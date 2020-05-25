Коронавирус
Эхо МосквыВ России выявлено 8599 новых случаев коронавируса
Оперативный штаб по борьбе с вирусом фиксирует снижение новых заболевших и в столице – немногим более 2,5 тысяч. Следом – Подмосковье и Санкт-Петербург, где число выявленных случаев остается на уровне предыдущих дней.
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Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 03:25
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Общество
Глава СПЧ предложил отменить штрафы от приложения «Социальный мониторинг»
Приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого ведется контроль передвижения заразившихся коронавирусом, дает недопустимое количество сбоев.
РБК вчера в 21:50
Игры
«Ведьмак 3» повышенной чёткости – появился ролик новой версии мода The Witcher 3 HD Reworked Project
Энтузиаст Halk Hogan PL опубликовал ролик модификации The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate.
Городской портал Новый Нижний 00:00
Происшествия
Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Анадыре
Техническая неисправность могла стать причиной жесткой посадки военного вертолета Ми-8 в Анадыре, сообщили во вторник в экстренных службах.
РИА Новости 01:48
Авто
Rolls-Royce выпустил масштабную модель за 2 миллиона рублей
Стоимость масштабного Rolls-Royce Cullinan варьируется от 17 до 27 тысяч долларов.
Somanyhorses вчера в 12:10
Общество
Этим летом в регионах России могут бушевать смерчи и ураганы
Readovka.ru 02:23
Гаджеты
Компания Redmi представила смартфон Redmi K30i 5G
Без лишнего шума компания Redmi выпустила смартфон Redmi K30i 5G.
ITZine.ru вчера в 04:04
Общество
В России за сутки вылечились от коронавируса больше 12 тысяч человек
За весь период вылечились 131 129 человек (+12 331 за сутки), скончались - 3807 (+174).
Омскрегион 03:38
Шоу-бизнес
Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием
Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр вчера в 04:40
Общество
Пробные ЕГЭ 29 и 30 июня пройдут без участия школьников
Пробные экзамены 29 и 30 июня в рамках кампании по сдаче ЕГЭ пройдут без участия школьников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минпросвещения РФ.
ТАСС вчера в 12:11
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Российский президент Владимир Путин подписал закон об индивидуальном подходе при определении тарифов ОСАГО.
Право.ру вчера в 08:49
Шоу-бизнес
Возлюбленный Бузовой потратил 10 млн рублей на новое авто
По публикациям друга Манукяна — блогера Эрика Давидовича — пользователи решили, что он купил BMW Х6 М competition, цена которого варьируется от 9,7 до 11,6 миллионов рублей.
Pravda.Ru 03:42
Происшествия
Крупный пожар в Самарской области частично локализован
Пожар в поселке Яицкое Самарской области частично локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 02:43
Происшествия
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12
Политика
«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt вчера в 05:30
Общество
Аналитик Овчинников на основании подсчетов заявил, что официальная статистика по коронавирусу в РФ может быть искажена
Директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников обратил внимание, что цифра заразившихся коронавирусной инфекцией в России за 25 дней четыре раза оканчивалась на 99 .
Znak.com вчера в 23:47
Экономика
Глава «Траста» назвал сумму долга миллиардера Мамута перед банком
Сумма долгов структур совладельца Rambler Group и Объединенной сети кинотеатров миллиардера Александра Мамута перед банком непрофильных активов «Траст» составляет 23,5 млрд рублей, рассказал РБК председатель правления банка Александр Соколов.
Forbes 03:19
Кино
Студия Pixar выпустила первый мультфильм про гея
Известия вчера в 15:23
Происшествия
Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех
Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Газета.Ru 01:39
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Общество
В РФ за сутки выявили 8915 случаев заражения коронавирусом
Москва, 26 мая 2020, 10:44 — REGNUM За последние сутки в России выявлено 8915 случаев заражения короанвирусом.
REGNUM 03:44
Политика
В США считают, что Украина и Россия будут воевать из-за воды
Потенциальной причиной для войны России и Украины может стать критическая нехватка воды в Крыму.
URA.Ru вчера в 20:40
Происшествия
Под Иркутском арестовали обвиняемого в изнасиловании и убийстве женщин
Мужчина, обвиняемый в изнасиловании и убийстве двух женщин, числившихся без вести пропавшими, арестован в Иркутской области, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 03:14
Здоровье
В Японии предупредили об опасности ношения масок для детей до двух лет
Японские специалисты предупреждают, что ношение медицинских масок детьми в возрасте до двух лет может быть опасным для их здоровья.
ТАСС 03:50
Политика
На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади
РИА Новости вчера в 12:11
Общество
Скончался китайский миллиардер Стэнли Хо
Владелец крупнейшей сети казино в Азии Стенли Хо умер в возрасте 98 лет. Ему принадлежал бизнес, оцениваемый примерно в 6,5 млрд долларов.
Политическая Экспертиза 02:39
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении шести минометов украинских силовиков
РЕН ТВ вчера в 07:13
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48