Экономика

Lenta.ruLenta.ruКоронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа

Коронавирус стал причиной самого сильного падения цен на нефть из-за эпидемиологической ситуации с 2003 года, обогнав по этому показателю даже свиной грипп в 2009 году.
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Обвал цен на нефть из-за коронавируса: есть ли риски для России и ФНБ?

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«Ребят, что-то тут не так». Эпидемия коронавируса в Китае в сравнении со вспышкой свиного гриппа в США

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Коронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа

Lenta.ruвчера в 16:45

ЦБ РФ: коронавирус обрушил цены на нефть

Красная веснавчера в 15:04

Коронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа в 2009 году

РЕН ТВвчера в 14:50

Коронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа в 2009 году

РБКвчера в 14:19

Коронавирус обрушил цены на нефть сильнее свиного гриппа

EastRussiaвчера в 22:31
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 05:58, Ашберн
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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

RT на русском вчера в 11:04
Происшествия

Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»

Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Газета.Ru вчера в 15:10
Политика

В Киеве заявили о намерении Зеленского прекратить конфликт в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский намерен прекратить вооружённый конфликт в Донбассе. Об этом заявил его помощник Андрей Ермак.
RT на русском вчера в 16:01
Общество

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
РИА Новости вчера в 18:02
Политика

Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ

В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
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Экономика

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
RT на русском 01:59
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Благодаря высокопроизводительной архитектуре AMD RDNA и памяти GDDR6, видеокарта Radeon Pro W5500 обеспечивает на 25% более высокую производительность на такт, чем архитектура предыдущего поколения Graphics Core Next (GCN).
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Общество

Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
REGNUM 03:26
Шоу-бизнес

Внук Елизаветы II официально подтвердил данные о разводе

В тексте говорится, что решение о разводе было "лучшим шагом для их детей".
Газета.Ru 05:15
Авто

Программы льготного автокредитования могут свернуть уже в марте

News.ru 01:28
Политика

Лукашенко предупредил о нарастании угроз в белорусском медиаполе

В ближайшем будущем белорусское медиаполе столкнется с нарастанием угроз, об этом 11 февраля заявил президент республики Александр Лукашенко.
REGNUM 03:57
Космос

Космический зонд Solar Orbiter отправился к Солнцу

В США запустили ракету-носитель «Атлас-5» с исследовательским космическим аппаратом для изучения Солнца Solar Orbiter.
REGNUM вчера в 01:35
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за поста в Instagram

РИА Новости вчера в 13:16
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru 05:45
Технологии

Сотовые операторы рассказали о тестировании «суверенного Рунета»

Мобильные операторы России отчитались Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций о проведённых в прошлом году учениях по защите Рунета, которые проходили на Урале.
Игромания.ру вчера в 14:00
Общество

Верховный суд предложил передать предпринимательские дела присяжным

Верховный суд предлагает передать в компетенцию суда присяжных все дела о преступлениях особой тяжести, а также дела о преступлениях, совершенные в сфере предпринимательской деятельности (если материалы дела не содержат сведений, составляющих гостайну).
Ведомости 04:42
Кино

Томская школьница рассказала, как получила письмо от Стивена Кинга

ФАН 01:26
Общество

Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина

Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
РИА Новости 00:21
Происшествия

Убийцу полицейского в московском метро приговорили к 18 годам колонии

Lenta.ru 05:33
Культура

Церемония «Оскара» обновила антирекорд по просмотрам

По данным компании Nielsen Media Research, трансляцию телеканала ABC с церемонии вручения премии «Оскар» смотрели около 23,6 миллиона зрителей — на 20% меньше, чем в прошлом году, пишет «Би-би-си».
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Армия и оружие

Сирийская армия восстановила контроль над трассой Дамаск — Алеппо

Армия Башара Асада впервые с 2012 года восстановила контроль над всей международной автотрассой M5 Дамаск — Алеппо, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник.
РИА Новости 04:02
Общество

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
RT на русском 02:31
Армия и оружие

В Кремле оценили ситуацию в Идлибе

В Кремле считают недопустимыми вылазки боевиков из сирийского Идлиба.
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Политика

В США показали фильм о причастности Обамы и Байдена к Майдану

Говорится в фильме и о прямом участии в управлении страной кураторов из США, в частности, Джо Байдена.
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Общество

Надежда Савченко искупалась в океане в красном вечернем платье

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Авто

Kia показала официальные изображения нового Kia Sorento

Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
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Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса

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Тайская экскурсионная компания, катера которой ранее столкнулись у берегов Таиланда, выплатит семьям погибших в происшествии российских детей компенсации.
Lenta.ru вчера в 08:46
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Операторы требуют компенсацию за доступ к социально значимым сайтам

Мобильные операторы и провайдеры интернет-услуг намерены получить компенсацию за обеспечение бесплатного доступа россиян к социально значимых сайтам, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на Комиссию Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям.
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Двухлетнего ребенка нашли замерзшим в сугробе в Башкортостане

В Башкортостане госпитализирован двухлетний ребенок, который в морозную ночь вышел на улицу. Следователи изучают ситуацию в семье малыша.
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