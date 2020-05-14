Экономика
Live24Аренда квартир станет дешевле после пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса в одночасье сломала логику развития отечественного рынка недвижимости. Если говорить о продаже, то цены пока что держатся, а вот арендная цена уже уменьшилась.
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Стоимость упала на 30%: что происходит с арендой жилья во время пандемии — и что будет после
НГС.Кемерововчера в 20:00
Аналитики выяснили, как пандемия коронавируса отразилась на аренде квартир
Нижегородская Правда12 мая в 03:03
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Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры
32CARS.ru 12 мая в 04:30
Общество
«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»
В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий вчера в 12:43
Происшествия
Самолет футбольного клуба «Зенит» подал сигнал тревоги
Самолет футбольного клуба «Зенит», летящий из Санкт-Петербурга в Уфу, подал сигнал тревоги в воздухе и вернулся в Пулково.
Lenta.ru вчера в 10:30
Общество
Доктор Мясников пожаловался на критикующих его людей
Известный врач и телеведущий Александр Мясников ответил своим «критикам». По словам доктора, на него открылась настоящая охота.
Волгоградская правда 01:44
Игры
В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia
Игромания.ру вчера в 16:24
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
Общество
Песков рассказал, как заразился коронавирусом
РИА Новости вчера в 16:59
Политика
NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России
Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru вчера в 21:53
Общество
Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей
В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа.
Плюс один +1 вчера в 13:50
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Общество
В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса
Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
Технологии
Москва создаст новую платформу для анализа данных жителей города
Как пояснил РБК директор отдела исследований и разработки Ubic Петр Емельянов, платформа будет использовать современный метод информационной безопасности — протоколы совместных конфиденциальных вычислений, благодаря чему власти столицы не будут видеть или передавать данные в исходном виде, а смогут лишь получать выводы и результаты проведенного на их основе анализа.
РБК 01:00
Общество
В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ
В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК вчера в 10:58
Общество
Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
РБК вчера в 09:14
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 39 новых случаев коронавируса
Число инфицированных коронавирусом за минувшие сутки в Алтайском крае оказалось почти равным количеству выписанных пациентов – 39 новых случаев на 34 выздоровевших, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:24
Кино
Кинофестиваль стран АТР Pacific Meridian перенесли из-за коронавируса
Новые даты проведения 18-го Международного кинофестиваля стран АТР Pacific Meridian объявлены в Приморье, из-за коронавируса он состоится в октябре, сообщает оргкомитет фестиваля.
РИА Новости 00:41
Экономика
Мосбиржа сочла необоснованной компенсацию убытков по фьючерсам WTI
Мосбиржа считает необоснованной компенсацию убытков участникам торгов майскими фьючерсами на нефть марки WTI, цена которых в апреле впервые в истории достигла отрицательных диапазонов.
РБК вчера в 23:57
Происшествия
В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Пожилая женщина, излечившаяся от коронавируса, покончила с собой в одной из больниц Ставропольского края.
РБК вчера в 18:31
Политика
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:06
Общество
Путин прокомментировал проблему доплат медработникам
Проблемы с доплатами есть даже в тех регионах, где инфекция распространена наиболее сильно, и медики продолжают работать с максимальной нагрузкой и с риском для жизни.
Газета.Ru вчера в 13:55
Кино
В сети появился первый трейлер сериала «Проклятие: Начало»
Лос-Гатос, США, 14 мая 2020, 08:34 — REGNUM Первый трейлер мини-сериала «Проклятие: Начало» от японской компании NBCUniversal Entertainment Japan опубликовали в сети.
REGNUM 01:34
Общество
В США мясо оказалось недоступным для простых американцев
В США на фоне развернувшегося мясного кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, мясо оказалось недоступным для простых американцев, превратившись в еду исключительно для богатых.
Lenta.ru 00:33
Общество
На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов
МордовМедиа 12 мая в 15:27
Политика
Bloomberg: гендиректор ВТО планирует покинуть свой пост раньше срока
Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу намерен уйти с этой должности, не дожидаясь окончания срока в 2021 году.
ТАСС вчера в 21:46
Армия и оружие
Высокоскоростной вертолёт SB-1 Defiant: в США показали видео разворота и манёвров
Напомним, что первый полет прототипа высокоскоростного вертолета Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant состоялся 21 марта 2019 года.
Военное обозрение вчера в 10:20
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
Общество
ФНС намерена цифровизировать налоговые вычеты по НДФЛ и регистрацию ИП
Первый — развитие удостоверяющего центра ФНС, который будет обеспечивать сертификатами квалифицированной электронной подписи юрлиц, ИП и нотариусов.
Коммерсантъ вчера в 17:45
Политика
Мнучин заявил о возможном обвале экономики США
Вашингтон, 14 мая 2020, 03:40 — REGNUM Промедление при отмене ограничительных мер в Соединенных Штатах, введённых из-за пандемии коронавируса нового типа, может нанести серьезный урон американской экономике, заявил глава минфина США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News.
REGNUM вчера в 20:40
Гаджеты
Xiaomi представила флагманский смартфон POCO F2 Pro
12 мая прошла презентация флагманского смартфона Xiaomi Poco F2 Pro. Соответствующее мероприятие размещено на сайте производителя.
МонаВиста 12 мая в 12:40