомольская правда07 февраля в 17:04

Коронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа в 2009 году

РБК14:19

Коронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа

Lenta.ru16:45

Коронавирус обвалил стоимость нефти сильнее, чем свиной грипп

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РЕН ТВ14:50

ЦБ РФ: коронавирус обрушил цены на нефть

Красная весна15:04
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Пользователи Windows 7 рассказали о том, им не удается выключить компьютер стандартными способами.
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Семак: «Зенит» не может просто купить лидеров ЦСКА или других клубов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о трансферной политике клуба.
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Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян

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Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 37 субъектах РФ

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Следственные органы в Астрахани начали проверку после сообщения в СМИ информации о сексуальной связи учительницы и девятиклассника, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.
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В Анкаре прошли переговоры РФ и Турции по Идлибу

В понедельник, 10 февраля, в Анкаре состоялись переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе.
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Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»

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Многие китайские трейдеры сообщили FT, что с конца января начали объявлять форс-мажор и отменять или откладывать закупки меди, крупнейшим импортером которой является Китай.
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Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз

Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
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