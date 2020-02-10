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Политика Лукашенко предупредил о нарастании угроз в белорусском медиаполе В ближайшем будущем белорусское медиаполе столкнется с нарастанием угроз, об этом 11 февраля заявил президент республики Александр Лукашенко.

Происшествия Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.

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Культура Церемония «Оскара» обновила антирекорд по просмотрам По данным компании Nielsen Media Research, трансляцию телеканала ABC с церемонии вручения премии «Оскар» смотрели около 23,6 миллиона зрителей — на 20% меньше, чем в прошлом году, пишет «Би-би-си».

Общество Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.

Авто Kia показала официальные изображения нового Kia Sorento Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.