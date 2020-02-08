Экономика

Profinance.ruProfinance.ruКоронавирус обвалил мировой рынок газа, Китай объявляет форс-мажор

Цены на газ обрушились, поскольку китайские импортеры СПГ объявили "форс-мажор" по ряду контрактов Вспышка коронавируса привела к хаосу на мировом газовом рынке, при этом китайские импортеры грозятся отказаться от 70% ввозимого морем газа на фоне падения спроса и сокращения персонала, работающего в портах.
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Коронавирус устроил форс-мажор на сырьевых рынках

Ведомости08 февраля в 02:15

Коронавирус обвалил мировой рынок газа, Китай объявляет форс-мажор

Profinance.ru08 февраля в 00:21

Кто победит? Импортеры газа заявляют об отсутствии форс-мажора — FT

Красная весна04:11

«Можно говорить о локальной панике». Коронавирус уронил котировки нефти и повлиял на рынок газа

BFM.ruвчера в 11:09
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 22:24, Ашберн
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Ведущая ВГТРК расхохоталась во время сюжета о льготах в России

Ведущая ГТРК «Камчатка» рассмеялась во время записи эфира о повышении социальных выплат в России на три процента.
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Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
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Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

Известия вчера в 15:00
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Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

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Названы автомобильные марки, которые потеряли покупателей в России

Портал «Wroom.ru» составил список автопроизводителей, продажи которых на российском рынке по итогам 2019 года значительно упали.
Тарантас Ньюс 08:39
Общество

В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»

Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Российская газета 12:14
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Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз

Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Газета.Ru 15:42
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В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»

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РИА Новости 09:36
Шоу-бизнес

Кукла, кимоно и дворец: как выглядят звезды на церемонии «Оскар»

Американский актер, певец и драматург Билли Портер, уже блиставший своими нарядами на других церемониях, прибыл на красную ковровую дорожку в платье, "вдохновленным Кенсингтонским дворцом", и на высоких каблуках.
РЕН ТВ вчера в 18:29
Кино

16-летняя томская школьница купила права на экранизацию рассказа Кинга

ToDay News Ufa вчера в 13:43
Общество

Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»

Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Газета.Ru 15:10
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета 16:50
Экономика

Триллионы, накопленные в бюджете РФ, могут быть ликвидированы – версия

Речь идёт о том, что деньги бюджета, которые там накоплены, 15,3 трлн рублей, пойдут не на благо общества, а на реализацию абсолютно технической меры по перекладыванию Сбербанка из одного кармана государства в другой карман, — сказал Делягин.
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Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома

Накануне вечером Дмитрий Тарасов забрал свою супругу модель Анастасию Костенко из роддома.
Дни24 вчера в 06:23
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В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе огласил приговор членам террористической организации "Сеть", запрещенной в России.
Российская газета 04:57
Энергетика

В Минске заявили о договоренностях с Москвой по поставкам нефти

Россия будет поставлять нефть в Белоруссию по рыночной цене, на чем и настаивал Минск, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
Rambler News Service вчера в 07:56
Происшествия

«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами

Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
РИА Новости вчера в 18:36
Общество

МВД защитит от подделок справки о наличии судимости

В МВД России пояснили, что у граждан по-прежнему остается возможность получить справку о наличии (отсутствии) судимости в режиме одного окна через многофункциональные центры оказания государственных услуг соответствующих территориальных образований (МФЦ), а также через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ).
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек

Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
РИА Новости вчера в 13:10
Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
32CARS.ru 03:28
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РПЛ вспомнила о титульном спонсорстве

Betting Insider, рассказывая об изменении отношения РПЛ к титульному спонсорству, привел цитату президента лиги Сергея Прядкина от декабря 2017 года.
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Армия и оружие

«Панцири» на Хмеймиме отразили две атаки дронов

Комплексы ПВО "Панцирь" на авиабазе Хмеймим отразили две атаки дронов вечером 9 февраля, пострадавших и разрушений нет.
ТАСС 15:01
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Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Российская газета 04:46
Футбол

Ибрагимович забил и сделал голевой пас в первом тайме миланского дерби

Sports.ru вчера в 15:37
Армия и оружие

Генерал ВВС США обеспокоен «маневрами российских спутников»

Вести.Ru 19:27
Политика

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
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Авто

В России продажи кроссовера Nissan Qashqai выросли на 8,5%

В январе текущего года объем реализации новых легковых автомобилей Nissan в России составил 4 938 экземпляров.
Новые автомобили вчера в 23:31
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Роспотребнадзор назвал причину массового отравления детей на Алтае

Массовое отравление воспитанников школы-интерната для детей и сирот могло возникнуть из-за употребления ими национальной еды, приготовленной к празднику Чага-байрам.
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Экономика

Китай вновь прекратил поставки овощей в Приморье

РИА Новости 22:11
Общество

Как изменится формат учета граждан в Пенсионном фонде

Пенсионный фонд России начинает применять новые формы документов, необходимые для регистрации россиян в системе персонифицированного учёта.
Парламентская газета 03:16
Как работают Яндекс.Новости?
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