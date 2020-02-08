Экономика
Profinance.ruКоронавирус обвалил мировой рынок газа, Китай объявляет форс-мажор
Цены на газ обрушились, поскольку китайские импортеры СПГ объявили "форс-мажор" по ряду контрактов Вспышка коронавируса привела к хаосу на мировом газовом рынке, при этом китайские импортеры грозятся отказаться от 70% ввозимого морем газа на фоне падения спроса и сокращения персонала, работающего в портах.
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Общество
Ведущая ВГТРК расхохоталась во время сюжета о льготах в России
Ведущая ГТРК «Камчатка» рассмеялась во время записи эфира о повышении социальных выплат в России на три процента.
Здоровье
Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Политика
Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Авто
Названы автомобильные марки, которые потеряли покупателей в России
Портал «Wroom.ru» составил список автопроизводителей, продажи которых на российском рынке по итогам 2019 года значительно упали.
Общество
В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»
Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз
Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Происшествия
В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»
Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц за хулиганство пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал в метро приступ, якобы вызванный вирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
Шоу-бизнес
Кукла, кимоно и дворец: как выглядят звезды на церемонии «Оскар»
Американский актер, певец и драматург Билли Портер, уже блиставший своими нарядами на других церемониях, прибыл на красную ковровую дорожку в платье, "вдохновленным Кенсингтонским дворцом", и на высоких каблуках.
Кино
16-летняя томская школьница купила права на экранизацию рассказа Кинга
Общество
Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Экономика
Триллионы, накопленные в бюджете РФ, могут быть ликвидированы – версия
Речь идёт о том, что деньги бюджета, которые там накоплены, 15,3 трлн рублей, пойдут не на благо общества, а на реализацию абсолютно технической меры по перекладыванию Сбербанка из одного кармана государства в другой карман, — сказал Делягин.
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Накануне вечером Дмитрий Тарасов забрал свою супругу модель Анастасию Костенко из роддома.
Общество
В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе огласил приговор членам террористической организации "Сеть", запрещенной в России.
Энергетика
В Минске заявили о договоренностях с Москвой по поставкам нефти
Россия будет поставлять нефть в Белоруссию по рыночной цене, на чем и настаивал Минск, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
Происшествия
«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами
Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
Общество
МВД защитит от подделок справки о наличии судимости
В МВД России пояснили, что у граждан по-прежнему остается возможность получить справку о наличии (отсутствии) судимости в режиме одного окна через многофункциональные центры оказания государственных услуг соответствующих территориальных образований (МФЦ), а также через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ).
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
Футбол
РПЛ вспомнила о титульном спонсорстве
Betting Insider, рассказывая об изменении отношения РПЛ к титульному спонсорству, привел цитату президента лиги Сергея Прядкина от декабря 2017 года.
Армия и оружие
«Панцири» на Хмеймиме отразили две атаки дронов
Комплексы ПВО "Панцирь" на авиабазе Хмеймим отразили две атаки дронов вечером 9 февраля, пострадавших и разрушений нет.
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Футбол
Ибрагимович забил и сделал голевой пас в первом тайме миланского дерби
Политика
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
Авто
В России продажи кроссовера Nissan Qashqai выросли на 8,5%
В январе текущего года объем реализации новых легковых автомобилей Nissan в России составил 4 938 экземпляров.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал причину массового отравления детей на Алтае
Массовое отравление воспитанников школы-интерната для детей и сирот могло возникнуть из-за употребления ими национальной еды, приготовленной к празднику Чага-байрам.
Экономика
Китай вновь прекратил поставки овощей в Приморье
Общество
Как изменится формат учета граждан в Пенсионном фонде
Пенсионный фонд России начинает применять новые формы документов, необходимые для регистрации россиян в системе персонифицированного учёта.