Пандемия коронавируса в одночасье сломала логику развития отечественного рынка недвижимости. Если говорить о продаже, то цены пока что держатся, а вот арендная цена уже уменьшилась.

Общество «Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2» В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона. 1,2K

Происшествия Самолет футбольного клуба «Зенит» подал сигнал тревоги Самолет футбольного клуба «Зенит», летящий из Санкт-Петербурга в Уфу, подал сигнал тревоги в воздухе и вернулся в Пулково. 27

Общество Доктор Мясников пожаловался на критикующих его людей Известный врач и телеведущий Александр Мясников ответил своим «критикам». По словам доктора, на него открылась настоящая охота. 8

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 1,3K

Единоборства Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии. 9

Политика NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные. 174

Общество Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа. 16

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 498

Общество В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете». 828

Технологии Москва создаст новую платформу для анализа данных жителей города Как пояснил РБК директор отдела исследований и разработки Ubic Петр Емельянов, платформа будет использовать современный метод информационной безопасности — протоколы совместных конфиденциальных вычислений, благодаря чему власти столицы не будут видеть или передавать данные в исходном виде, а смогут лишь получать выводы и результаты проведенного на их основе анализа. 4

Общество В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram. 153

Здоровье В Алтайском крае за сутки выявили 39 новых случаев коронавируса Число инфицированных коронавирусом за минувшие сутки в Алтайском крае оказалось почти равным количеству выписанных пациентов – 39 новых случаев на 34 выздоровевших, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 207

Кино Кинофестиваль стран АТР Pacific Meridian перенесли из-за коронавируса Новые даты проведения 18-го Международного кинофестиваля стран АТР Pacific Meridian объявлены в Приморье, из-за коронавируса он состоится в октябре, сообщает оргкомитет фестиваля. 1

Экономика Мосбиржа сочла необоснованной компенсацию убытков по фьючерсам WTI Мосбиржа считает необоснованной компенсацию убытков участникам торгов майскими фьючерсами на нефть марки WTI, цена которых в апреле впервые в истории достигла отрицательных диапазонов.

Политика На Украине раскрыли новый обман МВФ Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. 3

Общество Путин прокомментировал проблему доплат медработникам Проблемы с доплатами есть даже в тех регионах, где инфекция распространена наиболее сильно, и медики продолжают работать с максимальной нагрузкой и с риском для жизни. 24

Кино В сети появился первый трейлер сериала «Проклятие: Начало» Лос-Гатос, США, 14 мая 2020, 08:34 — REGNUM Первый трейлер мини-сериала «Проклятие: Начало» от японской компании NBCUniversal Entertainment Japan опубликовали в сети.

Общество В США мясо оказалось недоступным для простых американцев В США на фоне развернувшегося мясного кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, мясо оказалось недоступным для простых американцев, превратившись в еду исключительно для богатых. 7

Политика Bloomberg: гендиректор ВТО планирует покинуть свой пост раньше срока Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу намерен уйти с этой должности, не дожидаясь окончания срока в 2021 году.

Политика Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 3,6K

Общество ФНС намерена цифровизировать налоговые вычеты по НДФЛ и регистрацию ИП Первый — развитие удостоверяющего центра ФНС, который будет обеспечивать сертификатами квалифицированной электронной подписи юрлиц, ИП и нотариусов.

Политика Мнучин заявил о возможном обвале экономики США Вашингтон, 14 мая 2020, 03:40 — REGNUM Промедление при отмене ограничительных мер в Соединенных Штатах, введённых из-за пандемии коронавируса нового типа, может нанести серьезный урон американской экономике, заявил глава минфина США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News. 14