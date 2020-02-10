Коронавирус стал причиной самого сильного снижения цен на нефть из-за эпидемиологической ситуации с 2003 года, обойдя по этому показателю птичий грипп и свиной грипп.

Коронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа в 2009 году

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