Цены на газ обрушились, поскольку китайские импортеры СПГ объявили "форс-мажор" по ряду контрактов Вспышка коронавируса привела к хаосу на мировом газовом рынке, при этом китайские импортеры грозятся отказаться от 70% ввозимого морем газа на фоне падения спроса и сокращения персонала, работающего в портах.

Шоу-бизнес Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.

Происшествия В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса» Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц за хулиганство пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал в метро приступ, якобы вызванный вирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.

Экономика Триллионы, накопленные в бюджете РФ, могут быть ликвидированы – версия Речь идёт о том, что деньги бюджета, которые там накоплены, 15,3 трлн рублей, пойдут не на благо общества, а на реализацию абсолютно технической меры по перекладыванию Сбербанка из одного кармана государства в другой карман, — сказал Делягин.

Общество МВД защитит от подделок справки о наличии судимости В МВД России пояснили, что у граждан по-прежнему остается возможность получить справку о наличии (отсутствии) судимости в режиме одного окна через многофункциональные центры оказания государственных услуг соответствующих территориальных образований (МФЦ), а также через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ).