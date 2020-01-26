Здоровье
ТК ЗвездаКоронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода
Смертельный коронавирус 2019-nCoV является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя. Инкубационный период коронавируса может составлять от одного до 14 дней.
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Инкубационный период нового коронавируса может достигать 14 дней, рассказали медики
Комсомольская правда05:56
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