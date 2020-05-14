Экономика

Lenta.ruLenta.ruКоронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемной квартире станет еще дешевле

Пандемия коронавируса сломала логику развития российского рынка недвижимости. Цены на квартиры пока держатся, а ставки аренды пошли вниз моментально. Так всегда бывает при потрясениях в экономике: бизнес страдает, людей увольняют, они разъезжаются по домам, бросая съемное жилье.
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Стоимость упала на 30%: что происходит с арендой жилья во время пандемии — и что будет после

НГС.Кемерововчера в 20:00

Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемной квартире станет еще дешевле

Lenta.ruвчера в 17:03

Аналитики выяснили, как пандемия коронавируса отразилась на аренде квартир

Нижегородская Правда12 мая в 03:03
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Политика

NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России

Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru вчера в 21:53
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Футбол

«Локомотив» предложит Сёмину должность в руководстве

Сообщается, что "Локомотив" предложит Юрию Сёмину должность в структуре клуба.
Soccer.ru вчера в 10:02
Фигурное катание

Экс-тренер Трусовой поделился мнением о ее переходе в группу Плющенко

Газета.Ru вчера в 00:59
Путешествия

Обязательное тестирование на коронавирус введут в аэропортах Турции

Обязательное тестирование на коронавирус введут в аэропортах Турции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:05
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Общество

Сгоревшие аппараты ИВЛ «Авента-М» только собрали в России: китайский след

В апреле КРЭТ заключил контракты с больницами, региональными правительствами и Минпромторгом на поставку 8,7 тысяч отечественных аппаратов ИВЛ "Авента-М", которые производятся по программе импортозамещения с 2014 г. Приостановка Росздравнадзора касается не всех ИВЛ этой модели, а только тех, что были произведены Уральским приборостроительным заводом именно в последний месяц - после 1 апреля.
Московский Комсомолец вчера в 11:04
Космос

В дальнем космосе произошел такой взрыв, что в его кратере может поместиться 15 спиральных галактик

По оценке австралийцев, в «кратере» взрыва диаметром под миллион световых лет уместится в ряд 15 галактик, подобных Млечному Пути.
Независимая газета 12 мая в 11:31
Общество

Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса

В среду, 13 мая, Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса. Об этом он сообщил в интервью "Комсомольской правде".
Piter.tv вчера в 14:25
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Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК вчера в 09:14
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Общество

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

RT на русском вчера в 13:28
1,7K
Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
7
Общество

Чубайс раскрыл становой хребет России

Ранее Чубайс уже говорил о том, что цифровая экономика в стране в сложившихся обстоятельствах вырастет.
Lenta.ru вчера в 08:32
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Кино

Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру

Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня вчера в 13:38
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Общество

Артисты из Турции ответили послу Украину на угрозы

Российские артисты, выступающие в Аланье, ответили на угрозы послу Украины в Турции Андрею Сибиге.
Телеканал 360° вчера в 11:17
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Здоровье

Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19

Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
1K
Экономика

Брокеры настаивают на компенсации потерь по фьючерсам

Брокеры настаивают на компенсации потерь по фьючерсам НАУФОР направила письмо на Московскую биржу с просьбой принять участие в реструктуризации убытков клиентов, полученных в результате исполнения апрельского фьючерса на нефть по отрицательной цене.
Коммерсантъ вчера в 13:59
Общество

Летевший из Китая на Кипр лайнер сел в Москве из-за действий Турции

Российская газета вчера в 22:15
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Транспорт

На мосту через Зею установили эстакаду

Сегодня ночью на мосту через Зею в Благовещенске установили эстакаду.
ИА Порт Амур вчера в 20:41
Происшествия

Ураган сорвал крыши с нескольких зданий в Чите

В Чите ураган повредил несколько зданий, сорвав с них крыши, сообщает "Чита.ру".
Газета.Ru вчера в 08:12
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Здоровье

Стрелюхин заявил о готовности региона к ухудшению ситуации с Covid-19

Стрелюхин высоко оценил готовность региона к распространению коронавируса, сказав, что область превысила поставленные ей нормативы.
Четвертая Власть вчера в 12:30
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Экономика

Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия 11 мая в 09:58
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Политика

Рада не поддержала резолюцию партии Зеленского на тему Дня Победы

Верховная рада не смогла одобрить проект постановления об обращении к национальным парламентам иностранных государств, международным организациям и их парламентским ассамблеям "по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе 1939-1945 годов".
ТАСС вчера в 08:13
Общество

В Госдуме попросили правительство открыть храмы для верующих

Группа депутатов Госдумы направила исполняющему обязанности премьер-министра России Андрею Белоусову обращение с просьбой открыть религиозные учреждения для посещения верующими при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
РБК вчера в 19:39
11
Общество

ЕГЭ переносится на более поздний срок

Министерство просвещения решило перенести ЕГЭ на другой срок.
Общественная служба новостей вчера в 06:11
1,1K
Экономика

Эксперты сообщили о падении средней суммы ипотечного кредита в апреле

Средний размер ипотечного кредита в России в апреле снизился почти на 10% по сравнению с показателями предыдущего месяца.
RT на русском 00:01
Общество

Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей

Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
ТАСС 12 мая в 09:38
3,5K
Общество

В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ

В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК вчера в 10:58
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Происшествия

После заражения коронавирусом выздоровели ещё 66 новосибирцев

В Новосибирской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 13 мая, за сутки выписано 66 пациентов с отрицательными результатами контрольных тестов.
REGNUM вчера в 01:07
17
Общество

Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости вчера в 04:51
12
Политика

СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
RT на русском вчера в 16:58
4
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