Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКоронавирус подмял под себя рынки

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Распространение коронавируса за пределами Китая начало оказывать значительное влияние на финансовые рынки. Международные инвесторы, встревоженные рисками замедления темпов роста мировой экономики, уходят в защитные активы, такие как US Treasuries и золото.
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Коронавирус подмял под себя рынки

Коммерсантъвчера в 06:06

Коронавирус становится главным риском для российской экономики в 2020 году

Ведомостивчера в 15:40

Коронавирус может оказать существенное влияние на российскую экономику

Эхо Москвы00:30
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Штаб ООС: Огонь по грузовику ВСУ, вероятно, вёл оператор-наводчик ПТРК ВС России

В сообщениях говорится о том, что подразделения ЛДНР «вели обстрел с применением 82-мм миномётов, крупнокалиберных пулемётов, РПГ и других вооружений».
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Стоимость отопления будет пересмотрена из-за теплой зимы, рассказали газете «Известия» в Министерстве строительства и ЖКХ.
Коммерсантъ вчера в 15:19
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Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости вчера в 08:46
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Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинции Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
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Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
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Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о выплате денежного довольствия военнослужащим по призыву в размере двух тысяч рублей, документ опубликован в воскресенье на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 11:47
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РИА Новости 00:47
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Лечить не имеют права Как сообщили "ТОЛКу" в Росздравнадзоре, еще в сентябре 2019 года в результате плановой проверки выяснилось, что ни у рубцовского тубдиспансера, ни у Лебяженской больницы лицензии на оказание фтизиатрической помощи нет.
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Политика

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в нашей стране под контролем, делается все необходимое для борьбы с этим вирусом.
Российская газета вчера в 03:16
Экономика

Совфед предложил ввести единое формирование тарифов на электроэнергию

В сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть создана единая государственная политика.
РБК 28 февраля в 05:56
Наука

Ученые: Жир снимает напряжение с сосудов

Ученые, работающие на базе Мичиганского Университета, заявили, что жир способен снимать механическое напряжение с сосудов.
Актуальные Новости 29 февраля в 03:12
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В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы

Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
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Испанский страж ворот попал в форварда "Эвертона" Доминика Калверт-Льюина, после этого мяч отлетел в ворота.С начала прошлого сезона чемпионата Англии Де Хеа совершил уже седьмую результативную ошибку, приведшую к голу.
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«Реал» обыграл «Барселону» в чемпионате Испании и возглавил таблицу

РИА Новости вчера в 16:56
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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
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В РПЦ прокомментировали призыв ВОЗ не целовать иконы

Церковный публицист, иеромонах Макарий (Маркиш) в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» пояснил, что этот обычай не имеет отношения к священному таинству.
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Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
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«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

Минкомсвязь не сумела в срок согласовать выход постановления правительства, согласно которому россияне получат доступ бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам.
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В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии

Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».
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