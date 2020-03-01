Распространение коронавируса за пределами Китая начало оказывать значительное влияние на финансовые рынки. Международные инвесторы, встревоженные рисками замедления темпов роста мировой экономики, уходят в защитные активы, такие как US Treasuries и золото.

Коронавирус подмял под себя рынки

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Происшествия В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.