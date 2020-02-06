Энергетика
Profinance.ruКоронавирус обвалил мировой рынок газа, Китай объявляет форс-мажор
Цены на газ обрушились, поскольку китайские импортеры СПГ объявили "форс-мажор" по ряду контрактов Вспышка коронавируса привела к хаосу на мировом газовом рынке, при этом китайские импортеры грозятся отказаться от 70% ввозимого морем газа на фоне падения спроса и сокращения персонала, работающего в портах.
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Коронавирус может повлиять на поставки сжиженного природного газа в Китай
Красная весна06 февраля в 04:25
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Здоровье
Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.
Футбол
Семак признал, что из-за лимита «Зенит» не сможет выпускать оптимальный состав
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы после контрольного матча с ЦСКА (3:2) на сборе в Испании, передает корреспондент Sport24 Владимир Колос.
Футбол
«Локомотив» по пенальти переиграл «Ростов» на турнире в Катаре
Московский "Локомотив" в серии послематчевых пенальти обыграл "Ростов" в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре.
Общество
Принц Гарри не хочет, чтобы сын Арчи повторил его судьбу
По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью.
Кино
Фильм «Джокер» номинировали на «Золотую малину»
Единоборства
Шевченко нокаутировала Чукагян и третий раз защитила титул UFC
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко одержала победу над Кэтлин Чукагян на турнире UFC 247, проходившем в Хьюстоне.
Общество
Гражданин Украины заразился коронавирусом на судне Diamond Princess
Число заболевших коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, стоящего на карантине в Иокогаме, продолжает расти.
Спорт
Гимнастка Солдатова объяснила паузу в карьере булимией
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова призналась, что на протяжении двух лет страдает от булимии.
Армия и оружие
Тайвань попытался перехватить военные самолеты Китая
ВВС Тайваня предприняли попытку перехватить военные самолеты Китая, сообщила военная администрация острова.
Происшествия
Восемь человек погибли в результате массовой драки в Казахстане
В результате массовой драки в Жамбылской области Казахстана погибли 8 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные МВД.
Армия и оружие
Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео
Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
Происшествия
Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми
Экономика
Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту
Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро.
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»
Армия и оружие
Украина решила принудительно не призывать юношей в армию в 2020 году
Украинский министр обороны Андрей Загороднюк объявил, что в 2020 году юношей, которым 18 и 19 лет, не будут принудительно забирать в армию, передает "Интерфакс".
Авто
Продажи кроссоверов Nissan Qashqai в России выросли на 8,5%
Происшествия
В Киеве за русский язык жестоко избили женщину
Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.
Происшествия
В Петербурге из Невы достали тело пропавшей в январе девушки
Спасатели обнаружили тело девушки, которая пропала в Санкт-Петербурге в конце января. Её нашли в Неве в районе набережной лейтенанта Шмидта.
Культура
Скончался композитор Сергей Слонимский
Народный артист РСФСР, один из крупнейший российских композиторов скончался в Санкт-Петербурге на 88 году жизни, сообщили в Союзе композиторов России.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Политика
США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН
Вашингтон пока никак не отреагировал на предложение президента России Владимира Путина провести в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Культура
В Курске снимают «Следствие вели»
«Следствие вели» - авторская документальная передача Леонида Каневского.
Происшествия
Мосгорсуд отпустил из-под ареста экс-полпреда главы Чечни на Украине
Мосгорсуд отпустил из-под ареста бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева, обвиняемого по четырем статьям УК РФ, в том числе в организации похищения человека и вымогательстве, сообщил РИА Новости его адвокат Ариф Бекаев.
Общество
Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей
В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне
Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Хоккей
Сборная России по буллитам проиграла Чехии на этапе Евротура
Сборная России проиграла команде Чехии в матче третьего этапа Евротура.
Политика
Пушков отреагировал на заявление экс-президента Польши о репарациях
Заявления замглавы МИД Польши Павла Яблонского о «безоговорочном» праве Варшавы на выплаты за нанесенный во время Второй мировой войны «ущерб» со стороны РФ, раскритиковал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Происшествия
Петербургские студенты избили и изнасиловали подростка
Над 17-летним подросткам надругались двое студентов местных вузов.