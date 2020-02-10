Экономика
РБККоронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа в 2009 году
Коронавирус стал причиной самого сильного снижения цен на нефть из-за эпидемиологической ситуации с 2003 года, обойдя по этому показателю птичий грипп и свиной грипп.
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Экономика
Коронавирус обвалил мировой рынок газа, Китай объявляет форс-мажор
Цены на газ обрушились, поскольку китайские импортеры СПГ объявили "форс-мажор" по ряду контрактов Вспышка коронавируса привела к хаосу на мировом газовом рынке, при этом китайские импортеры грозятся отказаться от 70% ввозимого морем газа на фоне падения спроса и сокращения персонала, работающего в портах.
Общество
В Женеве пройдёт посвященный борьбе с коронавирусом форум ВОЗ
В Женеве 11 февраля откроется двухдневный международный форум для выработки мер по борьбе с новым типом коронавируса 2019-nCoV, который проводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Энергетика
В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти
Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
Экономика
Китайские компании попросили миллиарды долларов из-за вируса
Более 300 китайских компаний попросили у банков страны кредитов в общей сложности на 8,2 миллиарда долларов.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Политика
Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле этого года, сообщили журналисты пресс-пула президента.
Общество
В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову
В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Происшествия
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Общество
На выплаты ветеранам к 75-летию Победы выделят более 71 млрд рублей
Правительство РФ выделит на единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы более 71 млрд рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Космос
Космический зонд Solar Orbiter отправился к Солнцу
В США запустили ракету-носитель «Атлас-5» с исследовательским космическим аппаратом для изучения Солнца Solar Orbiter.
Общество
Рассмеявшуюся из-за дотаций льготникам ведущую ВГТРК «пока не уволили»
Ведущая программы «Вести-Камчатка» рассмеялась во время записи выпуска, читая новость о повышении с 1 февраля социальных выплат.
Происшествия
В Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»
Короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в центре Москвы, людей эвакуировали в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Экономика
Мусорный вопрос на Сахалине решат до 25 февраля
Затягивать дальше, подчеркнул Валерий Лимаренко, решение мусорных проблем нельзя.
Политика
В Кремле заявили о возможной встрече Путина и Эрдогана
Руководитель пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом может состояться, но пока никакой конкретной информации по этому поводу у него нет.
Общество
Швейцарцы поддержали уголовное преследование гомофобии
В ходе референдума большинство швейцарцев проголосовало за введение в стране уголовной ответственности за дискриминацию по признаку сексуальной ориентации.
Общество
«Морской старт» прибудет в Приморье в марте
Морская платформа предоставляет определенные выгоды для этого: она может быть переведена на выгодные для запуска позиции (в район экватора), что позволит доставлять на орбиту спутники даже при помощи относительно маломощных ракет.
Происшествия
Самолет Utair совершил жесткую посадку в Коми
Космос
NASA продолжит закупать места на «Союзах» в 2021 финансовом году
В конце ноября 2019 года на портале государственных закупок США NASA разместило заявку, в которой сообщалось о планах управления приобрести два места на "Союзе" на отправку к МКС одного члена экипажа осенью 2020 года, а второго - весной 2021 года.
Кино
Пон Чжун Хо получил «Оскар» за «Паразитов» как лучший режиссер
Пон Чжун Хо стал лауреатом «Оскара» за лучшую режиссуру, сообщается на сайте премии.
Политика
Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло порт Находки
Общество
Кынев назвал бесстыдством факты из расследования «Чита.Ру» о предвыборном проекте Осипова
Забайкалье отличается тем, что там размах финансирования кампании вне избирательных фондов просто колоссальный и в разы превышал официальную.
Политика
В Госдуму внесены поправки о расширении материнского капитала
"Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.
Здоровье
В Улан-Удэ заложили камень Центра ядерной медицины
Торжественная закладка камня первого в Бурятии Центра ядерной медицины прошла сегодня, 10 февраля, на территории Онкологического диспансера в Улан-Удэ.
Здоровье
В Челябинске выбрали безопасное место под карантинный центр
Под карантинный центр определил здание противотуберкулезного диспансера в Металлургическом районе.
Общество
Боец Смоляков отказался от своих слов в адрес Александра Емельяненко
Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Смоляков объяснил слова в адрес соотечественника Александра Емельяненко.
Футбол