Энергетика

Profinance.ruProfinance.ruКоронавирус обвалил мировой рынок газа, Китай объявляет форс-мажор

Цены на газ обрушились, поскольку китайские импортеры СПГ объявили "форс-мажор" по ряду контрактов Вспышка коронавируса привела к хаосу на мировом газовом рынке, при этом китайские импортеры грозятся отказаться от 70% ввозимого морем газа на фоне падения спроса и сокращения персонала, работающего в портах.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
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