Экономика

Lenta.ruLenta.ruКоронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа

Коронавирус стал причиной самого сильного падения цен на нефть из-за эпидемиологической ситуации с 2003 года, обогнав по этому показателю даже свиной грипп в 2009 году.
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Коронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа в 2009 году

РБКвчера в 14:19

Коронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа в 2009 году

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Коронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Экономика

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Президент США Дональд Трамп пообещал создать в стране самые мощные ядерные силы в мире.
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