Экономика

Lenta.ruLenta.ruКоронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа

Коронавирус стал причиной самого сильного падения цен на нефть из-за эпидемиологической ситуации с 2003 года, обогнав по этому показателю даже свиной грипп в 2009 году.
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Коронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа в 2009 году

РБКвчера в 14:19

Коронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа в 2009 году

РЕН ТВвчера в 14:50

Коронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа

Lenta.ruвчера в 16:45

ЦБ РФ: коронавирус обрушил цены на нефть

Красная веснавчера в 15:04

Коронавирус обвалил стоимость нефти сильнее, чем свиной грипп

REGNUMвчера в 18:37

«Ребят, что-то тут не так». Эпидемия коронавируса в Китае в сравнении со вспышкой свиного гриппа в США

ЭКДвчера в 07:40

Коронавирус обрушил цены на нефть сильнее свиного гриппа

EastRussiaвчера в 22:31
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Политика

Советник Зеленского поделился ожиданиями от ухода Суркова из Кремля

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак поделился ожиданиями, связанными с уходом помощника президента России Владислава Суркова из кремлевской администрации.
Lenta.ru 04:04
Общество

Гендиректор ГТРК Камчатки рассказал, что будет со смеявшейся ведущей

REGNUM 02:55
Политика

Возможное обнуление президентских сроков не обсуждается, заявил Клишас

Ранее во вторник главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил в своем Telegram-канале, что в рабочей группе обсуждают юридическую возможность обнуления президентских сроков в связи с изменением полномочий президента.
РИА Новости 02:27
Общество

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
РБК 03:50
Шоу-бизнес

У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями, сообщает The Daily Mail.
РИА Новости 03:37
Происшествия

Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Российская газета вчера в 04:46
Общество

Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
REGNUM 03:26
Происшествия

Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества

Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Политика

Глава офиса президента Украины снова собрался в отставку

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал заявление об отставке.
Lenta.ru вчера в 16:49
Армия и оружие

Сирийская армия восстановила контроль над трассой Дамаск — Алеппо

РИА Новости 04:02
Гаджеты

Xiaomi презентовала недорогой смартфон Redmi 8A Dual

Компания Xiaomi презентовала недорогой смартфон Redmi 8A Dual, который стал улучшенной модификацией модели Redmi 8A.
Дни24 04:13
Общество

В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
RT на русском вчера в 06:37
Экономика

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
RT на русском 01:59
Происшествия

Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии

Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии строгого режима Нурлана Муратова за убийство сотрудника полиции на станции метро «Курская» в 2018 году.
RT на русском 03:59
Политика

Филиппины сообщили США о расторжении военного договора

"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
Газета.Ru 03:00
Музыка

«Евровидение» на Украине раскритиковали за русский язык

Участников первого полуфинала отбора на конкурс «Евровидение-2020» раскритиковала украинская писательница Лариса Ницой.
Цензуры.Нет 02:36
Кино

Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским

В понедельник, 10 февраля, вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" с Козловским. Видеоролик размещен на YouTube-канале Central Partnership.
Piter.tv вчера в 05:06
Общество

Nissan может приостановить сборку машин в России из-за коронавируса

Авторамблер 02:22
Общество

Число зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess растет

Ридус 09 февраля в 05:26
Здоровье

Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что шумиха вокруг нового коронавируса пошла на пользу россиянам: благодаря этому они стали чаще мыть руки, защищая себя от сезонных инфекций.
Рамблер 04:07
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Общество

Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Известия вчера в 23:47
Общество

Названа дата начала перебазирования «Морского старта» из США в Россию

Взгляд.ру вчера в 19:25
Армия и оружие

Шойгу заявил об увеличении высокоточных ракет в войсках в 30 раз

РЕН ТВ 02:37
Экономика

Владельцы зарубежного жилья могут лишиться дохода от него

Сегодня, 11 февраля 2020 года, стало известно, что россияне, владеющие недвижимостью в таких странах как Турция, США, Великобритания, Черногория и Таиланд при сдаче её в аренду лишатся всего дохода, если не переведёт его на банковские счета, открытые в странах Евразийского экономического сотрудничества (ЕАЭС) или государствах, осуществляющих автоматический обмен налоговой информацией с Россией.
Саминвестор 01:23
Футбол

В ДЮСШ Осинников сочли письмо «Монако» о выплатах за Головина шуткой

В детско-юношеской спортивной школе города Осинников, где числился полузащитник "Монако" Александр Головин с 2008 по 2012 годы, письмо из футбольного клуба "Монако" о компенсационных выплатах за игрока посчитали розыгрышем и не ответили на него, сообщила РИА Новости директор учреждения Галина Рудольф.
РИА Новости 03:41
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов

Если раньше преступники прикидывались сотрудниками службы безопасности банка и предупреждали россиян о блокировке счета в связи с подозрительными транзакциями, то теперь они используют новый сценарий: пугают закрытием счета.
Восток-Медиа вчера в 11:57
Гаджеты

Redmi показала совершенно новый продукт

Компания Redmi ранее официально сообщила о том, что пресс-конференция, посвященная анонсу нового продукта, состоится 11 февраля этого года.
iXBT.com вчера в 01:10
Происшествия

В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к реальным срокам бывших полицейских Алексея Заброду и Евгения Аунинга, обвиняемых в избиении 17-летнего юноши.
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Шоу-бизнес

Садальский в деталях рассказал, как Тина Канделаки построила карьеру

Садальский высказал собственное мнение о карьере Канделаки на своей страничке в Instagram.
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