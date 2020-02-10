Коронавирус стал причиной самого сильного снижения цен на нефть из-за эпидемиологической ситуации с 2003 года, обойдя по этому показателю птичий грипп и свиной грипп.

Коронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа в 2009 году

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Здоровье Ученые спрогнозировали пик распространения коронавируса Пик распространения нового коронавируса придется на вторую половину февраля, общее число заболевших в Ухане может составить около 500 тыс. человек.

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Здоровье Минздрав раскрыл смертность из-за врачебных ошибок В качестве примера Мурашко рассказал, что люди из-за врачебных ошибок погибают от лидокаина, отметив, что за пять лет зафиксировано 80 подобных смертей.

Здоровье Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава Никто не обратил внимание на заявления онкологов, которые просили вернуть импортные медицинские препараты, так как дешёвые аналоги не оказывают эффективного лечения.В жертву принесены судьбы наших детей.

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