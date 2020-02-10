Экономика
Lenta.ruКоронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа
Коронавирус стал причиной самого сильного падения цен на нефть из-за эпидемиологической ситуации с 2003 года, обогнав по этому показателю даже свиной грипп в 2009 году.
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Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Политика
Контрразведка США отнесла Китай и Россию к главным угрозам
Белый дом США ранее обнародовал проект бюджета на 2021 финансовый год, в котором Россия и Китай названы государствами-конкурентами, бросающими вызов Штатам.
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день.
Происшествия
Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса
Общество
В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе огласил приговор членам террористической организации "Сеть", запрещенной в России.
Технологии
Роскомнадзор разблокировал более 2 млн IP-адресов
Роскомнадзор разблокировал более 2 млн IP-адресов, говорится на сайте мониторинга реестра запрещенных сайтов организации.
Шоу-бизнес
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями, сообщает The Daily Mail.
Политика
Белый дом представил бюджет на 2021 год в $4,8 трлн
Администрация президента США представила Конгрессу проект федерального бюджета на 2021 год на сумму $4,8 трлн с сокращением дефицита до $966 млрд.
Футбол
В ДЮСШ Осинников сочли письмо «Монако» о выплатах за Головина шуткой
В детско-юношеской спортивной школе города Осинников, где числился полузащитник "Монако" Александр Головин с 2008 по 2012 годы, письмо из футбольного клуба "Монако" о компенсационных выплатах за игрока посчитали розыгрышем и не ответили на него, сообщила РИА Новости директор учреждения Галина Рудольф.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Футбол
Сын Пеле рассказал о депрессии короля футбола
Эдиньо, сын легендарного бразильского футболиста Пеле, прозванного Королем футбола и признанного ФИФА лучшим футболистом ХХ века, рассказал, что его отец не может полноценно самостоятельно передвигаться из-за прошедшей неудачно реабилитации после операции по замене тазобедренного сустава.
Здоровье
Эпидемический порог гриппа и ОРВИ превышен в 37 российских регионах
Недельные эпидемические пороги гриппа и ОРВИ превысили норму в 37 регионах России. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Роспотребнадзор.
Общество
Die Welt признала полезными для России санкции США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой и заняла второе место по продаже нефти США, обогнав Мексику и приблизившись к Канаде.
Политика
Российские философы написали открытое письмо Путину
Российские ученые-философы написали открытое письмо президенту Владимиру Путину. Они жалуются на новую систему учета научных публикаций.
Общество
Многодетные семьи могут получить соцпомощь независимо от дохода
Проект закона, согласно которому многодетные семьи получат право заключать социальные контракты на государственную помощь вне зависимости от их дохода, предложили российские парламентарии.
Общество
Гендиректор ГТРК Камчатки рассказал, что будет со смеявшейся ведущей
Руководство ГТРК «Камчатка» не намерено увольнять ведущую Александру Новикову, которая рассмеялась при чтении новости об индексации пособий льготникам.
Экономика
Якушев доложил Путину о ходе программы переселения из аварийного жилья
По итогам 2019 года реализация программы переселения из аварийного жилья перевыполнена почти в шесть раз.
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским
В понедельник, 10 февраля, вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" с Козловским. Видеоролик размещен на YouTube-канале Central Partnership.
Армия и оружие
Испытания фрегата «Адмирал Касатонов» сняли на видео
Новый фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" проходит государственные испытания в Баренцевом и Белом морях.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником
Следователи Астраханского областного управления СК России начали проверку информации, распространенной СМИ, об интимной связи учительницы одной из школ с девятиклассником.
Общество
Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам
Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.
Наука
«В ряде случаев без адъювантов не обойтись»
Впервые в начале XX века, в 1925 году, Гастон Рамон предложил для усиления иммунного ответа применять некие вещества, которые за их свойства назвал адъювантами (" помогающими").
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Общество
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях
21 февраля и 6 марта продолжительность рабочего дня не сокращается, проинформировали в Роструде.
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Политика
Блумберг победил на праймериз в поселке Нью-Гэмпшира от двух партий
В штате Нью-Гэмпшир прошло первое голосование в рамках первичных партийных выборов (праймериз), причем оно не обошлось без курьеза – миллиардер Майкл Блумберг победил сразу как демократ и как республиканец.
Происшествия