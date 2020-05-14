Экономика
Lenta.ruКоронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемной квартире станет еще дешевле
Пандемия коронавируса сломала логику развития российского рынка недвижимости. Цены на квартиры пока держатся, а ставки аренды пошли вниз моментально. Так всегда бывает при потрясениях в экономике: бизнес страдает, людей увольняют, они разъезжаются по домам, бросая съемное жилье.
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Стоимость упала на 30%: что происходит с арендой жилья во время пандемии — и что будет после
НГС.Кемерововчера в 20:00
Аналитики выяснили, как пандемия коронавируса отразилась на аренде квартир
Нижегородская Правда12 мая в 03:03
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Политика
NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России
Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru вчера в 21:53
Футбол
«Локомотив» предложит Сёмину должность в руководстве
Сообщается, что "Локомотив" предложит Юрию Сёмину должность в структуре клуба.
Soccer.ru вчера в 10:02
Фигурное катание
Экс-тренер Трусовой поделился мнением о ее переходе в группу Плющенко
Газета.Ru вчера в 00:59
Путешествия
Обязательное тестирование на коронавирус введут в аэропортах Турции
Обязательное тестирование на коронавирус введут в аэропортах Турции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:05
Общество
Сгоревшие аппараты ИВЛ «Авента-М» только собрали в России: китайский след
В апреле КРЭТ заключил контракты с больницами, региональными правительствами и Минпромторгом на поставку 8,7 тысяч отечественных аппаратов ИВЛ "Авента-М", которые производятся по программе импортозамещения с 2014 г. Приостановка Росздравнадзора касается не всех ИВЛ этой модели, а только тех, что были произведены Уральским приборостроительным заводом именно в последний месяц - после 1 апреля.
Московский Комсомолец вчера в 11:04
Космос
В дальнем космосе произошел такой взрыв, что в его кратере может поместиться 15 спиральных галактик
По оценке австралийцев, в «кратере» взрыва диаметром под миллион световых лет уместится в ряд 15 галактик, подобных Млечному Пути.
Независимая газета 12 мая в 11:31
Общество
Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса
В среду, 13 мая, Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса. Об этом он сообщил в интервью "Комсомольской правде".
Piter.tv вчера в 14:25
Общество
Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
РБК вчера в 09:14
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
RT на русском вчера в 13:28
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
Общество
Чубайс раскрыл становой хребет России
Ранее Чубайс уже говорил о том, что цифровая экономика в стране в сложившихся обстоятельствах вырастет.
Lenta.ru вчера в 08:32
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня вчера в 13:38
Общество
Артисты из Турции ответили послу Украину на угрозы
Российские артисты, выступающие в Аланье, ответили на угрозы послу Украины в Турции Андрею Сибиге.
Телеканал 360° вчера в 11:17
Здоровье
Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19
Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Экономика
Брокеры настаивают на компенсации потерь по фьючерсам
Брокеры настаивают на компенсации потерь по фьючерсам НАУФОР направила письмо на Московскую биржу с просьбой принять участие в реструктуризации убытков клиентов, полученных в результате исполнения апрельского фьючерса на нефть по отрицательной цене.
Коммерсантъ вчера в 13:59
Общество
Летевший из Китая на Кипр лайнер сел в Москве из-за действий Турции
Российская газета вчера в 22:15
Транспорт
На мосту через Зею установили эстакаду
Сегодня ночью на мосту через Зею в Благовещенске установили эстакаду.
ИА Порт Амур вчера в 20:41
Происшествия
Ураган сорвал крыши с нескольких зданий в Чите
В Чите ураган повредил несколько зданий, сорвав с них крыши, сообщает "Чита.ру".
Газета.Ru вчера в 08:12
Здоровье
Стрелюхин заявил о готовности региона к ухудшению ситуации с Covid-19
Стрелюхин высоко оценил готовность региона к распространению коронавируса, сказав, что область превысила поставленные ей нормативы.
Четвертая Власть вчера в 12:30
Экономика
Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года
Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия 11 мая в 09:58
Политика
Рада не поддержала резолюцию партии Зеленского на тему Дня Победы
Верховная рада не смогла одобрить проект постановления об обращении к национальным парламентам иностранных государств, международным организациям и их парламентским ассамблеям "по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе 1939-1945 годов".
ТАСС вчера в 08:13
Общество
В Госдуме попросили правительство открыть храмы для верующих
Группа депутатов Госдумы направила исполняющему обязанности премьер-министра России Андрею Белоусову обращение с просьбой открыть религиозные учреждения для посещения верующими при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
РБК вчера в 19:39
Общество
ЕГЭ переносится на более поздний срок
Министерство просвещения решило перенести ЕГЭ на другой срок.
Общественная служба новостей вчера в 06:11
Экономика
Эксперты сообщили о падении средней суммы ипотечного кредита в апреле
Средний размер ипотечного кредита в России в апреле снизился почти на 10% по сравнению с показателями предыдущего месяца.
RT на русском 00:01
Общество
Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей
Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
ТАСС 12 мая в 09:38
Общество
В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ
В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК вчера в 10:58
Происшествия
После заражения коронавирусом выздоровели ещё 66 новосибирцев
В Новосибирской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 13 мая, за сутки выписано 66 пациентов с отрицательными результатами контрольных тестов.
REGNUM вчера в 01:07
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости вчера в 04:51
Политика
СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
RT на русском вчера в 16:58