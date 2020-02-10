Экономика

РБКРБККоронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа в 2009 году

2 фото
Коронавирус стал причиной самого сильного снижения цен на нефть из-за эпидемиологической ситуации с 2003 года, обойдя по этому показателю птичий грипп и свиной грипп.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Коронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа в 2009 году

РБК14:19

Коронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа в 2009 году

РЕН ТВ14:50

ЦБ РФ: коронавирус обрушил цены на нефть

Красная весна15:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
Армия и оружие

США обеспокоены маневрами российских спутников

Уведомление о своей озабоченности в связи со сближением российских спутников «Космос 2542» и «Космос 2543» с американским спутником-шпионом «USA-245» выразило России правительство США, сообщил глава командования Космическими силами США генерал Джон Реймонд, 10 февраля сообщает журнал Time.
Красная весна 15:21
Музыка

Россия может снова отказаться от трансляции Евровидения

Российские телеканалы могут отложить трансляцию Евровидения или вовсе отказаться от показа песенного конкурса в случае какой-либо травли за «нетолерантность».
News.ru 05:26
Наука

«„СКИФ“ — это лакмусовая бумажка того, что мы можем сделать»

Без губернаторов никак На приуроченную к Дню российской науки пресс-конференцию Александр Сергеев примчался сразу же после совместного заседания Госсовета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образованию, посвященного повышению роли субъектов.
Индикатор 07 февраля в 09:54
Кино

Фильм «Паразиты» завоевал «Оскар» как лучший иностранный фильм

Фильм южнокорейского режиссера Пона Чжун-хо «Паразиты» завоевал «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».
Известия вчера в 22:26
Общество

В Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»

Короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в центре Москвы, людей эвакуировали в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 15:19
Авто

Крупный петербургский автохолдинг «Мега-Авто» распродает свои активы

Петербургский автохолдинг «Мега-Авто» распродает свои активы, в том числе и в регионах. Об этом сообщила пресс-служба группы компаний.
Невские Новости 10:21
Кино

Ван Дамма и Джеки Чана «перенесли» в Mortal Kombat 11

Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
Ferra 12:46
Общество

Боец Смоляков отказался от своих слов в адрес Александра Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Смоляков объяснил слова в адрес соотечественника Александра Емельяненко.
Газета.Ru вчера в 18:57
Общество

Мишустин поручил правительству провести ревизию расходов бюджета

«Необходимо провести ревизию планов аналогичных расходов на 2020-й год и перенаправить средства на более важные проекты, которые обозначены в Послании президента Федеральному Собранию», — заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Пятый канал 12:43
Игры

Официально: BioWare работает над перезапуском Anthem

Руководитель BioWare Кейси Хадсон официально подтвердил, что студия работает над перезапуском Anthem.
Игромания.ру 12:41
Политика

Трамп рассказал о супербыстрых ракетах для противостояния России

Вести.Ru 14:34
Кино

«Том и Джерри» отмечают 80-летний юбилей

Именно 80 лет назад, 10 февраля 1940 года, мир увидел дебютный эпизод "Тома и Джерри" под названием "Puss Gets the Boot" режиссеров Уильяма Ханна, Рудольфа Изинга и Джозефа Барбера.
Народные новости 07:16
Технологии

Сотовые операторы рассказали о тестировании «суверенного Рунета»

Мобильные операторы России отчитались Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций о проведённых в прошлом году учениях по защите Рунета, которые проходили на Урале.
Игромания.ру 14:00
Экономика

Минэкономразвития начало подготовку нового законопроекта о банкротстве

Министерство экономического развития начало подготовку законопроекта о банкротстве, в который может войти инициатива о создании электронного маркетплейса с информацией о задолженностях и распродаваемых активах, сообщил 10 февраля замминистра экономического развития Илья Торосов.
Известия 14:43
Авто

В России появилась обновленная Kia Optima

По информации «АвтоВзгляд» со ссылкой на собственные источники, первые опразцы новой генерации седана Kia Optima появились в обучающих центрах марки Kia Academy.
SpeedMe 08:11
Авто

В Женеве ожидается новый Bugatti Chiron R

Все варианты Chiron используют 8,0-литровый двигатель W16, который будет под капотом и у новой версии гиперкара.
За рулем Кубань 11:36
Общество

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
RT на русском вчера в 19:56
Политика

Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса.
Piter.tv 12:49
Происшествия

Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Российская газета 04:46
Здоровье

Медики назвали продукты, которые помогают предотвратить инфаркт

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на специалистов издания FoodEatSafe, магний не только оказывает положительное влияние на здоровье сердца, но и способствует восстановлению мышечных и нервных функций организма, а также налаживает работу иммунитета и принимает участие в регулировании уровня глюкозы в крови.
ToDay News Ufa 01:08
Общество

Ещё у 60 человек выявлен коронавирус на круизном лайнере в Японии

Число заразившихся коронавирусом нового типа на борту карантинного судна Diamond Princess у берегов Японии увеличилось на 60 человек.
RT на русском 00:39
Политика

Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Известия 08:53
Происшествия

Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса

Интерфакс 09:15
Технологии

Вышла новая версия Proton 5.0 для запуска Windows-игр в Linux

Состоялся мажорный релиз проекта Proton 5.0, который уже перевели на Wine 5.0 и добавили немало новых возможностей по части запуска игр.
3DNews вчера в 01:30
Кино

Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска

16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Газета.Ru вчера в 07:59
Кино

Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским

В понедельник, 10 февраля, вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" с Козловским. Видеоролик размещен на YouTube-канале Central Partnership.
Piter.tv 05:06
Энергетика

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
RT на русском 11:11
Музыка

The Pussycat Dolls сняли первый после десятилетнего перерыва клип

Американская группа The Pussycat Dolls выпустила первый за десять лет клип.
Пятый канал 07:43
Общество

Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

Ведущая программы ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) рассмеялась во время записи репортажа об индексации пособий для льготников.
РБК 10:06
Шоу-бизнес

Брэдли Купер и Ирина Шейк решили помириться

Разрыв Брэдли Купера с Ириной Шейк оказался наиболее обсуждаемой новостью в западном шоу-бизнесе.
OAnews 07:56
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное