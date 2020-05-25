Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыВ России выявлено 8599 новых случаев коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с вирусом фиксирует снижение новых заболевших и в столице – немногим более 2,5 тысяч. Следом – Подмосковье и Санкт-Петербург, где число выявленных случаев остается на уровне предыдущих дней.
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В России выявлено 8915 новых случаев коронавируса

Эхо Москвы03:36

В России обнаружено 8599 новых случаев заражения коронавирусом

Ридус24 мая в 04:25

В России выявлено 8946 новых случаев коронавируса

Рамблервчера в 03:36

В Зауралье четыре новых случая коронавируса за сутки

Накануне.Ru24 мая в 06:14

Число новых случаев COVID-19 в России держится в районе 9 тысяч человек

Газета.Ruвчера в 05:13

В России выявили 8599 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки

РЕН ТВ24 мая в 03:45

В России за сутки выявили более 9 тыс. случаев заражения коронавирусом

РБК23 мая в 04:27
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 03:25
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Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
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Общество

Глава СПЧ предложил отменить штрафы от приложения «Социальный мониторинг»

Приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого ведется контроль передвижения заразившихся коронавирусом, дает недопустимое количество сбоев.
РБК вчера в 21:50
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Игры

«Ведьмак 3» повышенной чёткости – появился ролик новой версии мода The Witcher 3 HD Reworked Project

Энтузиаст Halk Hogan PL опубликовал ролик модификации The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate.
Городской портал Новый Нижний 00:00
Происшествия

Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Анадыре

Техническая неисправность могла стать причиной жесткой посадки военного вертолета Ми-8 в Анадыре, сообщили во вторник в экстренных службах.
РИА Новости 01:48
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Авто

Rolls-Royce выпустил масштабную модель за 2 миллиона рублей

Стоимость масштабного Rolls-Royce Cullinan варьируется от 17 до 27 тысяч долларов.
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Общество

Этим летом в регионах России могут бушевать смерчи и ураганы

Readovka.ru 02:23
Гаджеты

Компания Redmi представила смартфон Redmi K30i 5G

Без лишнего шума компания Redmi выпустила смартфон Redmi K30i 5G.
ITZine.ru вчера в 04:04
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Общество

В России за сутки вылечились от коронавируса больше 12 тысяч человек

За весь период вылечились 131 129 человек (+12 331 за сутки), скончались - 3807 (+174).
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Шоу-бизнес

Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием

Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
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Общество

Пробные ЕГЭ 29 и 30 июня пройдут без участия школьников

Пробные экзамены 29 и 30 июня в рамках кампании по сдаче ЕГЭ пройдут без участия школьников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минпросвещения РФ.
ТАСС вчера в 12:11
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Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Российский президент Владимир Путин подписал закон об индивидуальном подходе при определении тарифов ОСАГО.
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Шоу-бизнес

Возлюбленный Бузовой потратил 10 млн рублей на новое авто

По публикациям друга Манукяна — блогера Эрика Давидовича — пользователи решили, что он купил BMW Х6 М competition, цена которого варьируется от 9,7 до 11,6 миллионов рублей.
Pravda.Ru 03:42
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Происшествия

Крупный пожар в Самарской области частично локализован

Пожар в поселке Яицкое Самарской области частично локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 02:43
9
Происшествия

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12
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Политика

«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt вчера в 05:30
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Общество

Аналитик Овчинников на основании подсчетов заявил, что официальная статистика по коронавирусу в РФ может быть искажена

Директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников обратил внимание, что цифра заразившихся коронавирусной инфекцией в России за 25 дней четыре раза оканчивалась на 99 .
Znak.com вчера в 23:47
Экономика

Глава «Траста» назвал сумму долга миллиардера Мамута перед банком

Сумма долгов структур совладельца Rambler Group и Объединенной сети кинотеатров миллиардера Александра Мамута перед банком непрофильных активов «Траст» составляет 23,5 млрд рублей, рассказал РБК председатель правления банка Александр Соколов.
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Кино

Студия Pixar выпустила первый мультфильм про гея

Известия вчера в 15:23
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Происшествия

Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех

Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Газета.Ru 01:39
Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
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Общество

В РФ за сутки выявили 8915 случаев заражения коронавирусом

Москва, 26 мая 2020, 10:44 — REGNUM За последние сутки в России выявлено 8915 случаев заражения короанвирусом.
REGNUM 03:44
Политика

В США считают, что Украина и Россия будут воевать из-за воды

Потенциальной причиной для войны России и Украины может стать критическая нехватка воды в Крыму.
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Происшествия

Под Иркутском арестовали обвиняемого в изнасиловании и убийстве женщин

Мужчина, обвиняемый в изнасиловании и убийстве двух женщин, числившихся без вести пропавшими, арестован в Иркутской области, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 03:14
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В Японии предупредили об опасности ношения масок для детей до двух лет

Японские специалисты предупреждают, что ношение медицинских масок детьми в возрасте до двух лет может быть опасным для их здоровья.
ТАСС 03:50
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Политика

На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади

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Общество

Скончался китайский миллиардер Стэнли Хо

Владелец крупнейшей сети казино в Азии Стенли Хо умер в возрасте 98 лет. Ему принадлежал бизнес, оцениваемый примерно в 6,5 млрд долларов.
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Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении шести минометов украинских силовиков

РЕН ТВ вчера в 07:13
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Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье

В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
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