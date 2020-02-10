Экономика
РБККоронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа в 2009 году
Коронавирус стал причиной самого сильного снижения цен на нефть из-за эпидемиологической ситуации с 2003 года, обойдя по этому показателю птичий грипп и свиной грипп.
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Общество
В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»
Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Политика
В Чувашии отправили в отставку ещё двух министров
Отправлен в отставку исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Грищенко.
Футбол
Сын Пеле рассказал о депрессии отца из-за состояния здоровья
Общество
В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил в беседе с RT заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга «Росукрэнерго» на $1,7 млрд.
Здоровье
Ученые спрогнозировали пик распространения коронавируса
Пик распространения нового коронавируса придется на вторую половину февраля, общее число заболевших в Ухане может составить около 500 тыс. человек.
Биатлон
Назван состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Резервными вариантами названы Екатерина Глазырина и Ульяна Кайшева.
Кино
Фильм «Паразиты» завоевал «Оскар» как лучший иностранный фильм
Фильм южнокорейского режиссера Пона Чжун-хо «Паразиты» завоевал «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».
Футбол
СМИ: ЦСКА предложит 4 миллиона евро за Кака
Московский футбольный клуб ЦСКА предложит 4 миллиона евро за защитника бразильского "Крузейро" Кака, сообщает uai.com.br.
Происшествия
Врачи в Петербурге напугали вернувшегося из КНР ребёнка
Как рассказала Агапитовой мама 10-летней девочки, неделю назад они вернулись из Китая.
Общество
МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице
Политика
«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки по использованию маткапитала
Поправки в законопроект о материнском капитале, продлевающие действие программы до 31 декабря 2026 года с ежегодной индексацией, внесены фракцией «Единая Россия» в Госдуму.
Политика
Трамп рассказал о супербыстрых ракетах США
Политика
США намерены выделить $700 млн на противодействие России
Американское правительство планирует выделить на «противодействие» России $700 млн.
Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Общество
В Минобрнауки рассказали, какие вузы попадут под сокращение
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал, какие вузы в России попадут под сокращение, передает РИА Новости.
Происшествия
Двое российских детей погибли при столкновении катеров в Таиланде
Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у таиландского острова Пхукет.
Хоккей
Тротц: «Поставил бы на то, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки»
Тротц отметил, что поставил бы деньги на то, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки. Тротц провёл четыре сезона у руля "столичных".
Наука
Созданы излучающие инфракрасный свет квантовые точки
Российские исследователи вместе с зарубежными коллегами создали сверхкомпактные яркие источники инфракрасного излучения на квантовых точках из теллурида ртути.
Армия и оружие
Турция открыла ответный огонь по Сирии
Технологии
Ошибка Windows 7 запретила выключать компьютеры
Судя по жалобам пользователей, неизвестная ошибка Windows 7 запретила им выключать компьютеры.
Здоровье
Минздрав раскрыл смертность из-за врачебных ошибок
В качестве примера Мурашко рассказал, что люди из-за врачебных ошибок погибают от лидокаина, отметив, что за пять лет зафиксировано 80 подобных смертей.
Здоровье
Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава
Никто не обратил внимание на заявления онкологов, которые просили вернуть импортные медицинские препараты, так как дешёвые аналоги не оказывают эффективного лечения.В жертву принесены судьбы наших детей.
Экономика
Минэкономразвития начало подготовку нового законопроекта о банкротстве
Министерство экономического развития начало подготовку законопроекта о банкротстве, в который может войти инициатива о создании электронного маркетплейса с информацией о задолженностях и распродаваемых активах, сообщил 10 февраля замминистра экономического развития Илья Торосов.
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая программы ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) рассмеялась во время записи репортажа об индексации пособий для льготников.
Шоу-бизнес
Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в прямом эфире
Отечественный актер Алексей Кравченко решился на предложение своей избраннице Надежде Борисовой, отношения с которой длятся в течение 15 лет.
Армия и оружие
В Донбасс приехала делегация аппарата военного атташе США
Не исключаем, что эта активность связана с работой в зоне проведения «ООС» делегации аппарата военного атташе при посольстве США в Украине с 10 по 14 февраля этого года, - говорится в сообщении.