Коронавирус

Kursk.comKursk.comКоронавирус охватил все районы Ростовской области

За сутки география заболеваемости расширилась, теперь все районы Ростовской области поражены коронавирусом. Последним сдался Родионово-Несветайский район.
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Коронавирус в Ростове: итоги дня, 24 мая

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Инфицированные COVID-19 зарегистрированы во всех городах и районах Дона

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Власти Ростовской области рассказали о зараженных коронавирусом городах

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Don2403:47

В Ростовской области не осталось ни одного района «чистого» от коронавируса

КП - Ростов-на-Дону10:01
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Здоровье

В Подмосковье умер лечивший пациентов с коронавирусом хирург

Лечивший пациентов с новой коронавирусной инфекцией хирург Ступинской клинической больницы Алексей Мартынов умер в Подмосковье.
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
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Происшествия

Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве

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Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами

В Астраханской области перевернулось маршрутное такси с пассажирами. Об этом 24 мая сообщили в региональном управлении МЧС.
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Фигурное катание

Трусова и другие фигуристы группы Плющенко пройдут сбор в Кисловодске

Бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова и другие спортсмены группы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко начнут учебно-подготовительный сбор в Кисловодске 1 июня.
ТАСС Спорт 07:26
Политика

В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского

Отмечается, что участники протестов обклеили забор и ворота дома листовками со своими требованиями, исполнили гимн Украины и зажгли фаеры.
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Общество

Минпросвещения проведет последний звонок онлайн

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Симоньян связала вспышку коронавируса в Дагестане с соцсетями

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Lenta.ru 05:06
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Общество

Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста

Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
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Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

RT на русском вчера в 09:16
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Происшествия

Виновнику массового убийства в Житомире избирают меру пресечения

Суд Житомира избирает меру пресечения для арендатора ставка, который на неделе расстрелял группу нацгвардейцев, Анатолию Захаренко.
ANNA-News вчера в 11:19
Происшествия

В Киеве нашли мёртвым депутата Верховной рады Давиденко

В Киеве обнажили тело депутата Верховной рады Валерия Давиденко, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 13:01
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Происшествия

Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой

РИА Новости 05:00
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В Башкирии двух медсестер изолировали в морге

СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга.
BFM.ru 14:48
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Лепс ответил на слова Пригожина о «чудовищном положении» артистов

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Общество

Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
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Экономика

Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца

За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
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Появились изображения нового компактного кроссовера Lada

На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
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Появились первые фото нового Kia Rio для России

«Российская» KIA Rio скоро порадует рестайлингом: прототип обновленного седана проходит финальные испытания на трассе «Скандинавия».
Автоновости дня 02:45
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Политика

США перенесли дату проведения саммита G7 на конец июня

Перед проведением саммита Вашингтон намерен убедиться в безопасности обстановки.
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Запустят производство рестайлингового Hyundai i30

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Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
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Хет-трик Вернера помог «Лейпцигу» разгромить «Майнц»

В матче 27-го тура чемпионата Германии «Майнц» потерпел домашнее поражение от «РБ Лейпцига» со счетом 0:5. Счет в матче был открыт на 11-й минуте.
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В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян

Страна готова организовать чартерные рейсы для туристов, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.
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Полиция застала президента Австрии в закрытом кафе

Полиция Вены застала президента Австрии Александра Ван дер Беллена с женой за столиком итальянского кафе после 23.00, в нарушение правил, в соответствии с которыми все рестораны из-за пандемии коронавируса должны быть закрыты в это время, сообщает газета Kronen Zeitung.
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В Японии с 25 мая отменят режим ЧС

В результате с 25 мая в Японии будет полностью отменен режим ЧС, который был введен в начале апреля из-за пандемии.
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При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер

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