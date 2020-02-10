Экономика

РБКРБККоронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа в 2009 году

Коронавирус стал причиной самого сильного снижения цен на нефть из-за эпидемиологической ситуации с 2003 года, обойдя по этому показателю птичий грипп и свиной грипп.
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«Ребят, что-то тут не так». Эпидемия коронавируса в Китае в сравнении со вспышкой свиного гриппа в США

ЭКД07:40

Коронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа в 2009 году

РБК14:19

Коронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа

Lenta.ru16:45

Коронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа в 2009 году

РЕН ТВ14:50

Коронавирус обвалил стоимость нефти сильнее, чем свиной грипп

REGNUM18:37

ЦБ РФ: коронавирус обрушил цены на нефть

Красная весна15:04
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:24, Ашберн
Экономика

Коронавирус обвалил мировой рынок газа, Китай объявляет форс-мажор

Цены на газ обрушились, поскольку китайские импортеры СПГ объявили "форс-мажор" по ряду контрактов Вспышка коронавируса привела к хаосу на мировом газовом рынке, при этом китайские импортеры грозятся отказаться от 70% ввозимого морем газа на фоне падения спроса и сокращения персонала, работающего в портах.
Profinance.ru 08 февраля в 00:21
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В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
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Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
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На выплаты ветеранам к 75-летию Победы выделят более 71 млрд рублей

Правительство РФ выделит на единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы более 71 млрд рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
ТАСС 01:37
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Космический зонд Solar Orbiter отправился к Солнцу

В США запустили ракету-носитель «Атлас-5» с исследовательским космическим аппаратом для изучения Солнца Solar Orbiter.
REGNUM 01:35
Общество

Рассмеявшуюся из-за дотаций льготникам ведущую ВГТРК «пока не уволили»

Ведущая программы «Вести-Камчатка» рассмеялась во время записи выпуска, читая новость о повышении с 1 февраля социальных выплат.
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Короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в центре Москвы, людей эвакуировали в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 15:19
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Генерал США заявил о сближении российских спутников с американским

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В Кремле заявили о возможной встрече Путина и Эрдогана

Руководитель пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом может состояться, но пока никакой конкретной информации по этому поводу у него нет.
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В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»

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Самолет Utair совершил жесткую посадку в Коми

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В конце ноября 2019 года на портале государственных закупок США NASA разместило заявку, в которой сообщалось о планах управления приобрести два места на "Союзе" на отправку к МКС одного члена экипажа осенью 2020 года, а второго - весной 2021 года.
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Пон Чжун Хо стал лауреатом «Оскара» за лучшую режиссуру, сообщается на сайте премии.
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Чита.Ру 08:31
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В Госдуму внесены поправки о расширении материнского капитала

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