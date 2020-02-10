Экономика
Lenta.ruКоронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа
Коронавирус стал причиной самого сильного падения цен на нефть из-за эпидемиологической ситуации с 2003 года, обогнав по этому показателю даже свиной грипп в 2009 году.
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Экономика
«Коммерсантъ» узнал о планах Минфина повысить налог на добычу угля
По его данным, Минфин предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, которое будет учитывать ситуацию на мировых рынках энергетического и коксующегося углей.
Происшествия
Число жертв коронавируса в Китае превысило 1000 человек
Число погибших от коронавируса нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 1 тыс. человек.
Хоккей
Клуб НХЛ «Питтсбург» обменял Гальченюка в «Миннесоту» на Закера
"Питтсбург" совершил обмен форварда Алекса Гальченюка на нападающего "Миннесоты" Джейсона Закера.
Происшествия
Борт авиакомпании S7 вернулся в Новосибирск из-за технических проблем
Самолет авиакомпании S7, следовавший рейсом из Новосибирска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за сигнала о техпроблемах.
Шоу-бизнес
Директор МакSим рассказала, что певица может не вернуться на сцену
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова интервью "НТВ" рассказала о состоянии здоровья артистки.
Общество
В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»
Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк решили помириться
Разрыв Брэдли Купера с Ириной Шейк оказался наиболее обсуждаемой новостью в западном шоу-бизнесе.
Здоровье
В Челябинске врачей поликлиники предупредили о снижении зарплат
Как передает корреспондент РИА «Новый День», о возможном снижении выплат предупредили медиков поликлиники ГКБ №5, обслуживающей жителей Курчатовского района Челябинска.
Происшествия
Поезд «Сапсан» сломался по пути из Москвы в Петербург
Пассажирский поезд «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, остановился на железнодорожной станции Решетниково из-за технической неисправности.
Общество
Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Общество
Лидерами по доступности бензина стали регионы Крайнего Севера и Москва
Больше всего бензина на среднюю зарплату могут себе позволить жители Крайнего Севера и Москвы, следует из рейтинга «РИА Новости».
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями
В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
Гаджеты
MSI Optix G241: монитор для киберспорта с частотой обновления 144 Гц
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Происшествия
Адвокат Кушиташвили рассказал, как росгвардеец мог сломать себе нос
Общество
Китай вновь прекратил поставки овощей в Приморье
Поставки овощей из Китая в Приморье, где ранее возник дефицит и выросли цены на эту продукцию, вновь сократились из-за дополнительных требований карантинной службы Китая в связи с коронавирусом, сообщают краевые власти.
Шоу-бизнес
Организаторы отменили концерты Наргиз в Ростове и Краснодаре
Происшествия
У здания университета в Кабуле прогремел взрыв
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Общество
Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях
Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
Политика
Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло порт Находки
Культура
Билли Айлиш спела «Yesterday» и стала мемом на «Оскаре»
Общество
В Госдуме предложили урегулировать наценку на квартирах в новостройках
Федоров предложил рассмотреть возможность введения новой нормы, согласно которой застройщик не сможет ставить цены на квартирах в новостройках, которые будут более чем на 50% превышать себестоимость строительства объекта.
Политика
Песков не увидел в отмене приказа об ученых ревизию решений Медведева
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал журналистам отмену приказа Минобрнауки, который вводил ограничения на контакты российских ученых с зарубежными коллегами.
Происшествия
Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова
Шоу-бизнес
Наталья Штурм опубликовала фото после побоев мужа
Наталья Штурм опубликовала серию фото: после карусели милых снимков, на которых запечатлена она с мужем, следует фото Натальи с синяками и сломанным носом.
Общество
Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе
Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Политика
Трамп пообещал создать самые мощные ядерные силы в мире
Президент США Дональд Трамп пообещал создать в стране самые мощные ядерные силы в мире.