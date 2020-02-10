Экономика
Lenta.ruКоронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа
Коронавирус стал причиной самого сильного падения цен на нефть из-за эпидемиологической ситуации с 2003 года, обогнав по этому показателю даже свиной грипп в 2009 году.
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Политика
Советник Зеленского поделился ожиданиями от ухода Суркова из Кремля
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак поделился ожиданиями, связанными с уходом помощника президента России Владислава Суркова из кремлевской администрации.
Политика
Возможное обнуление президентских сроков не обсуждается, заявил Клишас
Ранее во вторник главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил в своем Telegram-канале, что в рабочей группе обсуждают юридическую возможность обнуления президентских сроков в связи с изменением полномочий президента.
Общество
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
Шоу-бизнес
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями, сообщает The Daily Mail.
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Происшествия
Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества
Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Политика
Глава офиса президента Украины снова собрался в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал заявление об отставке.
Гаджеты
Xiaomi презентовала недорогой смартфон Redmi 8A Dual
Компания Xiaomi презентовала недорогой смартфон Redmi 8A Dual, который стал улучшенной модификацией модели Redmi 8A.
Общество
В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске
Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
Экономика
«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
Происшествия
Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии
Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии строгого режима Нурлана Муратова за убийство сотрудника полиции на станции метро «Курская» в 2018 году.
Политика
Филиппины сообщили США о расторжении военного договора
"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
Музыка
«Евровидение» на Украине раскритиковали за русский язык
Участников первого полуфинала отбора на конкурс «Евровидение-2020» раскритиковала украинская писательница Лариса Ницой.
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским
В понедельник, 10 февраля, вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" с Козловским. Видеоролик размещен на YouTube-канале Central Partnership.
Общество
Число зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess растет
Здоровье
Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что шумиха вокруг нового коронавируса пошла на пользу россиянам: благодаря этому они стали чаще мыть руки, защищая себя от сезонных инфекций.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Общество
Названа дата начала перебазирования «Морского старта» из США в Россию
Экономика
Владельцы зарубежного жилья могут лишиться дохода от него
Сегодня, 11 февраля 2020 года, стало известно, что россияне, владеющие недвижимостью в таких странах как Турция, США, Великобритания, Черногория и Таиланд при сдаче её в аренду лишатся всего дохода, если не переведёт его на банковские счета, открытые в странах Евразийского экономического сотрудничества (ЕАЭС) или государствах, осуществляющих автоматический обмен налоговой информацией с Россией.
Футбол
В ДЮСШ Осинников сочли письмо «Монако» о выплатах за Головина шуткой
В детско-юношеской спортивной школе города Осинников, где числился полузащитник "Монако" Александр Головин с 2008 по 2012 годы, письмо из футбольного клуба "Монако" о компенсационных выплатах за игрока посчитали розыгрышем и не ответили на него, сообщила РИА Новости директор учреждения Галина Рудольф.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов
Если раньше преступники прикидывались сотрудниками службы безопасности банка и предупреждали россиян о блокировке счета в связи с подозрительными транзакциями, то теперь они используют новый сценарий: пугают закрытием счета.
Гаджеты
Redmi показала совершенно новый продукт
Компания Redmi ранее официально сообщила о том, что пресс-конференция, посвященная анонсу нового продукта, состоится 11 февраля этого года.
Происшествия
В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к реальным срокам бывших полицейских Алексея Заброду и Евгения Аунинга, обвиняемых в избиении 17-летнего юноши.
Шоу-бизнес
Садальский в деталях рассказал, как Тина Канделаки построила карьеру
Садальский высказал собственное мнение о карьере Канделаки на своей страничке в Instagram.