Пандемия коронавируса сломала логику развития российского рынка недвижимости. Цены на квартиры пока держатся, а ставки аренды пошли вниз моментально. Так всегда бывает при потрясениях в экономике: бизнес страдает, людей увольняют, они разъезжаются по домам, бросая съемное жилье.

Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемной квартире станет еще дешевле

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